Declaraţie uluitoare a lui Joe Biden, făcută în urmă cu o lună, despre situația de la Kabul: ”Nu veți vedea oameni evacuați cu elicopterul de pe acoperișul ambasadei SUA în Afganistan”

Nu se întâmplă des ca SUA să fie prinsă în ofsaid, mai ales pe plan militar. Au existat, desigur, câteva episoade de acest fel de-a lungul istoriei, iar listei scurte i se adaugă un nou eveniment: căderea Afganistanului în mâinile talibanilor.

Situația este cu atât mai dificilă pentru Statele Unite, având în vedere că a trecut doar ceva mai mult de o lună de la remarcile lui Joe Biden, care era încrezător că Afganistanul nu va ajunge în situația în care a ajuns, de fapt, în ultima săptămână.

În data de 8 iulie 2021, , acesta mizând pe faptul că trupele statului sunt de aproximativ patru ori mai multe decât cele ale talibanilor, la care se adaugă și pregătirea și echipamentul furnizate de către SUA de-a lungul ultimelor două decenii. De asemenea, forțele armate afgane mai aveau un as în mânecă, trupe aeriene, ceva ce le lipsește talibanilor.

Privind retrospectiv, către evenimente de ”atunci” cu mintea de ”acum”, situația era evidentă în direcția căderii guvernului. Totuși, la momentul de acum o lună și jumătate, Joe Biden afirma că experții în intelligence nu ajunseseră la concluzia că guvernul afgan va cădea.

Joe Biden a subliniat că afganii au capacitatea, forța și echipamentul necesare pentru a susține guvernul, dar că este nevoie și de voință pentru a reuși asta. Acesta a declarat că a avut discuții cu președintele Ghani și că i-a oferit garanții cu privire la sprijinul pe care îl vor oferii americanii și după retragere. Ce se va mai întâmpla în acest caz, rămâne de văzut, având în vedere că la Kabul se va instaura un nou guvern, cel al talibanilor.

Reporterii aflați la conferința de presă din data de 8 iulie l-au atacat pe mai multe fronturi pe președintele Biden, unul dintre ei aducând în discuție declarațiile generalului Scott Miller, responsabil pentru misiunea SUA din Afganistan. Președintele a evitat însă să răspundă la întrebarea despre ce va face SUA în cazul în care capitala Afganistanului cade. Acesta a invocat faptul că și alte țări din regiune sunt preocupate de situația din țară.

Probabil cel mai dureros aspect din conferința de presă a lui Joe Biden îl reprezintă asigurările pe care le-a dat cu privire la ce nu se va întâmpla în Kabul. Multă lume a făcut comparații între Vietnam și Afganistan, din punct de vedere al situației SUA în fiecare dintre cele două țări. Ba chiar s-a mers mai departe și s-au făcut comparații și între căderea Kabulului și a Saigonului.

Dacă ambasada SUA din Saigon a fost evacuată cu elicopterul acum câteva decenii, după ce a fost luată cu asalt de trupe vietnameze, Biden dădea asigurări că acest lucru nu se va întâmpla și la Kabul. Iată totuși că, ceva mai departe de o lună de la asigurările pe care președintele le dădea națiunii la acel moment, diplomații americani au plecat de la ambasada din Kabul tot cu elicopterul. Cu toate acestea, secretarul de stat Antony Blinken a declarat că situația nu este ”cea din Saigon”, întrebat despre evacuarea cu elicopterul, fără să ofere și explicații suplimentare. Lumea întreagă a văzut, însă, imagini similare la 46 de ani distanță.

Ieri, 16 august, . De data aceasta, însă, nu a mai răspuns întrebărilor din partea jurnaliștilor, ci . E foarte posibil ca unii să fi speculat exact declarațiile de mai sus, pe care Biden le-a susținut în iulie, când pericolul nu părea atât de iminent.

Președintele american a găsit un responsabil pentru precipitarea situației din Afganistan – liderii țării, care au abandonat statul în cele mai critice momente, în frunte cu președintele, care a lăsat palatul prezidențial pe mâna talibanilor. Acesta și-a explicat ulterior decizia, afirmând că a decis să plece pentru a evita vărsarea de sânge. Acesta a admis că talibanii au câștigat, dar că totodată au și devenit responsabili pentru onoarea țării.

Din păcate pentru onoarea instituției, dar din fericire pentru viețile oamenilor de rând, armata a refuzat să mai lupte în multe din zonele capturate din Afganistan.

Având în vedere această realitate, Joe Biden a subliniat că decizia de a retrage trupele din Afganistan este cea potrivită.

Multă lume s-a înșelat în multe privințe în ceea ce privește Afganistanul. Pare că mai nimeni n-a reușit să prezică rezultatul ofensivei talibanilor, asta pentru că fiecare a avut anumite credințe cu privire la ceea ce avea să se întâmple. Președintele Biden a crezut în omologul Ghani, în vreme ce acesta din urmă a crezut în forțele armate ale statului. Chiar a insistat în discuțiile cu Biden că trupele afgane, cele 300.000 de mii, vor lupta împotriva talibanilor.

Care au fost motivele pentru care aceștia au ales să lase armele jos, încă este neclar. Este posibil ca aceștia să fi fost conștienți de eșec și de faptul că ar putea să-și piardă viața în van, în vreme ce unii speculează că Pakistanul ar fi putut cumpăra această neparticipare la luptă. , lucru de necrezut pentru comunitatea internațională.

Joe Biden a mai aruncat o parte din responsabilitate pe umerii decidenților afgani, care ulterior și-au părăsit posturile, realizând că alternativa este de nedorit. Președintele american susține că politicienii din Afganistan nu au dorit . Acum, cele câteva mii de trupe americane venite în Afganistan se străduiesc să evacueze oamenii din stat, cu consecințe diverse.

Cum va fi afectată imaginea lui Joe Biden în viitor, asta este încă neclar. Cert este însă că , mai ales din cauza asigurărilor pe care le-a dat în urmă cu ceva mai mult de o lună. Biden a refuzat să răspundă la întrebări în cadrul cele mai recente declarații de presă, însă mai devreme sau mai târziu, va trebui să dea socoteală pentru greșelile de strategie. Adversarii săi politici au început deja să speculeze elementele din discursul său, prezentate și în acest articol. Nu va dura mult pentru ca opinia publică să preia același discurs.

Elise Stefanik, lider al Republicanilor din SUA, îl critică deschis pe președinte, speculând faptul că acesta a rămas ”ascuns” în ultimele zile și că situația de acum este ”Saigonul lui Biden.” La fel de criticat este și faptul că președintele american a ales să petreacă timp la Camp David, reședința prezidențială de vacanță, imediat după ce a susținut discursul.

This is Joe Biden’s Saigon.

A disastrous failure on the international stage that will never be forgotten – meanwhile Joe is on vacation.

— Elise Stefanik (@EliseStefanik)