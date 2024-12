Declarațiile șocante ale martorilor tragediei din Bacău. „Tati, hai să plecăm că murim”. Cum s-a produs explozia

, provocând moartea unui bărbat și evacuarea a zeci de locatari. Incidentul a fost cauzat de o butelie defectă dintr-o bucătărie.

Declarațiile emoționante ale martorilor exploziei

„Am auzit băiatul ţipând: tati,hai să plecăm că murim, murim!”, spune un martor la tragedie, pentru . La ora 05:00 a avut loc deflagrația care a afectat grav mai multe apartamente dintr-un imobil cu patru etaje, lăsând 44 de persoane fără adăpost, înainte de sărbători.

ADVERTISEMENT

Explozia s-a produs în timp ce un bărbat de 64 de ani gătea. Acesta a fost scos dintre dărâmături de echipele de intervenție, însă, din păcate, a murit ulterior la spital.

Deși nu a izbucnit un incendiu, explozia a avut un impact devastator: ferestrele tuturor celor patru etaje au fost sparte, iar structura de rezistență a blocului a fost compromisă. Suflul puternic a dus și la deplasarea plafonului de beton dintre etaje.

ADVERTISEMENT

Ce au auzit vecinii

Ion Chiriac, vecinul de lângă , a fost ferit de incident, fiind plecat la copii în momentul exploziei, conform sursei citate.

„Am avut noroc că nu am venit aseară ca să dorm aici, dacă eram, cred că o luam și eu la vale. Eram pe lumea cealaltă acum”, povestește Ion.

ADVERTISEMENT

„S-a deschis geamul larg, ușa, s-au spart geamurile pe hol. A crăpat peretele. Cățelul a ieșit pe hol, am ieșit după el. Am ieșit în cioburi, am călcat pe ele, îmi era milă de ea să nu o pierd”, a spus un alt locatar al blocului.

Autoritățile au evacuat 25 de persoane care vor fi cazate temporar într-o bază sportivă din oraș. În prezent, se fac evaluări pentru a determina dacă locuințele avariate pot fi reabilitate sau dacă imobilul va trebui demolat. Blocul cuprinde un total de 100 de apartamente.

ADVERTISEMENT

„Trei dintre persoanele evacuate au fost duse la căminul pentru persoane vârstnice al municipiului Bacău. Iar celelalte persoane au fost direcţionate către baza sportivă Letea, unde avem camere care au fost de curand igineizate si pregătite pentru astfel de situaţii”, a declarat Andreea Negru purtător de cuvânt primăria Bacău.