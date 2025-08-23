Declarația surprinzătoare făcută de tatăl lui Lamine Yamal despre iubita fotbalistului

Tatăl lui Lamine Yamal a avut o reacție surprinzătoare referitoare la relație pe care fotbalistul o are cu artista Nicki Nicole.

Tatăl lui Lamine Yamal, primele declarații despre iubita fotbalistului de la FC Barcelona

Puștiul-minune al Barcelonei și proaspăt campion european cu Spania trăiește o vară intensă nu doar pe terenul de fotbal, ci și în viața personală. Starul de doar 18 ani a fost surprins în compania cântăreței argentiniene Nicki Nicole, cei doi petrecând câteva zile împreună la Monaco. Imaginile, făcute publice de jurnalistul Javier de Hoyos, și filmate de tiktokerița Rosy Pereyro, au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Apariția celor doi în ipostaze relaxate a stârnit imediat un val de reacții, mai ales că Yamal se află într-un moment de maximă expunere mediatică, fiind considerat viitorul lider al generației sale. Relația cu artista sud-americană i-ar putea aduce și mai multă atenție din partea tabloidelor internaționale.

Contactat de Europa Press, tatăl fotbalistului, Mounir Nasraoui, a avut o reacție tranșantă. „Dar nu știu cine e, nu știu cum arată, nu știu fața ei”, a spus el despre Nicki Nicole, Întrebat despre viața personală a fiului său, Nasraoui a precizat că nu se implică în astfel de aspecte: „Dacă m-ați urmări în fiecare zi, ați vedea că eu îmi văd de viața mea, nu mă bag în nimic”.

„Nu o să fiu în spatele fiului meu ca un broscoi”

Mai mult, tatăl a catalogat subiectul drept „o copilărie” și a insistat că intimitatea fiului său trebuie respectată: „Sunt prostii, chestii de copii. Eu să stau să văd cu cine iese fiul meu? Nu, frate! Și oamenii merită puțină intimitate. Nu o să fiu în spatele fiului meu ca un broscoi”.

În ciuda discreției cerută de familie, imaginile continuă să circule și să alimenteze speculațiile privind o posibilă relație între fotbalist și artistă. Yamal, aflat acum în vacanță, urmează să revină la în septembrie, când va începe noul sezon. Nicki Nicole este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică trap și reggaeton din America Latină. Înainte de Yamal, vedeta a avut o relație cu rapperul Trueno, cu care a și colaborat muzical.