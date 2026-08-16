Deco, pus sub presiune la Barcelona: i se cere urgent un atacant. Cum arată „lista scurtă” a portughezului

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După plecările lui Robert Lewandowski la Chicago Fire și , Barcelona s-a văzut obligată să caute un nou atacant de calibru pentru ofensivă. Principala țintă a fost argentinianul Julian Alvarez, care nu se simte foarte bine la Atletico Madrid.

Barcelona caută cu disperare un atacant. Deco, sub presiune

Săptămânile trec, iar trecerea lui Julian Alvarez la Barcelona nu se vede la orizont. Mutarea pare extrem de complicată, spre imposibilă. Madrilenii nu vor să renunțe la atacant, mai ales în detrimentul unei rivale din campionat.

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Situația îl pune într-o postură delicată pe directorul sportiv al echipei, portughezul Deco. și Anthony Gordon în benzile terenului, în locul lui Marcus Rashford întors la Manchester United și Ronny Bardghji accidentat grav, dar rămâne dator la capitolul atacanți de careu.

Conform cotidianului „ ” , Hansi Flick are neapărată nevoie de un atacant capabil să marcheze aproximativ 30 de goluri pe sezon, un obiectiv care nu este la îndemâna oricui. Dacă în privința lui Julian Alvarez nu sunt dubii, rămân deschise discuțiile cu privire la cei aflați sub argentinian pe „lista de cumpărături”.

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Principalele două variante de rezervă sunt grecul Vangelis Pavlidis de la Benfica Lisabona și Georges Mikautadze de la Villarreal. Primul a marcat peste 30 de goluri, dar multe dintre ele au fost reușite în campionatul Portugaliei, unul mult inferior celor din TOP 5. Gruzinul Mikautadze în schimb, a marcat doar 16 goluri în stagiunea precedentă și există semne de întrebare în privința sa.

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Barcelona visează la Martinez sau Oyarzabal

De asemenea, Barcelona ar mai „visa” la Lautaro Martinez și Mikel Oyarzabal, însă cei doi jucători se simt foarte bine la Inter, respectiv Sociedad și sunt aproape imposibil de transferat. Formația din Milano ar solicita cel puțin 85.000.000 de euro în schimbul lui Martinez, conform sursei citate.

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Mikel Oyarzabal este foarte atașat de Sociedad și nu ar da Țara Bascilor pentru Catalonia. În plus, este plătit foarte bine și are un statut pe care nu l-ar avea la Barcelona.

În continuare, Deco se bucură de susținerea șefilor, însă răbdarea acestora s-ar putea epuiza dacă nu sunt atinse obiectivele stabilite. Fereastra de transferuri mai este deschisă doar două săptămâni, iar Deco trebuie să se miște repede și eficient. Altfel, va trebui din nou să apeleze la situații provizorii, disperate, riscante.

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O astfel de strategie ar lăsa-o pe Barcelona descoperită. Fără un atacant de careu solid. Nu ar fi exclusă o repoziționare a lui Dani Olmo drept „vârf fals”, ceea ce ar aduce din nou Barcelona într-un joc de risc maxim. Deco ar deveni și el extrem de vulnerabil.