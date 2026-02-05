Declarație-șoc: „Aș legaliza și prostituția în România!” A explodat şi a venit cu o propunere despre legea lobby-ului

ADVERTISEMENT

În contextul ultimelor scandaluri de dare de mită anchetate de DNA şi dezbătute în spaţiul public, Dumiru Dragomir vine cu o propunere despre care spune că ar rezolva această problemă. Fostul parlamentar şi om de fotbal susţine adoptarea de către România a unei legi a lobby-ului.

„Legea lobby-ului este, de fapt, mita fiscalizată”

Dumitru Dragomir este convins că mita este un flagel de care omenirea nu va scăpa niciodată. „E la ordinea zilei. Mita a fost, este şi va fi în următorii 3.000 de ani (…) Toată omenirea dă mită! Din Albania până în Australia nu există să nu se dea mită”, a declarat acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

Astfel, soluţia sa este o lege a lobby-ului, care ar reglementa situaţia de fapt şi . „Unii au băgat lobby-ul şi îi taxează la stat. Legea lobby-ului este, de fapt, mita fiscalizată”, a explicat Mitică Dragomir.

Dragomir: „Avem cele mai frumoase femei de pe faţa pământului”

El a amintit şi de perioada în care a fost deputat, între 2000 şi 2008, şi a spus că dacă ar mai fi avut un mandat de parlamentar în România ar fi fost deja acum în vigoare o astfel de lege. „Aş fi de acord prin prima secundă cu legea lobby-ului. Când am fost deputat, dacă mă mai duceam o legislatură, îi convingeam pe toţi să facem legea lobby-ului. Ţara pierde enorm, că nu poate să-i prindă. Toată lumea dă. Te duci la frizer, oficial costă 80 de lei, dar eu îi las 250. Ce, mă bagă la puşcărie pentru chestia asta? E plăcerea mea, măi frate, să-ţi dau! Dar dacă e fiscalizat, din diferenţa de aproape 200 de lei, un procent se duce la stat”, a mai spus Dragomir.

Tot la „Profeţiile lui Mitică”, . „Chiar dacă suntem ortodocşi, eu şi prostituţia aş legaliza-o. Pentru că la noi în ţară, 80% se prostituează, mai ales tineretul. Elveţienii sunt mai proşti ca noi? Nemţii sunt mai proşti ca noi?”, s-a întrebat el retoric, referindu-se la ţările în care acest fenomen este legal.

În plus, Dragomir a subliniat frumoseţea româncelor. „Noi avem cele mai frumoase femei de pe faţa pământului. Noi suntem rasa dracului, de o frumuseţe rară, şi bărbaţi şi femei! Româncele sunt şi deştepte foc. Peste tot pe unde-am fost – şi am participat la mese de protol – toată lumea lăuda fetele noastre”, a mai spus Dragomir.