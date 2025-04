Declarațiile lui Marius Șumudică l-au uluit pe un fost mare fotbalist român: „Nu înțeleg lucrurile astea”

Marius Șumudică nu trece prin cea mai fericită perioadă. Echipa sa a suferit o înfrângere dezamăgitoare în ultima etapă din Superliga României, 0-2 cu Universitatea Cluj, iar antrenorul celor de la Rapid a venit la conferința de presă premergătoare jocului cu Hermannstadt, din Cupa României, cu moralul la pământ. Bogdan Stelea, fostul internațional român, nu este însă impresionat de declarațiile sale și trage un semnal de alarmă.

Rapid merge la Sibiu cu gândul la finala Cupei României

Rapid are în față o șansă imensă. În semifinale, bucureștenii joacă cu FC Hermannstadt, iar în marea finală cu câștigătoarea din duelul CFR Cluj – Farul.

El s-a concentrat pe duelul din această săptămână de la Sibiu și și-a cerut scuze public pentru că nu a răspuns apropiaților la telefon. El a declarat:

„Pentru mine nu a existat Paștele, m-am închis într-o cameră. Îmi cer scuze familiei mele, părinților. După meciul cu U Cluj, nu a existat sărbătoare. M-am dedicat foarte mult clubului, sunt un idiot, cel mai mare prost, pentru că sunt singurul care suferă. De cinci zile am telefonul închis, nu știu dacă mi-a dat cineva mesaj. Nu vreau să-mi deschid telefonul, nu sunt pregătit să gestionez eșecurile. A durut enorm eșecul cu U Cluj, ar trebui să doară pentru toți, dar unii au trecut așa ușor peste acest eșec, am văzut”.

Bogdan Stelea l-a taxat pe Marius Șumudică. „Nu apăream pe la televizor să spunem ce au suferit familiile noastre”

Lui Bogdan Stelea nu i-au picat prea bine declarațiile lui Marius Șumudică. „Arnold” e de părere că antrenorii nu ar trebui să aibă un astfel de discurs în fața presei, întrucât nu sunt lucruri de interes public. Ba mai mult, fostul portar spune că toți cei care au făcut sport de performanță au trecut prin momente de acest tip.

„Vorbește de parcă suntem în vestiar. Eu nu aș face niciodată așa ceva, să încep să povestesc ce am făcut de Paște, indiferent de ce mi s-a întâmplat, că m-am dus și m-am… Eu nu înțeleg lucrurile astea. (n.r. Șumudică spune că a fost supărat după înfrângere și nu i-a mai priit nimic) Ok, și de ce trebuie să spui asta? Asta e viața de antrenor, asta e viața de fotbalist, toți am fost așa de-a lungul carierelor noastre. Sau de multe ori, că în general se mai întâmpla să câștigăm și eram fericiți.

Dar despre asta e vorba. Nu apăream pe la televizor să spunem ce au suferit familiile noastre. Nu era altă epocă, e vorba de felul în care ești! Lasă, că am făcut greva media, nu e vorba de asta. Dar, în general… Nu voiam să vorbim despre asta, sunt lucruri care fac parte din ceea ce faci. Și nu trebuie să… Ok, da, toți care am fost în fenomenul ăsta am avut familii care au suferit în permanență, în momentul în care noi sufeream înfrângeri. Pentru că starea noastră de spirit nu era una foarte bună”, a explicat Bogdan Stelea la