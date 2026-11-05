Declinul lui Donald Trump, șansă pentru Răzvan Burleanu? Cum îl pot ajuta alegerile din SUA pe șeful FRF

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului internațional fierbe în ultima perioadă, situația din SUA provocând noi discuții. Partidului Democrat a obținut o victorie zdrobitoare, preluând controlul deplin asupra Congresului și câștigând majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. și Partidul Republican, care au pierdut majoritatea legislativă. Răzvan Burleanu poate avea doar de câștigat în urma acestui eveniment major.

Noua administrație de la Washington poate schimba și structura FIFA. Răzvan Burleanu poate profita

Donald Trump a recunoscut public înfrângerea suferită de republicani în Congres. Schimbarea de majoritate la Washington este privită de oficialii europeni ca o potențială reechilibrare și o oportunitate de consolidare a relațiilor transatlantice, iar fotbalul este unul dintre domeniile care poate cunoaște schimbări importante la rândul său. Gianni Infantino, actualul șef FIFA, are o strânsă legătură cu Donald Trump, însă șansele sale să fie reales în 2027 au scăzut semnificativ după eșecul înregistrat de liderul SUA.

ADVERTISEMENT

Dacă ar decide să intre în cursă, Răzvan Burleanu s-ar putea trezi avantajat tocmai de marile mutări de putere din politica Statelor Unite și de felul în care Washingtonul își gestionează interesele globale în sport. Însăși prestigioasa publicație la șefia FIFA, pentru alegerile din 2027. Pe lista favoriților mai figurează și nume precum Sandor Csany, președintele Federației Maghiare de Fotbal, dar și Fernando Gomes (74 de ani), fostul președinte al Federației Portugheze de Fotbal.

Liderul SUA a sărit de mai multe ori în apărarea lui Gianni Infantino: „FIFA ar face o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare înlocuirea președintelui Gianni Infantino. Dacă va pleca, nu va mai fi niciodată la fel de reușită sau profitabilă (n.r. – Cupa Mondială)”, scria Donald Trump în vară, pe rețeaua sa Truth Social, după ce UEFA, CONCACAF și AFC au făcut front comun pentru demiterea elvețianului.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță e convins că Răzvan Burleanu refuză FIFA

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit recent în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre scenariul potrivit căruia Răzvan Burleanu va candida pentru șefia FIFA. Stoichiță este însă de părere că așa ceva nu se va întâmpla, precizând că superiorul său până la final de mandat „Burleanu își va duce la capăt acest mandat pe care îl are, până în 2030. Nu, niciodată nu va candida, în timpul acestui mandat, pentru o altă poziție în cadrul fotbalului internațional!”.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Răzvan Burleanu posibilitatea de a intra în cursa pentru șefia FIFA

Răzvan Burleanu declara zilele trecute că este dedicat actualului post pe care îl are la FRF, care mai durează până în 2030. Totuși, nu a ascuns faptul că el și colegii săi de la UEFA fac tot posibilul ca FIFA să aibă un nou șef în viitorul apropiat. „Am un angajament față de membrii afiliați ai FRF de a continua alături de ei până în 2030. Alături de colegii mei din UEFA vom face tot ceea ce putem pentru a produce o schimbare de guvernanță la nivelul FIFA. În fiecare zi descoperim foarte multe lucruri ciudate, stranii, care se întâmplă la nivelul FIFA. Noi, la nivelul FRF, ne-am pierdut încrederea în Infantino!”, a spus Răzvan Burleanu.

ADVERTISEMENT