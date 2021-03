Declarații îndrăznețe dinspre FCSB, în ciuda jocului slab. Jucătorii liderului anunță: „Așteptăm meciul direct cu CFR”

FCSB a reușit să câștige cu emoții duelul cu Gaz Metan Mediaș, după golul înscris de Florin Tănase în prelungirile partidei, la primul șut pe poartă al roș-albaștrilor. Aceștia s-au declarat mulțumiți de cele trei puncte.

Cu ocazia acestei victorii, FCSB a reușit să revină pe prima poziție a Ligii 1, după ce campioana CFR Cluj o depășise în urma victoriei cu 1-0 pe care a obținut-o pe terenul celor de la UTA.

UTA, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe sunt următoarele patru adversare ale roș-albaștrilor, care anunță că vor juca toate partidele la victorie. Primul hol pentru Tănase și compania va fi deplasarea de la Arad.

Declarații îndrăznețe dinspre FCSB, în ciuda jocului slab. Olimpiu Moruțan o așteaptă pe CFR Cluj

FCSB a câștigat foarte greu meciul cu Gaz Metan Mediaș, la primul șut pe poartă trimis de elevii lui Toni Petrea. Golul căpitanului Florin Tănase a venit în prelungirile partidei și a adus trei puncte extrem de prețioase pentru roș-albaștri.

Olimpiu Moruțan a oferit o nouă pasă decisivă și s-a declarat extrem de încântat de faptul că și-a putut ajuta din nou echipa. Fostul fotbalist al celor de la FC Botoșani a ajuns la 12 pase decisive în acest sezon al Ligii 1.

Mijlocașul a oferit o declarație curajoasă la finalul partidei, anunțând că roș-albaștrii de abia așteaptă duelul cu CFR Cluj. Cele două formații se vor întâlni în runda a 28-a, pe Arena Națională.

„Știam că o să ne aștepte o partidă foarte grea. V-am spus și după meciul cu Botoșani că orice echipă vine să câștige contra noastră. Eu zic că a fost o victorie muncită, ne bucurăm că am câștigat, nu contează că am făcut-o cu 1-0. Cele trei puncte contează. Important e să câștigăm fiecare meci. Fiecare își dă viața pe teren și ne bucurăm că suntem o echipă.

Cred că patronul este foarte mulțumit de victoria asta. Fiecare echipă își dă viața când joacă împotriva lui FCSB. Trebuie să ai și puțină șansă într-un meci. Important este să câștigi. Sincer, noi nu ne uităm la CFR, important e să ne facem noi treaba pe teren. O să jucăm meciul cu ei și vom vedea atunci care e mai bun.

Sunt fericit că îmi ajut echipa, că sunt cel mai bun pasator. Sper să și marchez. Cu timpul, o să le fac pe toate. Dennis Man era un jucător foarte important pentru echipă, dar trebuie să jucăm și fără el. Echipa începe să meargă foarte bine, câștigăm meciurile. Suntem mai mulți care îl pot înlocui pe Dennis, dar el era un jucător important, de valoare”, a spus Moruțan la Digisport.

Florin Tănase, nemulțumit de rolul de atacant

Mult mai puțin fericit a fost chiar eroul partidei, Florin Tănase, care s-a declarat total dezamăgit de jocul echipei sale. El a reiterat faptul că nu este mulțumit de faptul că este utilizat în rolul de atacant.

„Un meci destul de greu. Ne așteptam la asta. De fapt, foarte greu. Nu am jucat ce trebuia, ca să îi deschidem, să ne creăm mai multe ocazii. Dar important este că am luat cele trei puncte și am revenit pe primul loc. Am făcut nu doar o primă repriză slabă. Tot meciul n-am jucat ce trebuia. Trebuie să analizăm și să redevenim echipa care eram înainte, care își crea multe ocazii.

Acum e prea bun terenul… Glumesc. Au mai fost meciuri în care nu am jucat ce trebuia. Vom analiza împreună cu staff-ul și vom vedea. Da, am spus că nu îmi place să joc atacant, dar n-o să repet de o sută de ori. Trebuie să joc unde are echipa nevoie”, a spus și eroul roș-albaștrilor, Florin Tănase.

Andrei Miron explică panica din primele 30 de minute: „Nu am fost concentrați”

Începutul partidei a fost foarte dificil pentru echipa lui Petrea, care a fost aproape să primească gol din cauza nesincronizărilor din apărare. În ciuda prestației slabe, fundașul central Andrei Miron consideră că tot ceea ce contează este victoria.

„Este o victorie muncită. Astăzi nu cred că am jucat cum o făceam de obicei, să ne dominăm adversarul în ambele reprize cu ocazii. E adevărat că și ei ne-au pus probleme, și-au creat ocazii. Am reușit să marcăm într-un final și suntem fericiți cu cele trei puncte. În primele 30 de minute nu am fost concentrați. Se întâmplă, sper să nu ne mai repete și să începem din nou să ne dominăm adversarul.

Nu e problemă că a trecut CFR pe primul loc, mai sunt și meciuri de gejul ăsta. E fotbal. Gaz Metan este o echipă bună, ne-au pus probleme. Am fost călcat pe mână la un corner. Am căzut, iar Butean m-a tăiat cu gheata. Se întâmplă, e fotbal, mergem mai departe. Nu știu dacă marcăm prea puțin, eu mă bucur că în ultimele trei meciuri nu am primit gol. O să revină și Florinel Coman la forma de dinaintea accidentării și o să fie bine.

Man ne lipsește, era golgheterul echipei când a plecat. În următoarele trei meciuri, vom juca doar la victorie. Vrem campionatul și nu ne gândim la altceva”, a spus și fundașul Andrei Miron, care a făcut pereche cu Iulian Cristea în centrul apărării.