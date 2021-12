FANATIK ți-a oferit acum câteva zile Urmează acum repriza a doua! Umor involuntar? Cu bună știință sau din neștiință? Oricum ar fi fost lansate în spațiul public, „perlele” următoare au un punct comun: stârnesc râsul la prima vedere și plânsul la a doua… Ei le-au spus, a consemnat. Citiți și zâmbiți!

„Repriza” a doua de declarații top umor involuntar ale oamenilor din fotbal! Gigi Becali, Mihai Stoica, Sorin Cîrțu, Mihai Iosif… Autentice 100%! Citiți și zâmbiți!

„Putem avea trei rezultate la Germania – România: câştigăm, facem egal sau pierdem” – Bogdan Lobonţ

„Traficul vostru mă termină psihic, dar românii sunt cool” – iranianul Alireza Mousavi, handbalist la Dinamo

„Dacă voiau să ne omoare, aruncau o bombă ca la Hiroshima şi ca la Nagasaki, nu mai stăteau să ne chinuie șapte ani” – Gabi Torje despre vaccinul „ucigaș” anti-COVID 19

„Eram între Buzău și Urziceni, nici nu i-am observat. Stăteau băieții, zici că apar ca îngerașii… M-am gândit să mă duc la Mănăstirea Bârsana, din Maramureș, să fac un pomelnic pentru Poliția Rutieră Română. «Să vă dea Dumnezeu sănătate și iubire, și tot ceea ce vă doriți». Pomelnic de 100 de lei, la vii” – Cătălin Moroșanu după ce a fost „prins” de radar cu 154 km/h

FCSB a strălucit ca o… Stea(ua), prin cei mai reprezentativi reprezentanți ai săi! Ghici, ciupercă-ntr-un picior, cine?

„N-am luat în calcul Delta ăsta, care-i mai rapid decât Kylian și mai pervers decât… (completați voi)” – pe facebook

„Nu mai vreau să vorbesc despre vaccin că e pe teme profund religioase și zice lumea că sunt nebun” –

„Stau eu de vorbă cu femei? Fac eu afaceri cu femei? Mă interesează pe mine femeile? Nu mă interesează pur și simplu!” –

„Normal că dacă preiau o echipă schimb tot. Mă duc cu lotul meu, mă voi implica total. Echipa se va numi «Faci Ce Spune Becali». Am numele înregistrat la OSIM. Așa că se va numi tot FCSB” –

„Budescu e cel mai relaxat fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Nu va face riduri nici la 75 de ani, nici măcar de expresie” –

„Messi luase titlul de cel mai bun jucător din UCL şi se juca pe PlayStation. Nu-l dă mintea afară din casă” –

Replicile conta FCSB n-au întârziat: „Păi, pe mine mă interesează ce spune Mihai Stoica?!”

„Ce să mă mai uit la FCSB – Botoșani? Am mai văzut filmul ăsta și știu cum se termină” –

„Păi, pe mine mă interesează ce spune Mihai Stoica?! Eu n-o să încerc să pun zoaie pe mine așa cum face el. Am spus doar că nu mă uit la partidele FCSB cu Botoșani. Interpretările sunt făcute de el, care probabil că are ceva pe căciulă, vreo muscă. Plus că, dacă aș fi rău, cum e el în declarații, aș putea să spun că el n-are cum să-i analizeze bine pe ai lui, pentru că se uită dintr-o cutie de carton. În rest, să fie sănătos” –

„Noi suntem peste tot acasă, așa că vrem toate punctele din acest Derby-ul de la Miovina, ca să îi zic așa” – înaintea meciului Rapid – CS Mioveni 1-1 din etapa 17 a Ligii 1, jucat pe terenul lui Rapid de la… Mioveni!

