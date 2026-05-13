Declarații explozive ale jucătorului aflat în centrul celor mai mari scandaluri din SuperLiga: ”Dau toți în noi, parcă suntem ultimii oameni. Ne-au amenințat să nu vorbim!”. Exclusiv

Unul dintre cei mai promițători jucători din SuperLiga a reacționat după ce a fost implicat în mai multe scandaluri. El a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a pus lucrurile la punct.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
13.05.2026 | 08:45
Situație complicată pentru un tânăr jucător din SuperLiga. Implicat în numeroase scandaluri în ultima perioadă, acesta și-a recunoscut o parte din greșeli, însă consideră că nu ar fi trebuit să se facă atât de mare tam-tam.

Replică tăioasă a jucătorului din SuperLiga implicat în mai multe scandaluri

Întors la Universitatea Craiova după ce Oțelul Galați i-a reziliat împrumutul, atacantul de bandă Ștefan Bană (21 de ani) a mers în cantonamentul oltenilor îmbrăcat în tricoul marii rivale FCSB, iar gestul său a făcut multă vâlvă. La câteva zile de la acel nefericit incident, jucătorul a explicat în exclusivitate pentru FANATIK cum s-a întâmplat totul și momentul în care și-a dat seama, de fapt, că are pe el echipamentul unei formații rivale.

”O să vă spun cum a fost a fost cu tricoul. Eu am uitat că îl am pe mine, aveam haine de schimb în mașină. Am intrat în bază și m-au văzut Mario Felgueiras, Screciu și Laurențiu Popescu și mi-au spus: ‘Bă, ce faci cu tricoul ăsta pe tine?!’.

Când mi-am dat și eu seama: ‘Mamă, ce dracu fac cu ăsta pe mine, sunt prost?’ M-am dus repede în mașină și m-am schimbat. Mi-au spus că nu e bine”, a declarat Bană, pentru FANATIK.

Amenințări pentru jucătorul revenit la liderul SuperLigii

Apoi, în discuție a intervenit și tatăl fotbalistului, care a ținut să precizeze că nu ar fi trebuit să se facă un caz atât de mare din apariția fiului său acum în tricoul celor de la FCSB, la fel cum s-a întâmplat și când a mers la Oțelul Galați îmbrăcat cu echipamentul Craiovei.

”Vi se pare chiar așa grav asta? E un copil până la urmă. De asta ne arde nouă acum, de treaba asta cu tricoul? Sau că s-a dus la Galați cu tricoul de la Universitatea Craiova? Păi ce mare rivalitate e între Oțelul și Universitatea? Ambele echipe îl au în co-proprietate. Ce mare deranj?

Dau toți în noi de parcă suntem ultimii oameni. De ce nu spun ce i-au făcut jucătorii de la Galați? Suntem amenințați să nu vorbim. Avem numai probleme și totul e împotriva noastră!”, a spus tatăl lui Bană.

”Asta e problema celor de la Galați că am venit eu cu tricoul Craiovei? M-am filmat în vestiar pentru că noi mai facem glume pe grup. Eu făceam atmosferă acolo. M-a sunat un impresar și mi-a zis ceva de un transfer în MLS, dar a fost vrăjeală și de asta am zis pe video”, a încheiat Ștefan Bană, discuția cu FANATIK.

Dat afară de la Oțelul Galați din cauza muzicii

Crescut de Universitatea Craiova și considerat o mare speranță a clubului din Bănie, Ștefan Bană a fost împrumutat la începutul acestui sezon la Oțelul Galați pentru a prinde mai multe minute.

Puștiul a început în forță la noua sa echipă și a înscris două goluri în primele etape, dar apoi nu a mai jucat o perioadă bună de timp din cauza faptului că a intrat într-o depresie, așa cum a precizat Cristi Munteanu, președintele Oțelului, la FANATIK SUPERLIGA.

Bană a trecut peste aceste probleme și a revenit în echipa Oțelului odată cu noul an. A mai marcat un gol în finalul sezonului regulat și încă unul în startul play-out-ului, pentru ca apoi să urmeze un scandal monstru.

Chiar înaintea jocului cu Farul a fost dat afară de la formația gălățeană în urma unui scandal cu căpitanul Diego Zivulic. Bană a mărturisit că jucătorul croat ar fi țipat la el și ar fi lovit într-o ușă, deranjat de volumul ridicat al muzicii pe care acesta o asculta, iar directorul sportiv Cristi Sârghi l-a făcut ”nebun”.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12", a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity", „Ultima fază", „Români ca lumea" sau „Tribal Worldwide Romania", proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
