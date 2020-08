Declarații incredibile făcute de Tzancă Uraganul după ce a fost depistat cu coronavirus. Ce susține că a avut

Tzancă Uraganul a făcut primele declarații după ce s-a aflat că a fost depistat cu noul coronavirus. Manelistul nu crede nici după ce a primit rezultatele analizelor medicale în virusul SARS-COV-2.

Tzancă Uraganul, infectat cu coronavirus, dar în continuare unul din negaționiști

Fanii artistului s-au îngrijorat pentru starea lui de sănătate, însă cântărețul susține că nu a avut nimic, deși a prezentat simptome specifice bolii Covid-19.

Chiar și cu testul în mână, interpretul de manele susține că el nu crede în virus și că el avea, de fapt, o răceală, problemele cu plămânii nefiind noi.

„Am aflat acum 10 zile, mai am 3-4 zile, mai am puțin și ies din carantină. Am fost răcit la plămâni acum 2 săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic de atunci, de acum 2 săptămâni, dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut și eu testul, așa, să văd ce e cu testele astea”, a declarat Tzancă Uraganul la Antena Stars.

„Mi-a ieșit pozitiv, dar n-am absolut nimic, n-am luat nicio pastilă, nu am niciun simptom. (…) Eu stau singur pe izolare”, a adăugat Tzancă.

Cum a scăpat de SARS-COV-2: „Aveam puține frisoane, eram răcit la plămâni. Mi-a trecut singur”

„Mi-a trecut singur, adică nu am avut absolut nimic. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoare, eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam câte 3, 4, 5 tricouri la un program, că am cântat afară… și de aia am răcit, nicidecum de la virusul ăsta”, a completat manelistul.

Nu este singurul artist de la noi care are suspiciuni în privința noului coronavirus, crezând că autoritățile supraestimează pericolul. Există mai multe vedete de la noi care au privit totul cu scepticism, chiar și după ce au trecut prin chinul Covid.

