Declarația războinică a lui Marius Șumudică, analizată la Fanatik SuperLiga. ”Mai bine tăcea” / ”A vrut să ia presiunea de titlu de pe jucători”

Deranjat de faptul că Gigi Becali a pronosticat faptul că giuleștenii nu vor încheia sezonul regulat în primele 6 locuri, Marius Șumudică a făcut o declarație războinică, dar .

Marius Șumudică, criticat pentru ultima declarație

Invitații lui Horia Ivanovici din platoul au analizat discursul tehnicianului rapidist și au ajuns la concluzia că acesta s-a pripit când și-a exclus formația din lupta la titlu.

”Mai bine tăcea din gură decât să facă declarația pe care a făcut-o. Ca rapidist, dacă tot te califici, te lupți să iei campionatul. Nu intri în play-off să arbitrezi cine ia campionatul și cine nu. Nu cred că a fost o declarație bună pentru el. N-a fost o replică reușită”, a spus Dănuț Lupu.

”Poți să intri la 6 puncte sau la 4 puncte după ce se înjumătățesc și tu zici că ești arbitru? Păi nu te lupți să câștigi? Ok, nu ai prima șansă. Eu aș fi zis că dacă intrăm în play-off trag să-i bat pe toți și să câștig campionatul că nu e imposibil. E specific lui Șumi”, a fost și părerea lui Florin Gardoș.

”Eu cred că a spus-o ca să nu pună presiune pe jucători, că Rapidul nu vrea titlul, că Rapidul nu se gândește la campionat. Asta am văzut că de când s-a dus la Rapid nu vorbește despre titlu. Nu văd Rapidul, care investește foarte mulți bani, să nu se gândească la campionat, să nu lupte pentru câștigarea campionatului. Nu ai cum.

Și acum de pe locul 8 trebuie să spui că te lupți pentru câștigarea campionatului, mai ales dacă intri în play-off. Eu așa văd, Șumudică încearcă să nu pună presiune nici pe el, nici pe jucători. El are obiectiv să intre în play-off, dar au mai intrat și anul trecut și apoi au dat afară antrenorul”, a afirmat Nicolae Dică.

Rapid, obligată să se lupte la titlu după investițiile făcute

În continuare, cei 3 analiști FANATIK SUPERLIGA au explicat faptul că Rapid nu are cum să nu se gândească la titlul de campioană, mai ales că în ultimii ani s-au făcut investiții majore la club.

”Dacă intri în play-off se înjumătățesc punctele, rămân 6 puncte. Până la urmă sunt 2 meciuri. De ce să nu ai șanse?”, s-a întrebat Lupu, susținut de Dică: ”Asta spun. Este normal dacă intri în play-off să te lupți pentru câștigarea campionatului. Orice echipă care e acolo în primele 6 se luptă pentru câștigarea campionatului.

Că una are șanse mai mari sau că una are șanse mai mici, suntem de acord cu asta, dar ești acolo să te lupți pentru câștigarea campionatului. Mai ales Rapid care a investit milioane de euro în ultimul timp, a adus jucători foarte buni cu salarii foarte mari și care are condiții foarte bune”.

”În momentul de față, ținând cont de poziția din clasament, ar fi aiurea să vi să vorbești despre titlu”, a încercat Gardoș să-i găsească o scuză lui Marius Șumudică, însă ultimul cuvânt i-a aparținut tot lui Nicolae Dică.

”Obiectivul Rapidului la începutul sezonului sunt campionatul și Cupa României. Când investești 20 de milioane de euro în ultimii 2-3 ani, plus bugetul pe care îl ai anul acesta cu salariile pe care le dai, nu ai cum să spui că vrei să termini pe locul 6.

Doar să intru în play-off și să arbitrez. Și anul trecut au fost și au arbitrat play-off-ul. Nu cred că suporterii acceptă lucrul ăsta, doar să intri în play-off. Eu nu cred asta, cred că dacă Rapid intră acolo, intră să câștige campionatul”, a precizat Dică.

Șumudică, pus la colț pentru ultimele afirmații