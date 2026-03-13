Sport

Declarație-surpriză despre Mirel Rădoi la FCSB, venită chiar de la Universitatea Craiova: „A fost crescut în spiritul lor. Nu va avea niciodată ușa închisă la noi”

Cum a reacționat Universitatea Craiova, după ce Mirel Rădoi, fostul antrenor din Bănie, a fost prezentat oficial la marea rivală FCSB. Ce spune Pavel Badea.
Mihai Alecu
13.03.2026 | 12:20
Ce spune Pavel Badea de decizia lui Mirel Rădoi de a merge la FCSB
Mirel Rădoi a ales să se întoarcă în postura de antrenor la FCSB după mai bine de 11 ani, iar decizia luată de tehnician nu l-a surprins pe Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Pavel Badea spune că Mirel Rădoi nu are ‘ușa închisă la Craiova’

Pavel Badea spune că se aștepta ca Mirel Rădoi să nu ezite să accepte să se ducă la FCSB, asta pentru că acesta se identifică cu trupa roș-albastră, acolo unde a fost un jucător important în cariera sa. De asemenea, oficialul Universității Craiova spune că antrenorul care a început sezonul în Bănie nu are ușa închisă la gruparea „Leilor”.

„Nu este o surpriză că s-a dus acolo. Mirel este copilul FCSB-ului. A fost format și crescut în spiritul FCSB. Este doar o reîntoarcere acasă. Este oltean, dar, prin adopție, este FCSB-ist. Mirel nu va avea niciodată ușa închisă la Craiova.

A făcut lucruri bune aici și trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului. Este un antrenor foarte bun și este un câștig foarte mare pentru FCSB să-l aibă acolo. Va aduce profesionalism și organizare și sper să fie lăsat să antreneze el”, a spus Pavel Badea pentru GSP.

Declarația cu care Mirel Rădoi i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a avut o declarație fair-play, în care a recunoscut meritele lui Filipe Coelho, antrenorul care i-a luat locul pe banca Universității Craiova, iar reacția noului tehnician de la FCSB l-a impresionat pe Pavel Badea.

„Mi-a plăcut mult declarația lui Mirel. Ce se întâmplă la Craiova nu este meritul lui, ci al lui Coelho, dar nu trebuie să-i luăm din merite. Asta înseamnă că este realist și are caracter. Acum, Coelho conduce destinul echipei, este responsabil de rezultate, iar rezultatele sunt pozitive”, a mai spus Badea.

Mirel Rădoi are primul test cu Metaloglobus

Mirel Rădoi a intrat deja în pâine la FCSB, iar tehnicianul are misiunea de a termina pe primul loc în play-out și să ducă echipa la barajul pentru cupele europene. Primul test pe care antrenorul îl are va fi contra celor de la Metaloglobus, duminică.

Campioana României a reușit să învingă nou-promovata în urmă cu câteva săptămâni, 4-1, însă atunci datele erau cu totul altele. FCSB era pregătită de Elias Charalambous, iar pe banca celor de la Metaloglobus se afla Mihai Teja, înlocuit între timp de Florin Bratu.

