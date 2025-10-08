Declin uriaș! Unde a ajuns să joace fostul star din Premier League. Video

Cariera de jucător este de multe ori imprevizibilă, iar mulți fotbaliști ajung să evolueze în locuri în care nimeni nu se aștepta, așa cum este și cazul lui Andros Townsend.

Andros Townsend, fostul star din Premier League, a ajuns tocmai în Thailanda

Fosta extremă, care a fost la un moment dat un om important , este acum pe finalul carierei și a acceptat să meargă în Thailanda, pentru a evolua la Kanchanaburi FC. Acesta are deja bifate 7 meciuri pentru echipă, în care a reușit un gol și două pase decisive. Imaginile cu el, pe un teren ce pare mai mult de județeană, au ajuns deja să fie virale pe internet, iar fanii se întreabă dacă merită riscul unei accidentări să mai evolueze la un asemenea nivel.

Andros Townsend playing in the Thai League 😳 🎥 @Sarit

Townsend a fost și unul dintre cei mai căutați jucători pe o platformă cunoscută pentru microbiști, Transfermarkt, asta după ce imaginile cu el s-au viralizat. Ultima dată, înainte de a merge în Thailanda, englezul a fost în Turcia, la Antalyaspor, de care s-a despărțit în vară. Acesta a fost chiar și internațional englez, unde a bifat 13 selecții și 3 reușite pentru reprezentativa albionului.

Cariera lui Andros Townsend. Golul cu Manchester City care l-a făcut să ajungă să fie celebru

Andros Townsend este un fotbalist englez născut pe 16 iulie 1991 la Londra, cunoscut pentru viteza, tehnica și șuturile sale spectaculoase. Crescut la academia lui Tottenham Hotspur, a debutat în Premier League în sezonul 2012-2013 și a impresionat rapid prin evoluțiile sale ofensive. În 2013, a debutat și la naționala Angliei, pentru care a marcat goluri importante în preliminariile Campionatului Mondial. Stilul său direct de joc și execuțiile de la distanță l-au transformat într-un jucător imprevizibil și decisiv.

După despărțirea de Tottenham, Townsend a evoluat pentru Newcastle, Crystal Palace și Everton, fiind adesea unul dintre cei mai constanți jucători ai echipelor sale. Golul său fabulos , în 2018, când juca pentru Crystal Palace și a trimis o rachetă, aproape de vinclul porții apărate de Ederson, a rămas unul dintre momentele definitorii ale carierei sale, una plină cu momente foarte bune pentru englez.