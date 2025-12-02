Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan

Autoritatea Electorală Permanentă interzice donațiile anonime, după problemele care au apărut cu decontarea banilor primiți de Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale.
Candidații la alegerile locale parțiale nu mai au voie să încaseze bani pe platforme de donații, după modelul adoptat de Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Într-o hotărâre a AEP publicată recent în Monitorul Oficial se arată că ”la acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor și proveniența sumelor care fac obiectul donației”.
Precizarea vine după scandalul provocat de refuzul AEP de a-i deconta lui Nicușor Dan peste un milion de lei, sumă primită de președinte în campanie, prin intermediul unei platforme online. Nicușor Dan a contestat deja decizia în instanță.
Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit și limitele maxime ale contribuțiilor electorale în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie 2025.
Candidații din municipiul București și județul Buzău sunt cei mai avantajați din acest punct de vedere. Aceștia pot primi contribuții de până la 200 de salarii minime brute pe economie de la o singură persoană. Suma este echivalentă cu 810.000 lei. Pentru orașul Găești, limita maximă este de 7 salarii minime, adică 28.350 de lei, iar pentru restul de 11 comune – 5 salarii minime, respectiv 20.250 de lei. Toate sumele vor fi decontate de AEP după finalizarea campaniei, iar banii vor fi virați în conturile candidaților pentru a fi înapoiați donatorilor.
Autoritatea Electorală Permanentă vine și cu o serie de excepții. Astfel, sunt interzise primirea de donații din partea unor persoane fizice care nu au cetățenie română precum și de alte obiecte decât sume de bani (nu sunt acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale, conform legii).
Un alt element de culoare este introducerea unor cadouri care fac obiectul celebrelor ”pomeni electorale”, pentru care AEP spune că ”este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect”: măști, dezinfectanți, odorizante auto, pixuri, căni, ceasuri, tricouri, jachete, geci, impermeabile, pelerine, veste, șepci, căciuli fulare, sacoșe, pungi, umbrele, găleți, brichete, chibrituri, produse alimentare, alcoolice, țigări, calendare bisericești ”și alte asemenea produse”.
Au fost stabilite și destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală, precum și procentul maxim admisibil. AEP va deconta:
La alegerile din 2024 și 2025, AEP a dat sancțiuni în valoare de 1,66 milioane lei și a confiscat 19,5 milioane lei, pentru nerespectare legislației electorală. Cele mai mari amenzi le-au primit Călin Georgescu (200.000 de lei) și Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 100.000 de lei. De la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost confiscată cea mai mare sumă, 13 milioane lei.