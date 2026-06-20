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Declarație virală despre Cristi Chivu direct de la Cupa Mondială: „Și-a prelungit contractul? Serios? Până când?”

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter, iar un fotbalist al „nerazzurrilor”, aflat cu echipa națională la Cupa Mondială, a fost extrem de încântat.
Bogdan Mariș
20.06.2026 | 08:54
Declaratie virala despre Cristi Chivu direct de la Cupa Mondiala Sia prelungit contractul Serios Pana cand
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Declarație virală despre Cristi Chivu direct de la Campionatul Mondial 2026. Foto: hepta.ro.
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Manuel Akanji (30 de ani) a sosit la Inter în vara anului trecut, sub formă de împrumut de la Manchester City, însă va deveni jucătorul „nerazzurrilor” de la 1 iulie. Întrebat după meciul Elveția – Bosnia 4-1 de la Cupa Mondială despre faptul că înțelegerea lui Cristi Chivu cu Inter a fost prelungită până în 2028, fundașul a fost extrem de încântat. Akanji nu știa în acel moment că antrenorul român a semnat prelungirea.

Manuel Akanji, extrem de încântat după ce Inter a făcut anunțul oficial cu privire la Cristi Chivu

Manuel Akanji a fost integralist în cele două meciuri disputate de naționala Elveției la această Cupă Mondială, 1-1 cu Qatar și 4-1 cu Bosnia. După victoria obținută joi, apărătorul a aflat de la un jurnalist că Inter i-a prelungit contractul lui Cristi Chivu. „Serios? Nu am văzut. Până când?”, a fost prima reacție a elvețianului, iar jurnalistul a confirmat că noua înțelegere a antrenorului român este valabilă până în 2028.

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„Ah, doi ani, sunt foarte fericit, îl apreciez foarte mult ca persoană și îmi place să lucrez cu el. Cred că ne înțelege foarte bine, deoarece a jucat la acest nivel și a câștigat atât de multe. Comunică foarte bine și e tot timpul deschis să asculte”, a spus Manuel Akanji pentru Sky, conform tuttomercatoweb. Inter a confirmat oficial joi faptul că antrenorul echipei, Cristi Chivu, a semnat un contract până în 2028.

Elveția luptă pentru locul 1 în grupa B de la Cupa Mondială

După pasul greșit făcut la debut, 1-1 cu Qatar, Elveția și-a respectat statutul de favorită în al doilea meci disputat în grupa B la Cupa Mondială, contra Bosniei. Deschiderea de scor a sosit târziu, în minutul 74, însă mai apoi echipa pregătită de Murat Yakin s-a dezlănțuit și a reușit să se impună cu 4-1, profitând și de faptul că Bosnia a rămas în zece oameni la scorul de 1-0. Calificarea în faza eliminatorie este ca și asigurată după acest succes, însă Elveția luptă în continuare pentru primul loc în grupă.

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Totul se va decide în ultima etapă, când elvețienii vor întâlni țara gazdă Canada la Vancouver, pe 24 iunie, de la ora 22:00. Europenii au nevoie de un succes pentru a termina pe primul loc, în timp ce nord-americanii s-ar mulțumi și cu o remiză, deoarece au un golaveraj superior, +6 față de +4. Câștigătoarea grupei B va înfrunta în 16-imi o echipă clasată pe locul 3, în timp ce formația care va termina pe poziția secundă va înfrunta locul 2 din grupa A.

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