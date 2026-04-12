Declarația lui Mirel Rădoi despre femei a stârnit rumoare în studio. Emil Grădinescu a uimit pe toată lumea: „Misoginii, vă rog frumos!”

La finalul meciului FCSB – Oțelul Galați 4-0, disputat sâmbătă seară pe Arena Națională în cadrul etapei a patra din play-out-ul SuperLigii, Mirel Rădoi (45 de ani) a făcut, printre altele, o declarație care ar putea fi catalogată într-o anumită măsură drept jignitoare la adresa femeilor. La scurt timp, această reacție a fost comentată de Emil Grădinescu (66 de ani). Cu această ocazie, cunoscutul jurnalist a generat un moment chiar și mai controversat.

Declarația lui Mirel Rădoi despre femei a stârnit o discuție aprinsă în direct

Concret, Rădoi a spus la un moment dat, încercând să explice modul de comunicare dintre el și jucătorii lui, că în general bărbații tind să spună exact ce gândesc, chestiune care a fost catalogată de către el drept „o mare greșeală”. În schimb, dorind să facă o paralelă din acest punct de vedere, antrenorul a lăsat de înțeles că, în viziunea sa cel puțin, femeile nu ar proceda la fel. Când și-a dat seama că este pe cale să comită o gafă, fostul fotbalist a făcut o pauză, iar la scurt timp s-a „repoziționat”, extrem de rapid.

„Încerc să le transmit jucătorilor ceea ce gândesc. Știți la fel de bine ca mine că asta e marea greșeală a bărbaților, că spun ceea ce gândesc. Femeile spun ceea ce… Cumva la ce se gândesc”, a fost mesajul transmis de Mirel Rădoi cu această ocazie. La scurt timp, acest moment a fost comentat de în studio-ul

Gluma încercată de Emil Grădinescu, pentru care a fost acuzat de misonigism

În vreme ce Panduru a admis că nu a înțeles ce a vrut să spună Rădoi, Grădinescu a încercat să facă o glumă, chestiune care nu a făcut însă decât să „agite” și mai mult spiritele vizavi de această discuție. „Bărbații spun ce gândesc, iar femeile spun la ce se gândesc. E de gândit la ea! Eu o știam pe aia: Să nu contrazici niciodată o femeie că o să se contrazică ea singură după 5 minute”, a spus cunoscutul comentator sportiv.

Acesta a fost momentul în care moderatorul Silviu Tudor Samuilă a simțit nevoia să intervină: „Hai, vă rog, misoginii din studio, vă rog frumos”. Grădinescu a transmis imediat că a fost vorba doar despre o glumă și astfel : „Aoleu, CNA-ul iar, scuze, a fost o glumă!”. Iar Basarab Panduru a dorit să sublinieze că el s-a ferit să ducă discuția în zona respectivă: „Eu nu am zis nimic, doar nu înțelegeam ideea!”. „ Nici eu nu am zis”, s-a scuzat imediat Emil Grădinescu.