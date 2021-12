Zlatan Ibrahimovic s-a supărat pe Manchester United pentru o liră: „Club mare, dar cu o mentalitate mică!”

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a jucat, de-a lungul carierei, la opt cluburi din Europa și la unul din Statele Unite. Are diferite amintiri de la toate grupările la care a fost legitimat, dar două gesturi făcute de oficialii lui Manchester United i-au lăsat un gust amar.

Ibrahimovic a câștigat UEFA Europa League cu Manchester United în sezonul 2016/2017

‘Ibra’ , perioadă în care a bifat 33 de meciuri și a marcat 17 goluri. A câștigat, alături de gruparea engleză, UEFA Europa League în sezonul 2016/2017, după victoria cu 2-0 în fața lui Ajax Amsterdam, meciul având loc la Stockholm. Accidentat în aprilie la genunchiul drept, el nici măcar nu a fost inclus în lot.

Atacantul suedez descrie în cartea sa, „Adrenalina, Istoriile mele ingnorate”, un episod amuzant, dar care i-a lăsat un gust amar, informează . „Într-o zi, eram la hotel cu echipa, înainte de un meci.

Îmi era foarte sete și am deschis minibarul, de unde am luat un suc de fructe. Apoi am jucat meciul respectiv, am mers acasă și au trecut niște zile până mi-a venit bilanțul contului meu.

„Sunt mici lucruri care câștigă respectul jucătorilor”, spune Zlatan Ibrahimovic

În general, nu mă uit atent peste el, dar atunci era final de an și am vrut să văd câți bani mi-au intrat și pe ce am cheltuit banii. Și mi-a sărit în ochi o plată de o liră. M-am amuzat și am sunat pe cineva din conducere.

‘Nu vă supărați, văd că mi-a fost reținută o liră din salariu. Sunt curios pentru ce e’. Mi-a zis că pentru sucul băut la hotel, din minibar. ‘Glumești, nu? Spune-mi că glumești!’. Mi-a răspuns că la United trebuie să plătești pentru orice.

OK, dar nu eram la hotel din dorința mea, nu mersesem în vacanță. Mi-a fost sete și trebuia să mă hidratez. Trebuia să mă abțin și să intru pe teren așa, dacă nu voiam să plătesc? Așa ceva nu s-ar fi întâmplat în Italia, de exemplu.

United e un club mare, dar cu o mentalitate mică. Sunt mici lucruri care câștigă respectul jucătorilor, iar United nu le dă prea mare importanță”, spune ‘Ibra’ în cartea sa.

Zlatan Ibrahimovic se legitima de fiecare dată când intra în baza de pregătire a lui Manchester United

Zlatan a mai povestit un episod al cărui erou a fost. Acesta s-a întâmplat la scurt timp după ce el a semnat cu Manchester United. Concret, de fiecare dată când ajungea la baza de pregătire a echipei, el era nevoit să se legitimeze.

„Mereu trebuia să dau jos geamul de la mașină și să prezint buletinul. Într-o zi i-am zis ceui de acolo, exasperat: ‘Prietene, vin zilnic aici de o lună, de când m-am transferat. Sunt cel mai bun jucător din lume.

Dacă nu mă recunoști și îmi ceri mereu să mă legitimez, s-ar putea să fi ales postul nepotrivit pentru tine’. Astfel de lucruri deranjează jucătorii”, a mai spus Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic a marcat 403 goluri în cele 621 de meciuri jucate la echipe de club

Ibrahimovic a debutat în fotbalul profesionist la echipa suedeză Malmo, în 1999, la 18 ani, unde a jucat până în 2001. În cei 2 ani a bifat 40 de meciuri și a marcat de 16 ori. A ajuns la Ajax, unde a stat trei sezoane, înscriind de 35 de ori în 74 de partide.

Ulterior, a mai trecut pe la Juventus (2004-2006), Inter Milan (2006-2009), Barcelona (2009-2011) și AC Milan (2010-2012, în primul sezon fiind împrumutat de la echipa catalană).

Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la PSG, între 2012 și 2016, unde a jucat 122 de meciuri și a marcat de 113 ori. După Manchester United (2016-2018) , după care a revenit la AC Milan.

La naționala de seniori a Suediei are 120 de apariții și 62 de goluri, la care se adaugă 5 meciuri și 1 un gol al reprezentativa U-18, plus 7 meciuri și 6 goluri la U-21.