Polemicile, acuzațiile, explicațiile oamenilor de și din fotbal (sunt două categorii foarte diferite…) țin adesea „prima pagină” (vorba vine din vechime, acum primul ecran al telefonului sau laptopului) în mass-media.

…Și sunt, nu de puține ori, hilare. Cu indulgență. Mai corect spus, sunt de tot râsu’–plânsu’. Te pufnește râsul la prima citire, te apucă plânsul când „aprofundezi” gogomănia. de umor și… omor!

Declarații de „umor și omor” ale oamenilor de fotbal. Meme Stoica, Mircea Rednic, Ionuț Chirilă, Gică Hagi, Dumitru Dragomir… Autentice 100%! Citiți și vă amuzați!

Caracteristica tuturor este… autenticitatea! Sunt incredibile, dar autentice 100%! Ei au spus, „perlele”, doar le-a consemnat. Atenție: doar pe cele din ultimele 3 luni! Închipuiți-vă că luam tot anul 2021 la puricat… Citiți-le și amuzați-vă! La prima vedere măcar…

„Păi, ce? Mie îmi trebuie să mă duc la fotbal? Deloc, deloc, deloc! Fotbalul atrage necazuri, atrage pușcăria. Și dacă nu greșești, dar a pus unul ochii pe tine, te curăță imediat. Astfel, pentru mine, să conduc un club e floare la ureche” –

„Oooo, țin cu Rapid de… ohooo… de… de când este nepotul meu acolo!” –

„Chiar mi-a fost dor de Șumudică după ce am văzut ce a jucat Dan Petrescu” – Dinu Gheorghe după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-0 în etapa 9

„Secretul formei mele? Banii la zi!” – după Rapid – FC Voluntari 0-1 în etapa 10

„Dandea zici că e eroare din FIFA la golul primit” – Nicu Merticaru, suporter rapidist după Rapid – FC Voluntari 0-1 în etapa 10

„Mă gândeam că ar merita să-l dau în judecată pe Messi pentru că nu mă mai pot uita la Barça, iar decât să țin cu PSG, mai bine mă înscriu în DDB. Doar că l-am văzut umilindu-se cu nasul în jambierii noilor colegi, în spatele zidului… Pentru mine a fost cel mai mare. Acum e nr. 30” – după PSG – Manchester City 2-0 în grupele UCL

„Vreți să îmi spuneți că e o surpriză? Sheriff are un procentaj de 100% al victoriilor în Liga Campionilor, iar Real a pierdut deja 62 de meciuri în istoria sa” – Duncan Alexander, statistician la Opta Sports, după Real Madrid – Sheriff Tiraspol 1-2 în grupele UCL

„Avem VAR! Tușierii sunt VAR-ul la noi! Dau penalty-uri, se bagă peste centrali. VAR-ul sunt ei!” – după penalty-ul greșit acordat de arbitrul Radu Petrescu în meciul de Cupă Farul – Sepsi 0-1

„Să-și vadă de antrenorat și să aibă rezultatele mele” – despre Marius Șumudică

„E luni, meciul a fost la ora 18:00, mai greu luni. Du-te să vezi ce înseamnă să fii în trafic la ora 17:30 în București. Sau dacă ieși la ora 18:00 de la muncă, ce faci? Este complicată circulația la ora asta” – , explicația numărului mic de spectatori pe noul stadion din Ghencea, la meciul Steaua – CS Comunal Șelimbăr 0-0 în etapa 8 din Liga a II-a

Dinamo și-a tăiat partea… „câinelui”!

Dinamo nu stârnește interesul niciunui investitor puternic, capabil să scoată clubul din „groapă”, dar ține „prima pagină” nu numai prin mișcările browniene ale conducerii, ci și prin avalanșa de declarații și „păreri”, toate… personale, despre ce se face și, mai ales, ce nu se face și ar trebui să se facă pentru resuscitarea „haitei”.

„Jucătorul meu preferat e Messi, dar îl prefer mai mult pe Ronaldo, pentru că muncește foarte mult și are alt stil” –

„Rednic nu vine, revine… și nu revine, ci re-re-re-revine. Asta cu redebutul sper să nu o văd prin dicționar, că demisionez din limba română, mă apuc de țigle, fursecuri și altele. El al cincilea mandat dacă am numărat bine. E ca un fel de căsătorie dintre Bahmuțeanu și Prigoană” – Radu Paraschivescu

„Dinamo se apără cu trei, patru oameni, pentru ceilalți trebuie trimis taxiul ca să vină în apărare” –

