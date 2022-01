7 motive pentru declinul Emmei Răducanu, în doar 4 luni. Campioana de la New York, simplă amatoare la Sydney

Mai puțin de o oră a rezistat pe teren Emma Răducanu în ceea ce trebuia să fie . Un nou moment rușinos pentru deținătoarea titlului de la US Open. Pe terenul de tenis sunt din ce în ce mai multe pentru noua preferată a sponsorilor.

Emma Răducanu, învinsă în doar 56 de minute în partida cu Elena Rybakina, din turul 1 de la Sydney

“Sper că voi uita repede acest meci. Am jucat foarte puțin în ultimele luni. Sunt convinsă că pot trece peste această înfrângere și că pot continua să muncesc.

Vreau să joc și să îmi cresc nivelul. Chiar dacă sunt doborâtă acum, trebuie să mă ridic și să rămân apoi în picioare. Momentan sunt la primul meci din acest sezon”, au fost explicațiile Emmei Răducanu la conferința de presă de după partida cu Rybakina.

Jucătoarea britanică a împachetat frumos o realitate cât se poate de dură. În doar patru luni a reușit să le schimbe părerea tuturor celor care erau convinși că va domina circuitul feminin. Din septembrie 2021, după finala US Open, Emma Răducanu a mai obținut doar două victorii în circuitul WTA. Ambele la Cluj, cu Polona Hercog și Ana Bogdan.

Cele 7 motive care au dus la declinul Emmei Răducanu. Campioană la New York în septembrie 2021, umilită de Rybakina, la Sydney, în ianuarie 2022

Doar că și parcursul de la Cluj-Napoca s-a terminat cu un rezultat nedemn pentru o deținătoare de titlu de Grand Slam. 1-6, 2-6 cu Marta Kostyuk, în sferturile de finală. Înfrângere la primul meci de la Indian Wells, cu Aliaksandra Sasnovich (100 WTA) și la primul meci de Linz, cu Xinyu Wang (106 WTA). Finalul de an a fost de coșmar. FANATIK a analizat motivele care au dus la prăbușirea Emmei Răducanu.

1. Despărțirea de antrenorul Andrew Richardson

Andrew Richardson este omul care a luat-o pe Emma Răducanu din a doua sută mondială, după ce mai colaboraseră pe perioada junioratului. Și în câteva luni a transformat-o în campioană de Grand Slam. La mai puțin de două săptămâni de la finala cu Leylah Fernandez, Emma Răducanu făcea anunțul șocant: “Am nevoie de un antrenor mai experimentat, acum sunt jucătoare de top 20”. Richardson era concediat! Mutare prin care Emma și familia ei au dat dovadă de lipsă de recunoștință și chiar de logică. Dacă ar fi luat aceeași decizie după 0-6, 1-6 cu Rybakina, atunci ar fi fost de înțeles poate. Dar imediat după US Open? Inexplicabil!

2. Lipsită de inspirație la alegerea noului antrenor

După despărțirea de Richadson, Emma Răducanu a decis să stea o perioadă singură. Din nou, o decizie care s-a dovedit greșită. Fără un program clar de pregătire, nivelul ei a scăzut vertiginos. În luna noiembrie, jucătoarea cu origini românești anunța o colaborare cu Torben Beltz. Antrenor apreciat în circuit, cel care a condus-o pe Angie Kerber spre primul titlu de Grand Slam. Doar că Angie a luat primul ei titlu major în 2016, la 28 de ani. Și lucra cu Beltz din 2003, când avea 15 ani. Pare greu de crezut că Emma Răducanu, deja campioană la US Open, ar putea avea această răbdare. În plus, chimia dintre britanică și antrenorul german ar putea să nu fie la cel mai înalt nivel. Meciul de la Sydney este un indiciu în acest sens.

3. Prea ocupată cu sponsorii și galele de premiere

În ultimele patru luni, Emma Răducanu a devenit favorita sponsorilor importanți. E talentată, e frumoasă, are mereu replicile la ea. Toate atuurile la care roiesc sponsorii. Au fost deja semnate contracte care eclipsează veniturile sale din tenis. Chiar dacă nici acestea din urmă nu au fost deloc mici pentru o tânără care abia a împlinit 19 ani. , a fost declarată sportivul anului în Marea Britanie. Între atâtea gale, este evident că mintea ei a fost mai puțin la tenis și la antrenamente. Iar la acest nivel se vede imediat.

4. Au apărut probleme cu accidentările

Un atu important al Emmei Răducanu în drumul spre titlul de la US Open 2021 a fost condiția fizică. Deși a jucat 10 meciuri în trei săptămâni, a fost de fiecare dată la înălțime din punct de vedere fizic. După finala de la Flushing Meadows a decis să își ia o pauză, iar forma sa a scăzut vertiginos. Ulterior, Antrenamentele nu au mai fost la fel de eficiente, dovadă că a început să cadă din punct de vedere fizic. A suferit o accidentare la Linz, după ce și la Cluj-Napoca a acuzat unele probleme, în partida cu Marta Kostyuk. Și în startul noului sezon, Emma a fost deficitară la deplasarea în teren.

5. Este o jucătoare care excelează în turneele de Grand Slam

Acest punct nu a fost încă pe deplin confirmat, în condițiile în care Emma Răducanu este o jucătoare nouă în circuit. S-a remarcat la Wimbledon 2021, cu câteva rezultate notabile, iar apoi a dat lovitura la US Open 2021. În schimb, nu are încă niciun turneu WTA cu adevărat notabil. Sunt jucătoare care excelează în circuitul WTA, dar ale căror rezultate în turneele majore sunt slabe. Pliskova și Svitolina sunt cele mai bune exemple. La fel cum Osaka este exemplul cel mai elocvent pentru jucătoarele care excelează la turneele majore, dar nu se descurcă în WTA. Are patru titluri de Grand Slam și doar 3 WTA. Dintre care unul la Indian Wells, pe care mulți îl consideră al cincilea Grand Slam al sezonului.

La Australian Open, la prima vedere, Emma Răducanu pare a avea parte de un traseu destul de dificil. Favorită 17 a turneului, ea va evolua în primul tur contra jucătoarei americane Sloane Stephens, apoi urmând un duel cu învingătoarea dintre Danka Kovinic din Muntenegru și o sportivă venită din calificări. Dacă va trece cu bine de aceste meciuri, în turul 3 ar putea avea loc o confruntare-șoc cu aflată pe aceeași parte de tablou.

6. Așteptările de la ea sunt prea mari în acest moment

Emma Răducanu a câștigat US Open de o manieră categorică, fără set pierdut. Dar trebuie ținut cont că a avut și un parcurs surprinzător de ușor spre titlul de la Flushing Meadows. Nu a înfruntat nicio jucătoare de top 10. Belinda Bencic (12 WTA) și Maria Sakkari (18 WTA) sunt cele mai bine clasate jucătoare pe care le-a învins la New York. În rest, doar sportive din afara top 40. Poate că nivelul ei nu este încă de jucătoare de top 20, iar presiunea pusă pe ea de clasament o afectează.

7. “Din prădător a devenit pradă”

Venită din a doua sută mondială, Emma Răducanu a fost o surpriză pentru toată lumea la US Open. Dar titlul câștigat la New York a transformat-o în țintă pentru jucătoarele aflate mai jos în clasament, aflate în căutare de victorii de palmares. Judy Murray, mama lui Andy Murray, cunoscută antrenoare, a anticipat problemele pe care Emma Răducanu le are. “Greul abia acum începe. Din prădător a devenit pradă”, spunea Judy Murray imediat după titlul câștigat de Emma la US Open.