Declarațiile sfâșietoare ale mamei lui Ionuț Anghel, copilul ucis de maidanezi, la șapte ani de la moartea fulgerătoare

Au trecut 7 ani de la moartea lui Ionuț Anghel, băiețelul ucis de maidanezi într-un pe un teren viran de lângă Parcul Tei din Capitală, iar mama micuțului a făcut declarații de la parastasul copilului ei care anul acesta ar fi împlinit 11 ani.

Andreea Anghel susține că la evenimentul a fost unul restrâns în cauza pandemiei cu noul coronavirus, însă este de părere că oricum oamenii au uitat că fiul ei a murit sfâșiat de câini din cauza legilor din România.

Mama îndurerată a declarat că a încercat să obțină de la Primăria Capitalei un acord pentru ridicarea unui monument în memoria copilului, însă a fost ignorată, până acum.

Andreea Anghel, declarații de la parastasul micuțului Ionuț

Cu durere în suflet și cu o dramă pe care o să o urmărească întreaga viață, mama băiețelului sfâșiat de câini în zona Parcului Tei din București consideră că în România nu s-a schimbat nimic, iar fiul ei a plătit cu viața pentru legile care nu sunt nici acum reglementate.

„ Au trecut șapte ani. Am făcut parastasul lui Ionuț, unul mai restrâns din cauza restricțiilor legate de COVID. Oricum, văd că lumea a început să uite ce s-a întâmplat. Am fost noi, cei din familie, preotul… Noi, cei care îi simțim lipsa în fiecare moment.”, a declarat Andreea Anghel, pentru wowbiz.ro.

Mama copilului speră ca Primăria Capitalei să aprobe cererea ei de a ridica o statuie în memoria băiețelului ucis de maidanezi. „ Am scris și o scrisoare în care mi-am pus sufletul pentru a se aproba să ridicăm un monument în memoria lui. Am trimis scrisoarea la Primărie, dar nu am primit nici acum niciun răspuns… Știu că e un subiect sensibil, știu că mulți dintre cei care sunt cu protecția animanelor nu vor să audă de așa ceva, dar nu asta este ideea. Nu vreau să îi provoc pe oamenii aceștia, nu mai am putere să mă lupt cu ei și nici nu este asta intenția mea. Este vorba de o statuie închinată lui Ionuț, copilul care s-a sacrificat pentru o lege cu privire la câinii fără stăpân. Acum, în București e ceva mai bine, copiii sunt mai protejați, dar, în țară, în anumite locuri, lucrurile nu s-au schimbat.”, a mai spus Andreea Anghel, mama lui Ionuț Anghel, pentru sursa citată.

Moartea copilului a îngrozit România

Micuțul Ionuț Anghel a murit în 2 septembrie 2013 din cauza mai multor mușcături de câini, care l-au sfâșiat pe un teren de lângă Parcul Tei din sectorul 2 al Capitalei. Copilul se afla cu fratele lui mai mare în momentul tragediei, însă el nu a mai reușit să scape de furia animalelor.

Cei doi se aflau în parc cu bunica lor, care i-a scăpat din ochi și s-au furișat printre gardul rupt și au intrat pe terenul cu multă vegetație și câini maidanezi.

În urma unui proces greoi și lung, magistrații i-au găsit vinovați pe cei de la Administrația Domeniului Public Sector 2 și Compania Tei Rezidential, care deținea terenul. În urma procesului, Instanța a hotărât ca părinții să primească despăgubiri în valoare de 2,4 milioane de euro. De altfel, proprietarul terenului, Constantin Ciorașcu, a primit trei ani de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul de Maxima Siguranță Rahova.

