Declarație virală despre Cristi Chivu direct de la Cupa Mondială: „Și-a prelungit contractul? Serios? Până când?”

ADVERTISEMENT

Manuel Akanji (30 de ani) a sosit la Inter în vara anului trecut, sub formă de împrumut de la Manchester City, însă va deveni jucătorul „nerazzurrilor” de la 1 iulie. Întrebat după meciul Elveția – Bosnia 4-1 de la Cupa Mondială despre faptul că înțelegerea lui Cristi Chivu cu Inter a fost prelungită până în 2028, fundașul a fost extrem de încântat. Akanji nu știa în acel moment că antrenorul român a semnat prelungirea.

Manuel Akanji, extrem de încântat după ce Inter a făcut anunțul oficial cu privire la Cristi Chivu

Manuel Akanji a fost integralist în cele două meciuri disputate de naționala Elveției la această Cupă Mondială, 1-1 cu Qatar și 4-1 cu Bosnia. După victoria obținută joi, apărătorul a aflat de la un jurnalist că Inter i-a prelungit contractul lui Cristi Chivu. „Serios? Nu am văzut. Până când?”, a fost prima reacție a elvețianului, iar jurnalistul a confirmat că noua înțelegere a antrenorului român este valabilă până în 2028.

ADVERTISEMENT

„Ah, doi ani, sunt foarte fericit, îl apreciez foarte mult ca persoană și îmi place să lucrez cu el. Cred că ne înțelege foarte bine, deoarece a jucat la acest nivel și a câștigat atât de multe. Comunică foarte bine și e tot timpul deschis să asculte”, a spus Manuel Akanji pentru Sky, conform . .

Elveția luptă pentru locul 1 în grupa B de la Cupa Mondială

După pasul greșit făcut la debut, 1-1 cu Qatar, . Deschiderea de scor a sosit târziu, în minutul 74, însă mai apoi echipa pregătită de Murat Yakin s-a dezlănțuit și a reușit să se impună cu 4-1, profitând și de faptul că Bosnia a rămas în zece oameni la scorul de 1-0. Calificarea în faza eliminatorie este ca și asigurată după acest succes, însă Elveția luptă în continuare pentru primul loc în grupă.

ADVERTISEMENT

Totul se va decide în ultima etapă, când elvețienii vor întâlni țara gazdă Canada la Vancouver, pe 24 iunie, de la ora 22:00. Europenii au nevoie de un succes pentru a termina pe primul loc, în timp ce nord-americanii s-ar mulțumi și cu o remiză, deoarece au un golaveraj superior, +6 față de +4. Câștigătoarea grupei B va înfrunta în 16-imi o echipă clasată pe locul 3, în timp ce formația care va termina pe poziția secundă va înfrunta locul 2 din grupa A.