Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!

Patronul liderului la zi din SuperLiga, Valeriu Iftime, a dezvăluit ce echipă crede că are cele mai mari șanse la titlu și a avut o predicție surprinzătoare.
Mihai Alecu
21.10.2025 | 11:30
Ce spune Valeriu Iftime după o nouă victorie pentru FC Botoșani
Valeriu Iftime și echipa sa, FC Botoșani, o duc foarte bine în SuperLiga, după ce și ultimul meci, cu Universitatea Cluj, din deplasare, a fost câștigat de moldoveni, 2-0.

Ce spune Iftime despre exemplele Leicester, Unirea Urziceni sau Oțelul Galați

Chiar și așa, în ciuda faptului că formația sa va rămâne pe primul loc încă o echipă, omul de afaceri spune că este anul Craiovei. Totuși, acesta recunoaște că speră și se gândește la varianta ca FC Botoșani să fie un fel de Leicester de România și a avut numai cuvinte de laudă pentru Leo Grozavu.

„Sigur că, anul ăsta, e anul Craiovei. Eu din ce am văzut până acum pot să spun că jucăm fotbal. La Cluj, la 2-0, mai putem să dăm gol, nu ne-am retras, nu ne-a fost frică. E clar că avem în cap ideea asta, doar că fotbalul nu are o logică anume. (n.r. dacă Botoșani poate să fie Leicester de România) Trebuie să ținem atent de ce avem acum, cu concentrare. Leo Grozavu a făcut un lucru extraordinar la noi, jucăm fotbal. Pentru o echipă mică e cel mai important să ținem acest nivel de concentrare.

Te pot copleși emoțiile când ești sus. E o echipă care are structură, echilibru. Am jucat ca o formație care e pe locul 1. Au trecut 13 etape, nu mai e o întâmplare. Când am pierdut la Rapid nu am avut tot lotul. Acum jucăm acasă cu Rapid și Dinamo, iar noi suntem răi acasă, suntem ambițioși, cred că avem o șansă bună să fim în play-off”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul Botoșaniului îi dă sfaturi lui Gigi Becali

Eșecul suferit de FCSB, 1-2, cu Metaloglobus, l-a făcut pe finanțatorul de la FC Botoșani să-i dea sfaturi lui Gigi Becali.

„Sincer, m-am bucurat. Nu înțeleg de ce nu vrea domnul Becali să facă ce toată lumea ce îi spune. Parcă e o adunătură de fotbaliști, nu o echipă. Pune un antrenor acolo și echipa aia o să joace fotbal. Domnul cipriot se face de râs până la pământul pământului. Știe toată lumea că el nu e antrenor acolo. Cine e antrenor acolo? Nu te apucă râsul.

Dacă am făcut ceva bun a fost să-l accept pe Leo Grozavu să-l accepte pe Ongenda. Da, era să fie dat afară. Acum e altruist, cuminte, modest. O dată am intervenit și eu, la Ongenda și la Anestis, amândoi erau să plece în vară. Când te bate Metaloglobus, asta e surpriză, domne”, a mai spus Valeriu Iftime.

Ce ar însemna pentru Botoșani câștigarea titlului: „Cea mai mare surpriză, atât înainte, cât și după Revoluție”

Întrebat cât de mare ar fi surpriza ca FC Botoșani să pună mâna pe trofeu la finalul stagiunii, Iftime a fost sincer și a spus că, pentru el, ar reprezenta un moment istoric în fotbalul românesc.

„Ar fi cea mai mare surpriză și pentru perioada de dinainte de Revoluție și pentru cea de după să luăm campionatul. Depinde cât poate să-i țină Leo Grozavu concentrați pe jucători. Pe ce post să mai aduc jucători? Avem pe toate posturile fotbaliști buni, ba unii chiar nu au apucat să joace. La Cluj ne-a lipsit Bodișteanu, îl mai avem și pe Charles Petro”, a concluzionat Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime știe cine e favorită pentru titlu în SuperLiga

