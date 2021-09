Declaraţie şocantă a unui europarlamentar român: “La Bruxelles mă simt ca în ospiciu”

Cristian Terheș, europarlamentar român, spune că se simte ca la ospiciu la Buxelles, din cauză că sunt foarte mulți susținători ai unor legi care țin de comunitatea LGBTQ, dar care sunt „benza minții”.

Ce a declarat Cristian Terheș despre legile de la Bruxelles

a explicat că la Bruxelles, una dintre temele recurente este cea despre gen, dar sunt multe aspecte cu care el nu este de acord.

În acest sens, Cristian Terheș a dat un exemplu despre un raport care stabilește violența pe bază de gen și cum acest lucru ar crea un cadru pentru criminalizarea faptelor produse pe baza acesteia.

„În urmă cu două săptămâni s-a votat un raport cu privire la violența pe bază de gen. Chestiunea asta creează cadru pentru crimializarea pretinselor fapte de violență având la bază motive de gen, nu că e femeie sau bărbat, nu mai e gen, ține de sex, gen pe baza percepției pe care persoana respectivă o are despre sine”, a spus acesta, la Radio Gold FM.

De asemenea, europarlamentarul a precizat faptul că termenul de gen este unul „elastic” acum și că orice faptă poate fi încadrată la violență pe bază de gen.

Totodată, el a precizat că a dorit să fie introduse niște amendamente pentru sporturi, pentru ca persoanele să participe în funcție de sexul lor, și nu de gen.

Iată ce nemulţumiri a mai exprimat Cristian Terheș faţă de unele legi legate de :

„S-a lărgit atât de tare termenul de gen încât orice poate fi încadrat ca violență pe bază de gen, faptul că nu îi răspunzi cuiva la salut, e nenorocire.

Am propus niște amendamente ca persoanele născute bărbați să nu poată intra în competiții sportive la femei și a picat la vot.

Majoritatea europarlamentarilor, inclusiv cu spune că e ok pentru un bărbat care se consideră femeie să intre la categoria de femei și este bezna minții. Am ajuns să schimbăm natura prin legi”, a spus Cristian Terheș.

Cristian Terheș: Mă simt ca la ospiciu

Întrebat de Cozmin Gușă, gazda emisiunii, dacă nu există și alți europarlamentari ca el, care să se opună acestor noi legi, el a replicat:

„Sunt și nu sunt. Mai sunt unii care nu au anumite părți biologice să stea drepți aici efectiv”, a precizat el.

Când Cozmin Guță l-a întrebat dacă nu se simte ca la ospiciu printre ceilalți europarlamentari, Cristian Terheș a spus:

„Ba da. Eu când am venit, am vreo 17 ani de America, am văzut ce înseamnă politica. Când am venit aici m-am îngrozit efectiv”, a declarat europarlamentarul.