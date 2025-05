„Declarație de băiat deștept!”. Prima reacție a lui Gigi Becali după ce Dennis Politic a anunțat că nu se transferă la FCSB

Rapid a remizat cu Dinamo în etapa a 8-a din play-off, scor 0-0, iar șansele giuleștenilor la cupele europene sunt din ce în ce mai mici. Intrat în minutul 59 pe teren, Dennis Politic și-a făcut simțită rapid prezența pe teren și a fost printre jucătorii care au impresionat. La finalul partidei, Politic a declarat că nu se gândește la un transfer la FCSB, iar Gigi Becali a reacționat.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce Dennis Politic a anunțat că nu se transferă la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că . Patronul roș-albaștrilor susține că încă , iar acesta a făcut bine că nu „și-a pus fanii în cap” cu o declarație pro-FCSB.

ADVERTISEMENT

„Este o declarație de băiat deștept! Dacă el exploda definitiv, el spunea așa ‘Niciodată în viața mea nu merg la FCSB! Eu rămân la Dinamo și joc.’ A spus ‘Am doi ani contract.’

E normal să spună că mai are contract. El, săracul, de ce să spună așa? Ca după să aibă belele? Dacă nu se face? După te înjură suporterii, îi spun că a vrut să plece de la echipă.

ADVERTISEMENT

„Dennis Politic rămâne pe lista de achiziții”

E băiat deștept, bravo lui. A zis ‘Am doi ani, rămân și joc aici.’ Nu am avansat pe pista asta, nu am vorbit nimic deocamdată. Au intrat fotbaliștii în sac? Dacă banii sunt la mine, care e treaba? Eu am dat bani, zeci de milioane în fotbalul românesc și banii la mine sunt.

Banii sunt la mine și marfa la ei! Eu cumpăr marfa când vreau eu. Mi-a plăcut și mai mult după declarație, că a arătat că este deștept. În primul rând, nici n-a discutat cu mine nimic.

ADVERTISEMENT

Putea să se gândească și astfel, ‘Dau o declarație și după negociez cu Becali la salariu.’ Ca să negociezi, trebuie să te ții bățos. Rămâne oricum pe lista de achiziții, dar asta doar dacă nu îl fură Șucu”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT