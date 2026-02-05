News

Declarație-șoc: „Aș legaliza și prostituția în România!” A explodat şi a venit cu o propunere despre legea lobby-ului

Dumitru Dragomir a adus în discuție la "Profețiile lui Mitică" două propuneri legislative care, dacă ar fi adoptate, ar crește veniturile la bugetul de stat.
Daniel Spătaru
05.02.2026 | 20:07
Declaratiesoc As legaliza si prostitutia in Romania A explodat si a venit cu o propunere despre legea lobbyului
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a venit cu două propuneri șoc pentru creșterea veniturilor Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În contextul ultimelor scandaluri de dare de mită anchetate de DNA şi dezbătute în spaţiul public, Dumiru Dragomir vine cu o propunere despre care spune că ar rezolva această problemă. Fostul parlamentar şi om de fotbal susţine adoptarea de către România a unei legi a lobby-ului.

„Legea lobby-ului este, de fapt, mita fiscalizată”

Dumitru Dragomir este convins că mita este un flagel de care omenirea nu va scăpa niciodată. „E la ordinea zilei. Mita a fost, este şi va fi în următorii 3.000 de ani (…) Toată omenirea dă mită! Din Albania până în Australia nu există să nu se dea mită”, a declarat acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Astfel, soluţia sa este o lege a lobby-ului, care ar reglementa situaţia de fapt şi ar aduce şi bani frumoşi la buget. „Unii au băgat lobby-ul şi îi taxează la stat. Legea lobby-ului este, de fapt, mita fiscalizată”, a explicat Mitică Dragomir.

Dragomir: „Avem cele mai frumoase femei de pe faţa pământului”

El a amintit şi de perioada în care a fost deputat, între 2000 şi 2008, şi a spus că dacă ar mai fi avut un mandat de parlamentar în România ar fi fost deja acum în vigoare o astfel de lege. „Aş fi de acord prin prima secundă cu legea lobby-ului. Când am fost deputat, dacă mă mai duceam o legislatură, îi convingeam pe toţi să facem legea lobby-ului. Ţara pierde enorm, că nu poate să-i prindă. Toată lumea dă. Te duci la frizer, oficial costă 80 de lei, dar eu îi las 250. Ce, mă bagă la puşcărie pentru chestia asta? E plăcerea mea, măi frate, să-ţi dau! Dar dacă e fiscalizat, din diferenţa de aproape 200 de lei, un procent se duce la stat”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere...
Digi24.ro
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3

Tot la „Profeţiile lui Mitică”, Oracolul de la Bălceşti a mai venit cu o propunere-şoc. „Chiar dacă suntem ortodocşi, eu şi prostituţia aş legaliza-o. Pentru că la noi în ţară, 80% se prostituează, mai ales tineretul. Elveţienii sunt mai proşti ca noi? Nemţii sunt mai proşti ca noi?”, s-a întrebat el retoric, referindu-se la ţările în care acest fenomen este legal.

ADVERTISEMENT
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digisport.ro
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie

În plus, Dragomir a subliniat frumoseţea româncelor. „Noi avem cele mai frumoase femei de pe faţa pământului. Noi suntem rasa dracului, de o frumuseţe rară, şi bărbaţi şi femei! Româncele sunt şi deştepte foc. Peste tot pe unde-am fost – şi am participat la mese de protol – toată lumea lăuda fetele noastre”, a mai spus Dragomir.

Declarație-șoc: "Aș legaliza și prostituția în România!" A explodat şi a venit cu o propunere despre legea lobby-ului

Reacția spumoasă a bărbatului care deține un tigru siberian în Dâmbovița, după ce...
Fanatik
Reacția spumoasă a bărbatului care deține un tigru siberian în Dâmbovița, după ce a fost săltat de Gardă. Povestea neștiută: „Sunt lei peste tot de furat”
Lovitură pentru giganții asiatici, oxigen pentru comercianții români: adevărul despre taxa Temu. Guvernul...
Fanatik
Lovitură pentru giganții asiatici, oxigen pentru comercianții români: adevărul despre taxa Temu. Guvernul nu mai subvenționează platformele din afara UE
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet....
Fanatik
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Scene neverosimile în SuperLiga: un jucător s-a supărat că echipa sa a câștigat!...
iamsport.ro
Scene neverosimile în SuperLiga: un jucător s-a supărat că echipa sa a câștigat! A alergat plângând la vestiar și a avut o ieșire nervoasă: 'Cum e posibil?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!