Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv

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Rapid a obţinut şapte puncte în primele trei etape din SuperLiga şi e gata să şteargă impresia sezoanelor precedente, în care au capotat în play-off şi au ratat obiectivul de a juca în cupele europene.

Marius Şumudică anunţă că Rapid se bate la titlu: „Nu are cum să nu prindă podiumul”

Marius Şumudică, prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că Rapidul îşi face echipă de titlu odată cu ultimel transferuri bifate la echipă, fiind considerat o adevărată lovitură:

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„Rapid e o echipă puternică. Au toate ingredientele. Din punctul meu de vedere, cu transferurile astea, se poate bate la campionat. Având în vedere şi parcursul Universităţii Craiova care va fi în grupe şi apoi va juca din trei în trei zile. Îi va fi greu.

Dar, eu cred că Rapidul se bate la un trofeu anul acesta. Nu ştiu dacă va fi campioană, dar n-au cum să nu prindă podiumul la ce văd eu la alte echipe. Uitaţi-vă la FCSB, e iz de scandal, la CFR se întâmplă ce se întâmplă, dispar echipe. Marea surpriză ar putea fi Rapid în acest an”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Rapid, şapte transferuri în această vară!

Până în acest moment, Rapid a făcut şapte transferuri în actuala stagiune. Alături de Filip Stojilkovic, au mai semnat cu echipa giuleşteană: Mohammed Kamara, , Ștefan Senciuc, Jason Kodor, Vladan Bubanja şi Alin Kumer Celik.

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Filip Stojilkovic este considerat un atacant peste media campionatului, care vine sub formă de împrumut de la Pisa. Elveţianul a jucat la naţionalele de tineret şi juniori ale Elveţiei, dar nu a prins selecţii în echipa mare:

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”A făcut pregătirea cu Pisa, cred că a jucat și în amicale, este pregătit. Face vizita medicală azi și cred eu că va fi înregistrat foarte repede pentru că este din Elveția. Nu-mi dau seama dacă va putea fi pregătit pentru această etapă (n.r. meciul cu UTA Arad) titular. Din etapa a cincea cred că poate fi în lot”, a spus Victor Angelescu.