Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv

Un scandal straniu a izbucnit zilele trecute la Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru. Un individ a vandalizat gardurile și poarta faimosului imobil deținut de patronul FCSB, stârnind un caz public prin acțiunile sale cu iz penal.

Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, amendat de poliție și dus la spitalul „Alexandru Obregia” din capitală

Bărbatul se numește Constantin Daniel Ivanov, este din Oradea și susține că se cunoaște personal cu Gigi Becali și premierul Ilie Bolojan. După dezvăluirile lui Becali de la Fanatik SuperLiga, Ivanov a contactat redacția FANATIK, solicitând să fie publicat și punctul lui de vedere. Ivanov recunoaște că a vandalizat gardul și împrejurimile Palatului, dar și că a lăsat mai multe mesaje controversate prin tot Bucureștiul, nemulțumit de clasa politică actuală, dar și de faptul că Gigi Becali a declarat, la un moment dat, că vrea să ajungă președintele României.

Pentru acțiunile sale, Constantin Daniel Ivanov , pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, după cum el însuși ne-a dezvăluit. Surse din poliție au declarat pentru FANATIK că bihoreanul a fost amendat cu 6.000 de lei, însă Ivanov susține că s-a ales cu o contravenție de numai 500 de lei.

Ivanov, supărat că Gigi Becali a spus despre el că este un „om al străzii”

”Prima dată am vopsit zidul cu un marker, săptămâna trecută. Iar vineri am scris un mesaj pentru Simona Halep de ziua ei și am mai scris cuvintele lui Becali, ”Dumnezeu este dragoste”. Am mai scris pe jos un mesaj pentru Bolojan. Iar mesajul ăsta pentru Bolojan l-am repetat și la Guvern în față, și în Piața Universității… Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali! Eu la dânsul la Palat am fost de mai multe ori”, a declarat Ivanov pentru FANATIK.

Orădeanul are o poză cu Becali făcută în 2007, pe vremea când făcea parte din Partidul Noua Generație

Constantin Daniel Ivanov susține că a făcut parte din Partidul Noua Generație, condus de Gigi Becali în urmă cu două decenii. În 2007, acesta i-ar fi făcut campanie finanțatorului FCSB și ar fi fost primit la Palat, acolo unde i-a înmânat afaceristului o hartă a României cu toate filialele PNG. Ivanov spune că atunci i s-au oferit bani, însă el nu a dorit decât o fotografie cu domnul Becali. ”I-am explicat că nu am nevoie de banii lui, pentru că eu am mai mulți decât el”, își continuă bărbatul povestea desprinsă parcă din filme. Ulterior, ”relațiile” s-au stricat din cauza faptului că Becali a insistat să ”atace” fotoliul de la Cotroceni, în ciuda „sfaturilor” lui Ivanov. Totul ar fi culminat în 2024, când finanțatorul ar fi fost ”atacat” cu hârtii de către Ivanov, după cum susține acesta din urmă.

Ivanov, declarații șocante: ”I-am zis lui Becali că îi dau 25 de milioane pe palat și 50 de milioane pe club. Palatul i-l fac cadou Simonei Halep!”

Acum, Ivanov s-a întors la ”locul faptei”, însă nu să vorbească sau să se vadă cu latifundiarul, ci să-i propună și la Palat, pentru o sumă consistentă. ”Eu i-am zis lui Becali că îi dau 25 de milioane de euro pe palat și 50 de milioane pe club… Să plece! Am lăsat vorbă la Luțu, am lăsat vorbă la oamenii lui. Nu l-a interesat… Eu Palatul am vrut să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep. Oferta i-am făcut-o acum, când am fost la București. Eu am mai mulți bani decât Țiriac și Becali la un loc! Am importat utilaje din China, ceea ce fac și acum. Doar că acum o fac prin alte firme, care nu sunt pe numele meu. Iar banii pe care-i am nu sunt în conturi în România, ci în străinătate și, la fel, nu sunt pe numele meu”, și-a continuat Constantin Daniel Ivanov seria declarațiilor halucinante.

Ivanov a mai fost internat la psihiatrie. Orădeanul susține că s-a încercat… lichidarea lui

Nu este pentru prima dată când Constantin Daniel Ivanov ajunge în paginile ziarelor pentru faptele sale. Presa locală a scris în mai multe rânduri despre manifestările de protest pe care acesta le-a organizat, dar și despre derapajele și problemele sale cu legea.

În 2013, Ivanov ar fi fost arestat după ce a lovit două mașini ale poliției cu propriul automobil, după un scandal cu fosta lui concubină. Ivanov ar fi ajuns ulterior la un spital de psihiatrie, unde a fost internat cu forța. ”M-au internat la spitalul Ștei pentru că au vrut să mă omoare”, a șocat bărbatul pentru FANATIK. El susține că în timpul internării a reușit să documenteze cazuri de abuzuri care se petrec la secția de psihiatrie și pe care, ulterior, le-a făcut publice. Ca urmare a acestor demersuri, trei angajați ai Spitalului de Psihiatrie Ștei ar fi fost reținuți.

Gigi Becali, despre bărbatul care i-a vandalizat gardul: ”Zice că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban”

, dar că a preferat să nu sesizeze poliția în legătură cu faptele acestuia. ”Este unul care vine și scrie pe gard. Eu le șterg, el scrie. Când a văzut că le șterg, a dat cu o vopsea care nu se mai șterge. Stă de vreo 2 luni acolo, pune fotografii, zice că Palatul e al lui, că l-a plătit el și l-a luat. Că aruncă el în mine cu nu știu ce. Eu când am auzit m-am dus în fața lui: ‘Hai, mă ce faci? Aruncă’. Și el: ‘Nea Gigi, cutare’. (…)

Și acum m-am dus în fața lui și a amuțit. A zis Luțu să chemăm miliția (n.r. – poliția). Și am zis: ‘Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite’. A venit poliția o dată, a mai venit o dată, dar i-am zis: ‘Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim’. O las așa că îmi e milă de el.

Așa zice, că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban. Pune pozele acolo cu mine, le are el de mulți ani. Că el e șeful, el e stăpânul. ‘Bine, mă. Foarte bine că ești’, i-am zis”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.