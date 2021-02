Declaraţii tari despre Florian Walter, care ar fi împlinit 58 de ani azi. Cum l-a făcut om de afaceri pe Ilie “Galerie”

Timp de 15 ani, Florian Walter a fost unul dintre cei mai importanți investitori din fotbalul românesc. La Dinamo a trăit vremuri după care fanii tânjesc în prezent. A mers apoi la Cluj și la Petrolul, echipe cu mulți fani pe care le-a luat din situații foarte grele. Și le-a transformat în formații de top în Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar declinul a venit neașteptat de repede. Trădat de oameni pe care îi credea apropiați, anchetat în diverse dosare și chiar dezamăgit de propria familie. Toate acestea au dus la o depresie în ultimii ani de viață. A murit pe 19 mai 2019, la doar trei zile după ce suferise un atac cerebral.

Florian Walter ar fi împlinit sâmbătă 58 de ani, iar FANATIK a discutat cu Dan Tocaci, unul dintre numeroșii oameni care i-au fost aproape în momentele fericite. Unul dintre puținii care i-au rămas alături și în perioada cea mai grea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A organizat lucrurile la Dinamo II, până când a reușit să bată echipa mare în Antalya

Florian Walter a intrat în fotbal la începutul anilor 2000, când a fost convins de Cristi Borcea să se alăture în acționariatul lui Dinamo. Și-a asumat rolul de a reorganiza echipa a doua, lucru pe care l-a reușit. Au urmat câțiva ani în care formația din Ștefan cel Mare a crescut mai mulți jucători talentați.

S-a ajuns chiar în situația ca Dinamo II să obțină o victorie în fața celor de la echipa mare. Astfel că vocea lui Walter a obținut din ce în ce mai multă autoritate în Consiliul de Administrație. Era o perioadă în care roș-albii se luptau pentru titlu în Liga 1. Trofeu pe care Dinamo l-a pierdut la limită în 2009, atunci când Unirea Urziceni a devenit campioană.

ADVERTISEMENT

“Dinamo II ajunsese foarte bine organizată în perioada în care era condusă de Walter. Au ajuns să îi bată pe cei de la prima echipă, într-un amical din Antalya. A fost foarte afectat de ratarea titlului atunci în 2009. Atunci a ales să meargă la Univeristatea Cluj, dar cred că a fost o decizie greșită. Trebuia să rămână la Dinamo”, rememorează Dan Tocaci.

“La Cluj a plătit 5 milioane de euro pentru nimic. Nu l-au acceptat pentru că era mitic”

Misiunea lui Florian Walter a fost de la început una imposibilă la Cluj. “Nu a fost acceptat pentru că era mitic. Acolo a intrat într-un joc care nu era al lui. Trebuia să acopere găuri pe care le făcuseră alţii. Sponsorii au fost toți de la București, nimeni de acolo nu a ajutat cu nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El practic a plătit cinci milioane de euro pentru nimic. Nu aveam stadion, nu aveam bază, nu aveam sediu pentru club. A închiriat când a ajuns acolo. Ni s-a promis că se va face stadion special pentru Universitatea Cluj. Dar practic lucrurile nu au stat deloc aşa. Pentru că plăteam 10.000 de euro pe meci chiria pentru stadion”, şi-a amintit Dan Tocaci.

Universitatea Cluj, din Liga 2 la un pas de cupele europene: “Agitaţie fantastică atunci când înfruntam CFR Cluj”

Fără susţinere din partea autorităţilor locale, Florian Walter a readus Universitatea Cluj în prim-planul fotbalului românesc. A obţinut promovarea în 2010, iar următorul sezon reuşea să termine pe locul 7 în Liga 1. La doar o poziţie în spatele celor care duc în cupele europene.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, “şepcile roşii” au început să conteze şi în lupta cu rivala CFR Cluj, care domina fotbalul românesc în acea perioadă. “Toate meciurile cu CFR Cluj produceau o agitaţie fantastică. Ţin minte sărbătoarea după acel 1-1 de Florii, la fel şi sărbătoarea după promovare”, spune Tocaci.

Şi în al doilea sezon de Liga 1 echipa s-a luptat pentru un loc în Europa. A terminat în cele din urmă pe opt. Dar pentru Florian Walter era din ce în ce mai greu să continue fără sprijin local. “Le-a spus că nu mai poate să ţină echipa. Pur şi simplu era prea departe. Plecam de acasă joi şi ne întorceam luni. Petreceam mai mult timp împreună, prin hoteluri, decât cu familiile acasă.

ADVERTISEMENT

Fanii Universităţii Cluj l-au apreciat şi după ce a plecat de la echipă: “Un om aparte”

Poate singura consolare pe care Florian Walter a avut-o la Cluj a fost că a fost apreciat de majoritatea fanilor. “Azi sărbătorim un om aparte. În 2009, cam pe vremea asta, Universitatea era în mocirlă până la gât. Şi la propriu şi la figurat. Şase luni mai târziu, clubul a fost preluat de Florian Walter.

