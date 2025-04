Declarațiile-șoc ale lui Neluțu Sabău, analizate la sânge de fostul patron din SuperLiga: „Sunt probleme la Cluj”

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că retragerea sa va veni în curând, în contextul în care a fost luat în colimator de Adrian Mititelu. Patronul oltenilor l-a făcut praf pe antrenorul „șepcilor roșii” din cauza faptului că nu îl folosește mai mult de Vladislav Blănuță, în meciurile din play-off. Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a analizat la sânge declarațiile făcute de tehnicianul ardelenilor.

Marian Iancu, analiză la sânge asupra declarațiilor lui Ioan Ovidiu Sabău: „E un tip destul de ancorat în realitate”

I Declarațiile tehnicianului de la ”U” Cluj au venit în urma conflictului iscat între el și Adrian Mititelu, care l-a desființat după ce l-a folosit pe Blănuță tot mai puțin în meciurile din play-off.

Intrat în direct, prin legătură telefonică, la FANATIK SUPERLIGA, Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara și-a expus părerea cu privire la lucrurile care l-au deranjat pe Sabău:

„O să vorbesc la modul general. Cred că un antrenor pleacă de la echipă în momentul când nu mai are ce să scoată în plus. Când consideră că s-a încheiat un ciclu și el nu poate să mai scoată un plus pentru că nu sunt investiții, nu vine nimic din spate, clubul nu mai are o perspectivă, atunci poate să plece și pleacă din propria inițiativă, mai ales antrenorii care țin la cariera lor. Dar în rest, nu. Nu se întâmplă să plece.

Sabău este un tip destul de realist și ancorat în realitatea cotidiană și fuge de asemenea momente de penibil, chiar dacă nu neapărat îl vizează pe el. Dar se întâmplă. Eu cred totuși că sunt ceva probleme la Universitatea Cluj, mai ales în ultimul timp, să vedem ceea ce se întâmplă, fluctuațiile astea de calitate. Se schimbă niște generații acolo.

Nu știu dacă la anul au bani să asigure schimbarea de generații. Sunt probleme oarecum. E o schimbare de generație care trebuie să o asigure cineva. Și asta se face financiar, cu costuri, cu locuri în clasament, cu timpii necesari, un an, doi la dispoziție. Nu este ușor”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

Conducerea lui „U” Cluj îi ia apărarea lui Ioan Ovidiu Sabău

Deși conducerea „șepcilor roșii” a reușit să prelungească contractul lui Sabău pentru încă două sezoane, declarațiile în urma scandalului cu Mititelu nu le-au picat tocmai bine clujenilor. după divergențele cu patronul celor de la FCU Craiova:

„Am perceput-o ca o declarație la supărare, în raport cu acele declarații făcute de familia Mititelu care nu aveau nicio legătură cu realitatea și din punctul meu de vedere e o aberație totală. Să faci asemenea declarații despre Ioan Ovidiu Sabău mi se pare total deplasat. Am vorbit și cred că s-a liniștit cu siguranță”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate pentru FANATIK.