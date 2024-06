Declaraţiile candidaţilor la alegerile europarlamentare 2024. George Simion: „Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”

România va trimite în Parlamentul European 33 de reprezentanți, lupta dându-se între 12 partide și alianțe și patru independenți. Pentru alegerile europarlamentare s-au înscris în total 494 de candidați. În România, încă de la orele dimineții, politicienii s-au prezentat la vot.

Dan Barna: „Miza acestei zile este participarea la vot”

Dan Barna, candidatul Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare, a declarat că a votat pentru „schimbare” și că este foarte important ca românii să se mobilizeze la vot și „să-l apere” în secțiile de votare. „Am votat în această dimineaţă pentru modernizare. Am votat pentru o vorbă pe care bunicul meu ne-o spunea în copilărie: Nepoate, dacă ceva este stricat, schimbă, dacă este bun, păstrează. E timpul pentru o schimbare. Am votat pentru schimbarea aceasta de care România are disperată nevoie şi am foarte mare încredere că fiecare cetăţean poate şi va merge astăzi să voteze. Miza acestei zile este participarea la vot. Mergeţi şi votaţi pentru România, mergeţi şi votaţi pentru viitor! E timpul să avem un viitor modern în această ţară. Vreau să le mulţumesc tuturor delegaţilor şi colegilor din secţii care apără şi susţin aceste alegeri, pentru că este important ca rezultatul din seara aceasta să fie rezultatul votului românilor şi nu rezultatul acelor nesfârşite decizii îndoielnice care au fost luate în ultimele zile. Ultima, după cum ştiţi, tipărirea chiar în această zi. Alte buletine suplimentare de vot. Mergeţi la vot, apăraţi votul în secţii! Diseară România se va bucura”, a spus Dan Barna.

Ludovic Orban: „Dacă tot veniți la vot, votați la europarlamentare”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei și copreședinte al ADU, a votat pentru alegerile europarlamentare și locale la Școala Gimnazială nr.1 din Dobroiești (Ilfov), subliniind importanța scrutinului de duminică. „Un vot este extrem de important, pentru că vot cu vot se creează, de fapt, masa critică care poate să schimbe lucrurile în bine atunci când lucrurile nu funcţionează aşa cum trebuie, aşa cum este şi astăzi”, a declarat liderul Forța Dreptei, care a spus și că se așteaptă la o prezență mare la vot.

„Mă aştept la o prezenţă foarte mare la vot, pentru că în toată campania am întâlnit extrem de multă nemulţumire a oamenilor, nemulţumire faţă de creşterea preţurilor, nemulţumire faţă de tratamentul care li se acordă din partea autorităţilor, o nemulţumire faţă de creşterea taxelor şi impozitelor şi contribuţiilor, o nemulţumire faţă de lipsa de perspectivă, în special a oamenilor tineri, care absolvă instituţiile de învăţământ de diferite grade”, a spus Orban.

El i-a îndemnat pe oameni să voteze pentru alegerile europarlamentare, nu numai la locale, pentru că este important cine va reprezenta România în viitorul Parlament European. „Am un mesaj foarte simplu: ‘Dacă tot veniţi la vot, votaţi la europarlamentare!’. E foarte important cine reprezintă România în Parlamentul European. Multe decizii care se iau la nivelul Parlamentului European, la nivelul Comisiei Europene, al Consiliului Uniunii Europene ne afectează viaţa de zi cu zi şi pot să genereze oportunităţi de dezvoltare pentru România, pot să genereze atragerea de fonduri pentru România, pot să genereze reglementări care să creeze avantaje cetăţenilor români. Ca atare, votaţi şi la europarlamentare, nu numai la locale”, a spus Orban

Toate declaraţiile candidaţilor la alegerile europarlamentare 2024. George Simon: „Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”

Președintele AUR, George Simion, s-a prezentat, duminică în jurul orei 7.30, la secția de votare, la scurt timp după deschiderea urnelor. George Simion a venit îmbrăcat într-un tricou galben, culoarea partidului AUR. George Simion a votat pentru în , spunând că și-a exercitat dreptul de vot la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr.” iar pentru alegerile locale liderul AUR a declarat că va merge să voteze în Vrancea.

Simion, care a venit la vot însoțit de soția sa, Irina, a avut și un mesaj: „Fac un apel la cei din secții să aibă rezistență. Tot ce ne dorim e un vot corect. Sunt două tipuri de alegeri separate. Am ales sa votez în București pentru alegerile europarlamentare și voi merge în Vrancea, acolo unde am domiciliu, să votez pentru locale. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a declarat liderul AUR.

Potrivit datelor transmise în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă, duminică, până la orele 8, au votat 357.000 alegători. 152.539 de alegători sunt din mediul urban iar 205.060 din mediul rural. 53 de alegători au votat cu urna mobilă.

Ordinea reprezentanților României pentru alegerile europarlamentare pe buletinul de vot este următoarea:

-Uniunea Democrată Maghiară din România

– Alianţa Electorală PSD PNL

-Partidul Reînnoim Proiectul European al României

-Alianţa AUR

– Partidul Umanist Social Liberal

– Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei

-România Socialistă

-Partidul România Mare

-Partidul Patrioţilor

-Partidul Alternativa Dreaptă

-Partidul S.O.S. România

-Partidul Diaspora Unită

Candidații independenți sunt:

-Paula-Marinela Pîrvănescu

-Vlad-Dan Gheorghe

-Nicolae-Bogdănel Ştefănuţă

-Dumitru-Silvestru Şoşoacă