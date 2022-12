Declaraţiile fiscale ale lui Donald Trump vor fi făcute publice. Republicanii acuză o acțiune politică a democraților

O comisie a Camerei Reprezentanților a votat marți, pe linie de partid, pentru publicarea declarațiilor fiscale ale fostului președinte Trump, o măsură fără precedent care marchează punctul culminant al unei bătălii juridice de ani de zile pentru dezvăluirea declarațiilor sale fiscale.

Declaraţiile fiscale ale lui Trump vor fi făcute publice

Republicanii au declarat că această acțiune subliniază obsesia continuă a democraților față de Trump, avertizând că publicarea ar crea o armă periculoasă care ar putea fi folosită împotriva altor politicieni, oameni de afaceri, lideri sindicali și chiar cetățeni privați.

Democrații au calificat mișcarea ca fiind mult așteptată. Spre deosebire de alți președinți moderni, Trump – care a anunțat luna trecută că va candida din nou la președinție în 2024 – a refuzat să își facă publice declarațiile de avere, care ar dezvălui detalii despre sursa și mărimea averii sale, potențiale conflicte financiare și dacă a plătit impozite în ultimii ani.

Unii experți juridici au pus la îndoială dacă pentru a face publice aceste informații. Democrații au argumentat în instanță că interesul lor de a vedea impozitele lui Trump se bazează pe necesitatea de a elabora legislația și că nu vor pur și simplu să facă publice informații confidențiale.

Dar acum democrații sunt presați să acționeze, deoarece republicanii vor prelua conducerea Camerei în ianuarie.

După ce s-au întâlnit marți în privat timp de mai bine de patru ore, membrii Comisiei din Camera Reprezentanților au votat rapid pentru publicarea declarațiilor, fără dezbateri sau discursuri.

“Nu este vorba de a fi punitiv. Nu este vorba de a fi rău intenționat”, a declarat președintele Richard E. Neal (D-Mass.) după vot.

Republicanii acuză o acțiune motivată politic

Richard Neal a respins ideea conform căreia acțiunea comisiei ar deschide ușa pentru încercările partizane de a publica declarațiile fiscale ale altor persoane importante. El a declarat că americanii au dreptul să vadă declarațiile fiscale ale oricărei persoane care ocupă cea mai înaltă funcție din țară.

“Este vorba despre președinție. Nu despre președinte”, a declarat Neal, adăugând că intenționează să introducă o lege care ar impune audituri ale viitorilor președinți, inclusiv publicarea declarațiilor fiscale.

Nu se știe exact când și cum vor fi făcute publice declarațiile lui Trump – care acoperă anii 2015 – 2020.

Membrii comisiei au declarat după vot că ar putea dura până la o săptămână pentru a redacta din documente informații personale precum numerele de securitate socială și de conturi bancare.

De asemenea, comisia a publicat un rezumat al informațiilor privind declarațiile fiscale ale lui Trump și un raport privind programul de audit prezidențial obligatoriu al IRS. Democrații au declarat că nu sunt siguri dacă programul de audit a fost activ în timpul președințiilor recente, dar au susținut că a fost mai necesar în cazul lui Trump, deoarece toți președinții de la Richard M. Nixon încoace și-au publicat declarațiile de venit și au îndurat o examinare publică din partea acestora.

“Cred că oamenii înțeleg greutatea acestei decizii”, a declarat într-un interviu reprezentantul Jimmy Gomez (D-Los Angeles). “Este grav să faci publice declarațiile fiscale, dar acest lucru nu se bazează pe nicio declarație fiscală individuală. Este vorba de publicarea declarațiilor fiscale pentru unul dintre cei mai puternici indivizi de pe tot globul.”

Lupta fiscală vine în mijlocul unei săptămâni dificile pentru fostul președinte. Luni, comisia din Camera Reprezentanților care investighează atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA a recomandat în unanimitate ca , obstrucționarea unei proceduri oficiale a Congresului, efectuarea cu bună știință și în mod intenționat de declarații materiale false către guvernul federal și conspirație pentru fraudarea Statelor Unite.

După ce democrații au câștigat controlul Camerei în alegerile intermediare din 2018, Neal a solicitat șase ani de declarații fiscale personale și de afaceri ale lui Trump de la Charles Rettig, pe atunci comisar al Serviciului de venituri interne.

La momentul respectiv, Neal a susținut că comisia avea responsabilitatea de a efectua o supraveghere pentru a se asigura că până și “cei aleși în cea mai înaltă funcție a noastră” respectă legile națiunii și datoria de a evalua administrarea și aplicarea legilor fiscale de către IRS.

