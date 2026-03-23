Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat Charalambous”. Exclusiv

Mihai Pintilii a vorbit recent în premieră despre plecarea de la FCSB, alături de Elias Charalambous. După cum se știe deja foarte bine, în ultimii mai bine de doi ani el a fost antrenor secund la echipa roș-albastră în staff-ul tehnicianului cipriot. Cu acea ocazie, fostul mijlocaș defensiv a vorbit în primul rând despre faptul că a simțit la un moment dat că jucătorii nu mai erau la fel de motivați precum în trecut.

De asemenea, , fostul preparator fizic de la clubul finanțat de Gigi Becali, pe care l-a acuzat că obișnuia să lipsească de la antrenamente la un moment dat. Această abordare a fostului fotbalist a fost taxată în direct la FANATIK SUPERLIGA de către realizatorul Horia Ivanovici.

„Mie nu mi-a plăcut poziția lui Pintilii după ce a plecat de la FCSB. Nu numai cu Neubert, și cu jucătorii, și cu tot. A spus multe, nu a spus doar despre Neubert. A zis despre jucători, că jucătorii pur și simplu nu îi mai ascultau, că jucătorii nu au mai dat tot. A spus niște lucruri nu neapărat foarte onorabile despre jucătorii de la FCSB. Eu cred că sunt niște declarații nelalocul lor, pentru că, de exemplu, îl apreciez de 100 de ori mai mult pe Charalambous. Charalambous a plecat și nu a mai spus nimic despre FCSB. Putea să dea interviu prin telefon. Dar Charalambous pleacă și nu mai spune nimic.

Pintilii vine și spune și face valuri. Dă-mi voie să am o virgulă mare la declarațiile astea, pentru că sunt niște declarații care nu prea îi onorează pe jucătorii lui FCSB. Și sunt niște declarații care nu le ridică nici măcar moralul jucătorilor de la FCSB. Eu nu aș fi dat declarațiile astea în locul lui Pintilii. E ca și cum ai plecat dintr-o casă și povestești ce s-a întâmplat în casa aia. Chit că o faci cu niște mănuși, că nu a zis X, Y, Z. Nu mi-a plăcut iar la Pintilii cum a vorbit despre Neubert. Cumva Pintilii a cam dat-o pe Neubert, pe jucători. ‘Noi nu, noi ne-am făcut aceleași antrenamente’. E adevărat, cu mantă. Bine, pe Neubert l-a acuzat că nu a făcut, că nu a dres.

Când pleci dintr-o casă, așa cred eu, îți cenzurezi discursul. Chiar dacă tu știi că au fost problemele astea și le cunoști. Ăsta este punctul meu de vedere. Îl apreciez mai mult pe Charalambous, care a tăcut, nu a spus o virgulă. Nu a spus nume, nu a spus de nimeni că e vinovat. Eu v-am citit declarațiile lui Pintilii la virgulă, le-am luat din citat. Sunt niște declarații care pe jucători nu îi avantajează. Dau senzația unui lot scăpat de sub mână, unor jucători puțin, unii, fără caracter. Asta e părerea mea”,

Cum a comentat Andrei Vochin această chestiune

De asemenea, nici cunoscutul jurnalist nu a fost de acord cu și a explicat pe larg de ce cu aceeași ocazie: „În momente de genul ăsta îmi aduc aminte de declarațiile de după meci, când există o înfrângere și antrenorul vine și spune că principalul vinovat este el. Dar nu spune mai departe de ce, cum, ce s-a întâmplat. Nu întotdeauna principalul vinovat e antrenorul. Că dacă un jucător îi fuge din cantonament și trebuie să schimbe echipa în ultima clipă nu poți să mai zici că e.

Astea de fapt ar fi momentele de acum, de la plecare. Să spui că tu ești principalul vinovat, că nu ai putut să menții acea conexiune cu jucătorii, că poate ai greșit că nu ai schimbat ceva în doi ani. În momentul în care niște jucători ajung la niște performanțe sportive, la niște bani încasați, versus cât au încasat ei până atunci. Adică ce fel de profil de campion au.

Noi am văzut pe aici pe la noi, unul care prinde un contract de 20.000 de euro pe lună și mai ia două prime de se duce la 50.000 a zis că gata, și-a făcut treaba. Mentalitatea asta este, spre deosebire de alții, care spun: ce să fac cu 50.000? Că îi ajung un an, doi ani de zile. Că trebuie să se ducă să facă 500.000 și pentru asta se antrenează mai bine, își caută spații de joc, își caută echipe unde să se ducă să câștige banii ăștia. Se întâmplă lucrurile astea de foarte multe ori, și în special la jucătorii tineri, că de asta nici nu progresează.

Cred că dacă au prins un contract de 100.000 pe an, sau 200.000, sau 500.000 pe an, l-au prins pe Dumnezeu de un picior și nu mai trebuie să facă nimic. Nu, de asta probabil că mulți dintre sârbi, dintre croați, în momentul în care ajung la un nivel mediu competițional, Olanda, Belgia, Portugalia, gândul lor nu e că au ajuns acolo și câștigă un milion pe an, vor să ajungă în top 5 campionate, să câștige 10 milioane pe an. Ține de partea de educație”.

De ce l-ar fi văzut Adrian Ilie pe Mihai Pintilii în continuare la FCSB

Nu în ultimul rând, , a punctat că el l-ar fi văzut mai degrabă pe Mihai Pintilii chiar să continue la FCSB, măcar pentru o anumită perioadă, : „M-aș fi gândit la mișcarea asta cu Rădoi, Pintilii să fi rămas puțin acolo, să fie un tampon pentru schimbarea de sistem și toate lucrurile astea”.