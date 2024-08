Declarațiile șocante ale soției unei victime de la Spitalul Pantelimon. „Atât mi-a zis: ia-mă acasă!”

care omorau intenționat pacienții fac declarații șocante. Cuvinte pline de durere a avut și soția bărbatului care a decedat în secția de Terapie Intensivă a spitalului groazei.

Cum și-a pierdut viața Marian la Spitalul Pantelimon

Luminița Militaru, a relatat pentru cum și-a pierdut viața Marian Militaru, în vârstă de 54 de ani, sub supravegherea a două doctorițe care se află acum în arest. Femeia a avut o conversație cu soțul ei între două momente critice, când medicii au decis să reducă drastic doza de noradrenalină.

Scandalul are acum și efecte negative. Oamenii, speriați că vor păți la fel, evită să fie internați la Spitalul Sfântul Pantelimon, iar unii chiar se externează pe proprie răspundere.

Marian Militaru, bărbatul de 54 de ani care a murit pe 4 aprilie în Spitalul Pantelimon, este considerat de procurori o victimă a celor două doctorițe de la ATI. Acestea ar fi redus intenționat doza de noradrenalină administrată, nu o dată, ci de două ori. Prima reducere bruscă, de la 15-20 ml la doar 1 ml, a avut loc pe 26 martie, determinând o scădere dramatică a tensiunii arteriale.

Mărturii șocante ale soției lui Marian

„El era unul dintre pacienţii scrişi pe listă, asta am înţeles. Ne spuneau că nu are şanse, că să vedem…Atât mi-a zis: ia-mă acasă! Când ne-am dus la morgă erau vreo 5-6 care muriseră în ziua respctivă”, povesteşte Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat.

Cu toate acestea, pe 4 aprilie, aceeași doctoriță, poreclită „Doamna cu coasa” de către personalul medical, a scăzut din nou doza de la 20 ml la 1 ml, ceea ce a dus la stopul cardiac al pacientului, care a decedat în mai puțin de o oră.

„Când a venit salvarea să îl ia era ok între timp s-a agravat, a intrat la Terapie Intensivă, trei zile mi-a stat în comă. Când a ieşit din comă nu vorbea concet dar vorbea prin semne. Când mă duceam lângă el ştia, mă ţinea de mână, începea să plângă. Fizic era foarte foarte foarte foarte umflat. Eu nu am putut să stau mai mult de 5 minute pentru că am început să plâng, am ieşit afară. Asta se întâmpla pe la 1 jumate, pe la 3 şi ceva ne-a anunţat că a murit”, mai povesteşte Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat, pentru Observator.

Stenogramele obținute de procurori

Director îngrijiri: A început să facă curat în saloane, că s-a eliberat un salon. Și zic: Cum s-a eliberat un salon?

Medic ATI: Adică au murit toți, au murit toți pacienții.

Director îngrijiri: Păi cum naiba au murit ăia așa?

Medic ATI: Păi nu știm, că cică M. și M. opresc. Mi-au zis asistentele că opresc suportul vasopresor.

Director îngrijiri: Noradrenalina.

Medic ATI: Da, o opresc, da!

Număr șocant de decese în doar două zile

Se vehiculează că în secția ATI de la Pantelimon ar fi avut loc 20 de decese suspecte în doar două zile. „Mi s-a părut ceva foarte, aşa, dintr-odată. Cu o zi înainte am fost la el, vorbeam, mă strângea de mână şi a doua zi când m-am dus l-am găsit singur în cameră nu l-am recunoscut.

Lu’ mami i-a zis să îl luăm acasă, atâta tot. Mami, ia-mă acasă, a zis. Am vrut să îl luăm dar nu a mai apucat să ajungă acasă. Nu mai rezolvăm nimic, ce declaraţii să mai dau. El e mort”, spune Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat.

Oamenii „fug mâncând pământul” de Spitalul Pantelimon

Pacienții, chiar și cei în stare gravă, refuză după detaliile care au ieșit la iveală să fie internați sau operați în acest spital. Un pacient chiar a părăsit secția de Terapie Intensivă pe semnătură. Potrivit Observator, de obicei, spitalul înregistrează până la 300 de internări zilnice, însă în prezent acest număr a scăzut semnificativ.

De asemenea, ambulanțele care ajung la Spitalul Sfântul Pantelimon întâmpină dificultăți deoarece pacienții refuză să fie preluați de Unitatea de Primiri Urgențe.

„Azi am externat un pacient, venit alaltăieri, abia abia l-au ţinut. A stat pe ventilaţie non-invazivă, cu dificultate l-au convins că n-are unde să se ducă aşa, şi azi şi-a cerut externarea”, spune Florina Pompilian şef ATI, Spitalul Pantelimon.

Amenințări cu moartea pentru fostul șef al ATI

Fosta șefă a secției de Terapie Intensivă, care a denunțat practicile controversate ale colegelor ei, a declarat că a primit amenințări cu moartea după ce scandalul a devenit public.

„Am fost ameninţată de pe un cont fals de la messenger, că să-mi iau copiii să plec din ţară, să mă mut în ţările nordice. În legătură cu ce s-a întâmplat la Pantelimon, că nu am contribuit la muşamalizarea acestor cazuri”, spune Elena Voicu, fost sef ATI, dată afară la final de iunie.

Cele două cadre medicale de la ATI au fost arestate preventiv sub acuzația de omor premeditat, iar decizia a fost deja contestată. Asistenta care a depus mărturia este acum sub control judiciar pentru acuzația de mărturie mincinoasă.