„Câte puncte am putut să pierdem pe greșeli de arbitraj… Este inadmisibil. Noi am fost ca la box, ne-a mai dat câte o directă, ne-am ridicat, ne-a mai dat una la ficat, iar ne-am ridicat, ne-a mai dat apoi și un uppercut după aia. Păi așa la nu știu câte meciuri? Noi suntem cei mai fraieri din tot fotbalul românesc?” – Emil Săndoi

„Îl ştiu pe Denis Alibec foarte bine. Când eram manager la echipa naţională am avut mai multe discuţii cu el. E un caracter frumos, e un băiat de nota zece” – Adrian Mutu

„Meciul a fost mai greu decât spuneți. În prima repriză a fost echilibrat. Am avut inspirația să-i bag pe Costache și pe Sigurjonsson și bravo lor, înseamnă că sunt cu capul aici. Mă felicit” – , după CFR Cluj (primul loc) – Academica Clinceni (ultimul loc) 2-0

Au și străinii „umoriștii” lor…

„După ce Whatsapp și Instagram au picat, am avut ocazia să stau puțin de vorbă cu soția mea. S-a dovedit a fi o fată de treabă” – Lucas Moura (PSG) / „Roagă-te să fie și canapeaua de treabă! Că acolo dormi!” – Larissa Saad Moura (soția lui Lucas)

„Messi, iart-o pe mama că n-a știut ce face când mi-a pus numele Cristiano” – banner-ul pe care l-a afișat un puști la baza de antrenament unde se pregătea selecționata Argentinei pentru meciul cu Uruguay (3-0) în preliminariile pentru CM Qatar 2022

„Leo, dă-mi tricoul tău! Ți-o dau pe mama!” – mesaj afișat la meciul PSG – RB Leipzig 3-2 din grupele UCL de un puști aflat chiar lângă… mama sa! Care nu părea chiar fericită de schimbul propus de fiul ei…

„Destul teatru! Este Cristiano Ronaldo cel mai bun din istorie? Nu e nici măcar în TOP 5!” – Antonio Cassano

Au fost și declarații emoționante care merită consemnate

În tot acest noian de nonsensuri și amăgiri, s-au strecurat și câteva declarații deosebite prin emoția transmisă. Merită consemnate pentru a încheia „meciul” cu 2021 într-o notă peste hazul de „necazul” prezentat anterior.

„Mie îmi place să trăiesc aproape de jucătorii mei. Dacă-i plouă, să mă plouă și pe mine, dacă-i ninge, să mă ningă și pe mine” – , antrenorul Rapidului

„De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât!” –

„Îmi cer scuze în fața lui Alin că l-am sfătuit prost să plece de la Anderlecht în 2002. Și familiei mele și celor de la Anderlecht. Îmi pare rău! E o rană care nu se va închide niciodată! După ce-a plecat de la Anderlecht a devenit Iuda și din momentul ăla cariera lui a luat-o în jos” – Tudorel Stoica

„Suntem nerăbdători să jucăm în Giulești. Sper ca și mecanicii de locomotivă să păstreze tradiția și să sune sirena când trec pe acolo” –

„Ce emoție să-l întâlnesc pe Lucescu, pe care l-am urmărit încă din copilărie, pe când era la Brescia! Îmi amintesc bine acea echipă antrenată de Lucescu. A fost una cu adevărat grozavă, l-am admirat, așa cum îl admir și astăzi. Îl admir pe Mircea Lucescu, este extraordinar că după atâția ani are încă pasiunea pentru fotbal. Pentru mine este o onoare să-l întâlnesc” – Roberto De Zerbi, antrenorul lui Șahtar Donețk, înainte de a câștiga Supercupa Ucrainei cu 3-0 în fața celui pe care îl admiră atât de tare…

„Au anunţat că măresc pensiile cu valoarea a trei lumânări pe lună! O glumă proastă… Mi-aş da mâna dreaptă, cu care am jucat tenis şi pentru ţara asta, pentru un alt preşedinte, pentru alţi politicieni!” –