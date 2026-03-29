Declarațiile lui Giovanni Becali din Fanatik despre Gică Hagi au produs o undă de șoc în Turcia!

După cum se știe deja destul de bine, Gică Hagi reprezintă principala variantă de înlocuire a lui Mircea Lucescu la echipa națională a României. În acest sens, „Regele” a cedat deja pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța către Gică Popescu, acesta fiind anterior practic ultimul obstacol în calea numirii fostului mare fotbalist în această funcție.

Cum a reacționat presa din Turcia după anunțul făcut de Giovanni Becali despre Gică Hagi

Așadar, în prezent pare doar o chestiune de timp până când Hagi va fi anunțat oficial de către FRF în funcția de selecționer. Până atunci însă, bineînțeles că este nevoie mai întâi ca forul condus de Răzvan Burleanu să oficializeze despărțirea de Mircea Lucescu. Iar acest lucru este de așteptat să se petreacă, cel mai probabil, la scurt timp după meciul amical din Slovacia de marți, 31 martie.

Pe de altă parte, există totuși o mică posibilitate ca toată această situație să fie „aruncată în aer” pe ultima sută de metri. Asta pentru că recent faptul că, în cazul în care el va veni în scurt timp cu o ofertă foarte bună din străinătate pentru Hagi, atunci ar fi șanse destul de mari ca „Regele” să se răzgândească și să nu mai revină totuși acum la echipa națională.

La scurt timp, presa de sport din Turcia a preluat această declarație și a catalogat informația chiar drept una șocantă. „Șoc în România cu Gică Hagi! Când toată lumea se aștepta să îl înlocuiască pe Lucescu, impresarul său a făcut o declarație surprinzătoare”, au notat jurnaliștii de la

Ce a spus mai exact Giovanni Becali despre varianta Gică Hagi la echipa națională

, cunoscutul impresar de fotbaliști a făcut vizavi de acest subiect următoarele precizări: „S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva. Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții.

Poate să vină și Ilie Dumitrescu sau cine o vrea, dacă eu îi găsesc o ofertă de milioane, credeți că Hagi mai vine la echipa națională? Asta dacă nu cumva și-a dat cuvântul în fața conducerii Federației. Totuși, dacă vine o ofertă într-o săptămână… După nu mai garantez! Totuși, el e om de cuvânt, și dacă l-a oferit către FRF…”.