De atunci, echipa a urcat şi a rămas în Liga I, iar în acest an, când sărbătorim 50 de ani de la câştigarea Cupei României visăm, din nou, la un trofeu. Pentru tot ce a făcut pentru Universitatea Cluj, pentru fiecare dram de energie pe care l-a consumat şi pentru că crede în continuare în ideea de „U” îi mulţumim”, au scris fanii Universităţii pe 13 februarie 2015, la trei ani după ce Florian Walter plecase de la Cluj.

ADVERTISEMENT

“A fost iubit de fani în ciuda faptului că unii dintre ei au fost dezinformaţi în legătură cu unele probleme de la club, care îi erau pe nedrept puse în cârcă”, a mai spus Dan Tocaci.

“La Petrolul a fost trădat. Cupa din 2013 este sută la sută meritul lui Walter”

Florian Walter voia o echipă mai aproape de Bucureşti, iar în 2012 a ales-o pe Petrolul. O altă formaţie cu suporteri pătimaşi, dar care trecea printr-o perioadă dificilă. Cu mai mulţi jucători importanţi aduşi de la Cluj, Petrolul a devenit o echipă puternică.

În 2013, Petrolul reuşea să câştige Cupa României. Primul trofeu după o pauză de 18 ani şi ultimul din palmaresul ploieştenilor. “La Petrolul, Walter a fost trădat de nişte oameni pe care i-a considerat a

Doar că Florian Walter a intrat şi în atenţia procurorilor. A fost cercetat în mai multe dosare. Inclusiv unul din fotbal, în legătură cu trecerea jucătorilor de la Universitatea Cluj la Petrolul. Aceştia erau în ultimele şase luni de contract, deci ar fi trebuit să mai aştepte pentru a-i lua liberi de contract.

“Atunci a făcut o greşeală, este clar. Trebuia să mai aştepte şase luni. El a sponsorizat U Cluj, dar nu putea să ia acei jucători pe gratis. El s-a gândit şi că dacă îi lăsa acolo, U Cluj ajungea la datorii şi mai mari”, a povestit Dan Tocaci.

În noiembrie 2020, Florian Walter a fost achitat post-mortem în dosarul transferului de jucători de la U Cluj la Petrolul. Prea târziu pentru un om care şi-a trăit ultimii ani măcinat de depresie.

Mărturia lui Dan Tocaci: “Regretul meu este că nu am fost acolo să îl mai salvez încă o dată”

Pe lângă dosarele care îl vizau, Florian Walter a fost foarte afectat că familia nu i-a mai fost aproape. “Când nu a avut bani să mai sprijine familia, l-au abandonat”, este mărturia lui Dan Tocaci. De la depresie la sinucidere a fost diferenţă doar de o fracţiune de secundă. Walter a înghițit în jur de 50 de pastile, apoi a început să dea mesaje de adio celor apropiați, în care le cerea să-l ierte pentru acest gest. Chiar Dan Tocaci a fost salvatorul.

“Aveam telefonul aproape de mine, iar când mă apela el aveam o sonerie care ‘te trezea din mormânt’. Am văzut mesajul şi într-un minut plecam deja spre casa lui. Soţia şi copiii nu au răspuns la mesaj.

Am ajuns eu acasă la el, împreună cu Bogdan Adimii, un alt apropiat al său. Am chemat Salvarea şi a fost dus la Floreasca. Regretul meu este că nu am fost acolo să îl salvez încă o dată. Pentru mine, Walter a fost un prieten adevărat, un adevărat frate”, mai spune Tocaci, cu o voce serios afectată.

L-a făcut “om de afaceri” pe Ilie Galerie: “Transporţi cărămizi în Turcia”

Cunocut ca un om sobru, Florian Walter se transforma atunci când se afla în preajma celor dragi. Dan Tocaci şi-a amintit una dintre cele mai amuzante situaţii din perioada U Cluj.

“Ţin minte că a trebuia să plecăm spre Antalya, dar avionul care trebuia să ne ducă întârzia. Nu putea să aterizeze din cauza ceţii. Cu noi era şi Ilie Galerie (Ilie Mălureanu, cunoscut suporter al celor de la Sportul Studenţesc. Apropiat de conducătorii din fotbal atât înainte, cât şi după Revoluţie), pe care noi îl porecleam Bunicu. Şi eu ce m-am gândit.

Am luat o bordură de pe aeroport, care era acolo pentru a ţine covorul preşedintelui şi i-am băgat-o în geamantan. A tras Bunicu de geamantanul ăla până în Turcia, cu bordura după el. Când am ajuns, Walter i-a zis: ‘Gata, Bunicule, te facem om de afaceri. Transporţi cărămizi în Turcia”.