Declarații halucinante ale lui Adrian Iencsi după umilința cu FC U Craiova: ”Arbitrul a influențat scorul”

Antrenorul echipei Rapid București, Adrian Iencsi, a avut declarații halucinante după umilința din meciul cu FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au suferit o înfrângere usturătoare, scor 0-5, în partida cu formația patronată de Adrian Mititelu, rezultat în urma căruia oltenii s-au distanțat în fruntea clasamentului din Liga 2.

Rapidul a fost lipsită de doi jucători importanți la întâlnirea de la Drobeta Turnu Severin, după ce Virgil Drăghia și Rareș Lazăr au fost depistați pozitiv cu Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Iencsi, declarații uimitoare după umilința cu FC U Craiova

”Felicit Craiova, dar consider că echipa mea a avut inițiativa, o posesie superioară. O fază fixă a făcut diferența. Au marcat dintr-o fază fixă și băieții mei au fost destul de bulversați”, a declarat Adrian Iencsi după umilința din partida cu FC U Craiova.

”Am avut noi inițiativă, dar a venit și golul doi, mă bucur totuși că mereu am încercat să revenim. E greu să revii la 0-3 de la pauză și să mai ai inițiativă, dar băieții mei au avut, au avut ritm de joc”, a mai spus tehnicianul giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

”E dureros, e greu să mai vorbești despre alte lucruri după un astfel de rezultat. Mie nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar scorul a fost influențat de evoluția arbitrului. Nu au fost greșeli foarte clare, dar maniera a influențat.

S-a format o etichetă că Rapidul a fost ajutată în trecut, dar nu este așa. Domnul arbitru ne-a spus la finalul jocului că merităm să promovăm la cum jucăm, dar eu i-am spus că la cum arbitrează, nu avem nicio șansă”, a menționat Iencsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Rezultatul nu este concludent, mă întorc la arbitrajul din trecut, la meciul cu Turris, cand am avut penalty clar la Drăghiceanu, nu ni s-a dat. La Recea am avut henț în careu, nu ni s-a dat. Cu Chiajna, la fel, am avut penalty clar la Fica, nu ni s-a dat. Se fac și în acest sezon greșeli mari de arbitraj.

Nu vreau să fim avantajați, dar vreau să se arbitreze corect. Rezultatul este rușinos, dar îmi dă puterea să merg mai departe, băieții au avut din nou atitudine și determinare, rezultatul nu e unul concludent”, a încheiat tehnicianul.

ADVERTISEMENT