Declarația specială cu care Andrei Coubiș i-a încântat pe suporterii de la Lincoln City: ”Trebuie să merg aici alergând”

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Descoperă care este declarația specială cu care Andrei Coubiș i-a încântat pe suporterii de la Lincoln City. Ce i-a spus fotbalistul agentului său după ce a auzit prezentarea pe care clubul din Marea Britanie i-a făcut-o.

Cum a simțit Andrei Coubiș semnarea cu Lincoln City

La începutul anului Andrei Coubiș (22 ani) ajungea în fotbalul românesc, odată cu semnarea unui contract cu U Cluj. După numai câteva luni petrecute în România tânărul bifează o mare reușită în carieră. E protagonistul unui transfer spectaculos, fiind .

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Cunoscutul fundaș central crescut în academia celor de la AC Milan a ajuns la Lincoln City. A fost prezentat oficial, . A fost numit „Bestia” de către fanii din Marea Britanie, iar acum suporterii vor fi și mai încântați pentru că fotbalistul a recurs la o afirmație impresionantă.

Aceasta a uimit cu vorbele pe care le-a ales după ce a semnat. Cuvintele sale vor ajunge, cu siguranță, la inimile suporterilor echipei pentru care va performa vreme de 5 sezoane, până la data de 31 iunie 2031. Mai mult decât atât, internaționalul s-a arătat extrem de nerăbdător să joace pentru noua echipă de fotbal.

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„Am ales-o pe Lincoln City. După prezentarea pe care mi-au făcut-o, i-am spus agentului meu: «Trebuie să merg aici alergând!». Pentru că e o echipă incredibilă, angrenată într-o ligă incredibilă. Championship e… wow pentru mine. O să încerc să dau tot ce am mai bun, asta este.

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Vreau doar să mai spun că abia aștept să îi cunosc pe noii mei coechipieri, pe oamenii din staff-ul tehnic și să vă cunosc pe voi, suporterii noștri. Vreau să văd cât mai rapid posibil stadionul nostru”, a transmis Andrei Coubiș, într-o filmare distribuită de Lincoln City, pe pagina oficială de .

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Andrei Coubiș: ”A fost o experiență importantă”

În videoclipul de prezentare pentru Lincoln City, Andrei Coubiș le-a dezvăluit englezilor care sunt principalele sale calități. Fotbalistul s-a descris drept un fundaș central căruia îi place să se apere, profitând de forța pe care o are. În plus, susține că este un sportiv agresiv, rapid și care adoră să se folosească de propriul corp în duelurile din teren.

Declarația sa a fost făcută după ce și-a luat rămas de la U Cluj, formația care îl achiziționase în urmă cu jumătate de an sub formă de împrumut de la Sampdoria. Ardelenii au cheltuit doar 150.000 de euro pentru a-l aduce în țară. În momentul de față, cota de piață a internaționalului român este, conform Transfermarkt, în valoare de 1,2 milioane de euro.

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„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj. Vreau să mulțumesc clubului, staffului, colegilor mei și, mai ales, suporterilor, care m-au susținut și m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi. A fost o experiență importantă, pe care o voi purta mereu în suflet.

Vă doresc tuturor mult succes în viitor și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Haide U. Tancul vostru”, este mesajul pe care tânărul fotbalist l-a lăsat pe contul personal de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor imagini în care sportivul este surprins pe terenul de fotbal singur, dar și cu alți colegi.