O lungă serie de bătălii juridice a dus la Curtea Supremă, luna trecută, care a permis IRS să elibereze documentele către comisie.

Dar, chiar dacă judecătorii au dat dreptate comitetului Camerei Reprezentanților în ceea ce privește dreptul de a inspecta informațiile confidențiale, ei au avertizat că hotărârile lor nu autorizează divulgarea publică a informațiilor lui Trump.

“Dezvăluirea publică a declarațiilor fiscale ale altcuiva este o infracțiune gravă, iar președinții de comisii anterioare au rezistat cu înțelepciune să folosească” legea “pentru a face publice declarațiile unor persoane”, a scris judecătorul districtual american Trevor McFadden, numit de Trump, în momentul în care a respins în decembrie procesul intentat de fostul președinte, care urmărea să împiedice IRS să facă publice informațiile.

După ordinul din 22 noiembrie al Înaltei Curți, care a confirmat această decizie, Neal a insistat că această chestiune “se ridică deasupra politicii” și a promis să “efectueze supravegherea pe care am căutat-o în ultimii trei ani și jumătate”.

Dar comisia are puțin timp la dispoziție, în condițiile în care Congresul urmează să intre în vacanță săptămâna aceasta pentru restul anului, iar republicanii sunt pregătiți să controleze Camera și comisiile acesteia în ianuarie.

Marți, grupul de supraveghere Citizens for Responsibility and Ethics in Washington a scris o scrisoare liderilor comisiei, îndemnând comisia să furnizeze documentele fiscale Comisiei de finanțe a Senatului, condusă de democrați.

Într-o conferință de presă înaintea votului de marți al comisiei, reprezentantul Kevin Brady din Texas, principalul republican din comisia pentru căi și mijloace, a avertizat că precedentul creat de democrați va avea consecințe care se vor extinde mult dincolo de Trump.

“Protecțiile de lungă durată ale vieții private pentru toți contribuabilii au fost compromise”, a declarat Brady. “În continuare, președintele majoritar din Comisia pentru căi și mijloace din Camera Reprezentanților și din Comisia pentru finanțe din Senat va avea o putere aproape nelimitată de a viza sau de a face publice declarațiile fiscale ale cetățenilor privați – și nu doar ale cetățenilor privați: dușmani politici, lideri de afaceri și sindicali sau chiar declarațiile judecătorilor Curții Supreme înșiși.”

“Niciun partid din Congres nu ar trebui să aibă această putere. Niciun individ din Congres nu ar trebui să aibă această putere”, a continuat Brady. “Este vorba de puterea de a stânjeni, de a hărțui sau de a distruge americanii prin dezvăluirea declarațiilor lor fiscale.”

Robert Maguire, director de cercetare pentru CREW, organizația de supraveghere a eticii, a declarat că este important ca publicul american să vadă declarațiile.

Trump “a luptat atât de mult pentru a le păstra private încât se ridică întrebarea ce încearcă de fapt să ascundă? În acest moment, merităm răspunsuri despre asta”, a spus Maguire.

“Ar putea fi vorba doar de propria sa vanitate”, a continuat el. “Ar putea fi faptul că nu este atât de bogat pe cât le spune oamenilor de ani de zile că este. S-ar putea ca totul să fie legal acolo, dar el nu a plătit niciun impozit și știe că asta va arăta rău. Dar ar putea fi lucruri mai grave”.

Deși Trump nu a făcut publice informațiile sale fiscale, New York Times a relatat în 2020 că a plătit doar 750 de dolari în impozitul federal pe venit în 2016 și 2017 și niciun impozit pe venit în 10 din cei 15 ani anteriori, “în mare parte pentru că a raportat că a pierdut mult mai mulți bani decât a câștigat”, a scris ziarul.

În calitate de președinte, Trump a fost supus unui control intens pentru practicile sale de afaceri. Liderii străini s-au adunat la fostul său hotel din Washington. Comisia de supraveghere și reformă a Camerei Reprezentanților a publicat luna trecută documente care arată că șase națiuni au cheltuit peste 750.000 de dolari la Trump International Hotel.

Brady, care se va retrage la sfârșitul acestui Congres, a refuzat să speculeze cu privire la modul în care republicanii ar putea răspunde la acțiunea democraților, dar a declarat că IRS va fi un punct de interes al comisiei în următorii doi ani.