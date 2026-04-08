Declarații șocante făcute de atacantul cumpărat de Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: ”Aproape am ajuns la nebuni”

În urmă cu mai bine de 6 ani, Gigi Becali achita o sumă uriașă de bani pentru un fotbalist pe care îl vedea un marcator de rasă. Atacantul nu a confirmat, iar astăzi face declarații șocante despre decăderea sa.
Adrian Baciu
08.04.2026 | 08:15
Ce probleme de ordin psihic a avut atacantul cumpărat de Gigi Becali pentru o sumă uriașă de bani.
FCSB a transferat în ultimul deceniu o mulțime de jucători ofensivi. Gigi Becali a achitat, în unele cazuri, sume importante de bani, dar investițiile sale nu au adus automat și rezultate. Foarte mulți jucători aduși la campioana ultimelor două ediții au eșuat. Cine este atacantul transferat la roș-albaștrii în urmă cu 6 ani care admite că a clacat psihic după revenire în țară. Ce declarații șocante face tânărul.

Când a ajuns Adrian Petre la FCSB. Gigi Becali, încântat de transfer

În urmă cu mai bine de o jumătate de deceniu, în fotbalul românesc existau speranțe că un nou atacant de clasă va apărea în prim-plan. Plecat în 2017 de la UTA Arad în Danemarca, Adrian Petre a reușit să se impună la Esbjerg. În trei sezoane la nordici, acesta a jucat peste 80 de meciuri și a avut cifre impresionante: aproape 30 de goluri.

Fusese o perioadă în care Adi Petre era convocat constant la echipa națională Under 21. Evoluțiile sale bune din Danemarca l-au adus pe radarul celor de la FCSB. Gigi Becali nu s-a uitat la bani și a achitat, în februarie 2020, o sumă de 800.000 de euro pentru atacant. La acea dată, patronul campioanei a făcut anunțul mutării în exclusivitate pentru FANATIK: ”Gata! Am semnat cu Petre pe un an și jumătate. Mă bucur mult că am reușit să îl luăm”, a spus acesta, pe 17 februarie.

Din păcate, dintr-o speranță uriașă, Adrian Petre s-a transformat în doar câteva luni într-o uriașă deziluzie. În octombrie 2020, după doar 16 meciuri și 3 goluri în tricoul roș-albaștrilor, atacantul era împrumutat în Italia, la Cosenza. A mai trecut ulterior pe la UTA Arad, Farul și Hermannstadt. A ajuns apoi să joace în eșalonul secund, mai întâi la CS Tunari, apoi la Concordia.

  • 1.5 milioane de euro a fost cota lui Adrian Petre în iunie 2019, când juca pentru Esbjerg

Ce probleme uriașe a avut Adrian Petre, fotbalistul cumpărat de Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: ”Simțeam că mor”

În toamna anului trecut, rămas liber de contact după despărțirea de Concordia Chiajna, Adrian Petre, 28 de ani, a ajuns în Liga 3. El este legitimat în prezent la CS Păulești. Fotbalul mare a devenit o amintire pentru atacantul în care se puneau atâtea speranțe. Petre a fost angrenat în acest an și  în show-ul de televiziune Survivor România 2026.

Recent, fostul jucător din prima ligă și-a deschis sufletul într-un interviu. Adrian Petre a mărturisit faptul că perioada de după despărțirea de FCSB a fost extrem de dificilă și l-a dus în pragul depresiei. Această situație emoțională complicată a traversat-o la doar un an după ce s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali, în sezonul 2021-2022.

Am avut o perioadă în care am lucrat cu un psiholog. Am lucrat chiar și cu un psihiatru. O dădusem în depresie, anxietate, nu mai ținea de fotbal. Asta a fost între UTA și Farul (n.r. – perioada 2021-2022), când am venit din Italia.

Eram la Farul și vorbeam cu psihiatrul. Aveam atacuri de panică, simțeam că mor mereu, la fiecare meci simțeam că mor. Dar mai mult se întâmpla în afara meciurilor, pe teren fiind concentrat la joc, fiind adrenalină. Cel mai rău era înainte și după meci. Însă am avut și atacuri de panică în timpul meciurilor”, dezvăluie Petre, pentru gsp.ro.

Adrian Petre recunoaște că a avut nevoie de psihiatru

În același interviu acordat sursei citate, fotbalistul trecut pe la FCSB a mai recunoscut că, în primă fază, nu a știut cum să gestioneze situația. A admis că episoadele de anxietate apăreau frecvent. ”Când eram în Italia, am vorbit cu psiholog sportiv, înainte să vin la Farul, gestionam plecarea de la FCSB, să găsesc iar motivația, dar pe mine nu prea m-au ajutat chestiile astea.

Psihiatrul m-a ajutat. Nu mi-e rușine să recunosc că am avut nevoie de psihiatru. Am ajuns la nebuni, aproape! OK, poate exagerez puțin, dar eram nebun, credeam că mor mereu. Dacă în fiecare seară crezi că mori, la un moment dat înnebunești”, a mai spus Adi Petre.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