„Am discutat cu Răducioiu și a acceptat să vină la Dinamo. Pe ce post? Director sportiv, tehnic, manager, ce vrea el… A jucat unde a jucat, e util, acum vorbește bine românește (râde)… Și cum arată… mă gândesc să-l mai bag cinci minute… pe final… să țină de minge (râde)” –

„Văd victorie Dinamo cu Ripensia în Cupă, nu neapărat calificare” – Ionuț Badea, analist TV, pronostic pentru pariori

„În rucsacul unui soldat se află și sabia de mareșal” – Sorin Colceag, antrenor principal la Dinamo II și, vremelnic, la Dinamo I

„Nici aviația americană nu o mai salvează pe Dinamo!” – Dumitru Dragomir

„Are două viteze: târâș și tiptil!” – Robert Niță despre Deniz Giafer (Dinamo)

„Sunt jucători care nu îl halesc nici cu hellas” – despre / „E papagal, repetă tot timpul aceleași lucruri și spune numai prostii” – despre

„Întotdeauna aşa a fost la Rapid, ne-am încurcat cu echipele mici” – Alexandru Dandea (Rapid), după 1-1 cu Dinamo

„Steliano, la fel ca Deian, a zis că nu poate să joace decât fundaș stânga. Mă încurca, da. Am zis că decât să stea rezervă și să fie supărat, că el s-a născut titular la echipă, atunci am decis, spre binele lui, să nu facă parte din lot” – despre înaintea meciului Dinamo – U Craiova 1948 0-0 din etapa 17 a Ligii 1

CV-ul impresionant al antrenorului Ionuț Chirilă…

este un „capitol” special. Poate susține cu brio, singur, o pagină întreagă cu declarațiile sale, hai să le spunem, cu blândețe, umoristico-fantasmagorice.

După ce a preluat Academica Clinceni, în a treia decadă a lunii septembrie, a avut un schimb de replici cu Ilie Poenaru, fostul antrenor al echipei. Fostul fotbalist Robert Niță l-a taxat pe Ionuț Chirilă pentru asta, Ionuț Chirilă l-a făcut praf pe Robert Niță…

„Singurul sentiment pe care-l am față de acest băiat instabil și dezechilibrat emoțional este de o milă groaznică. Dacă am ajuns să stau de vorbă cu Robert Niță, înseamnă că nu sunt sănătos la cap” – Ionuț Chirilă

După ce a lămurit lucrurile cu Niță, Ionuț Chirilă și-a prezentat CV. În manieră personală… N-am pus punct, n-am despărțit în propoziții simple pentru că așa a spus-o Ionuț Chirilă, fără nicio pauză de respirație, dintr-o răsuflare.

„Dar să te întrebi ce caută Chirilă în Liga 1 după 25 de ani de profesie, în care am câștigat 4 titluri cu Dinamo, despre care fotbalul românesc spunea că e Barcelona României, după ce am calificat o echipă națională la un Campionat European după 10 ani, după ce am câștigat singurul titlu din istoria Rapidului, unde am făcut milioane de euro din jucătorii pe care i-am construit și desăvârșit, după ce am antrenat 3-4 echipe de Liga 2 și 3-4 de Liga 1, culminând cu Chiajna, pe care am făcut-o exponentul fotbalului spectacol în România, înseamnă că are ori lipsă de cultură fotbalistă, ori rea-voință” – Ionuț Chirilă

…care s-a luat de piept, de la egal la egal cu „granzii” campionatului!

Declarațiile lui Ionuț Chirilă au fost „deliciile” unor conferințe de presă ulterioare unor meciuri din Casa Pariurilor Liga 1, după cum puteți constata mai jos.

„Nu-mi explic cum am jucat excepțional 15 minute, în care am controlat jocul și nu prevedea nimeni acest dezastru. În loc să murim ușor-ușor ca un bolnav de cancer, noi am făcut infarct direct. Parcă ne-a împuşcat cineva din elicopter. Am jucat în primele 15 minute şi în celelate 75 nu am mai existat, ăsta e rezultatul” – Ionuț Chirilă, după Universitatea Craiova – Academica Clinceni 5-0 (etapa 12, 18 octombrie)), meci în care în minutul 15 era deja 2-0

„Am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc de 4 ani, fără să poată să-i opună nimeni rezistenţă. Îmi felicit echipa pentru că am demonstrat că putem fi egalii unei echipe care are buget de 10 milioane de euro. Nu am fost cu nimic mai prejos decât ei, în condiţiile în care nu am avut nouă jucători apţi. Sunt convins că dacă aveam echipa completă, istoria jocului era alta pentru că am arătat personalitate. Pentru mine, a fost un joc în care Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului” – Ionuț Chirilă, după CFR Cluj – Academica Clinceni 2-0 (etapa 17, 29 noiembrie)