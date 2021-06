Dedicat alb-vișiniilor, parastasul lui Ion Dichiseanu, ”fentat” de Rapid București! ”Sunt dezamăgită de Gigi Corsicanu”!

Doar că, spre surpriza tuturor, dacă evenimentul pregătit și pentru Rapid București, având în vedere pasiunea lui Ion Dichiseanu pentru echipa de fotbal de sub Grant a fost marcat la parastas, promisiunile lui Gigi Corsicanu, liderul galeriei alb-vișinii au fost, rapid, uitate.

Ion Dichiseanu, comemorat cu însemnele Rapidului

”S-au împărțit fanioane pe care le-au pus la pachete, fanioane cu Rapid, aici vorbind de partea de tematică. S-au împărțit eșarfe cu chipul lui Ion Dichiseanu, iar ca mâncare s-a pregătit meniul lui favorit. Adică pește cu porumb mexican, era preferatul maestrului Dichiseanu, un pic picant, dulceață, whiskey, bere fără alcool. Din păcate, a fost în post, dar totul a fost de calitate, zacuscă, etc.”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Gabriel Lucuțar, cea care s-a ocupat de organizarea parastasului lui Ion Dichiseanu.

Mai mult, ne-a precizat ea, momentul parastasului a fost, cu adevărat emoționant, familia fiind încântată de surprizele pe care le-a pus la cale în memoria maestrului Ion Dichiseanu.

”Doamna Ioana l-a visat de foarte multe ori. În ultima săptămână, l-a visat în fiecare seară, în fiecare noapte. Ne spunea că e fericit, că l-a simțit prezent în fiecare zi, îi simțea parfumul, știa că e acolo… Au trăit emoții foarte puternice, acum, la parastas”, ne-a mai spus organizatoarea evenimentului comemorativ făcut în memoria lui Ion Dichiseanu.

Totul pentru Rapid, nimic de la Rapid

”Din păcate, trebuia să vină și domnul Gigi Corsicanul, am vorbit cu dânsul, și m-a dezamăgit, nu mi-a mai răspuns la telefon, deși totul era organizat cu două săptămâni înainte. L-am rugat să fie prezent pentru că aveam aceste două teme, tema cu teatrul și cea cu Rapid. Galeria trebuia să vină, la final, în semn de respect, mai ales că maestrul Ion Dichiseanu chiar a iubit această echipă”, a mai spus, pentru FANATIK, organizatoarea parastasului lui Ion Dichiseanu.

Culmea povestește ea, totul fusese stabilit cu câteva săptămâni înainte, iar confirmările au venit imediat, și, mai mult, cu o seară înainte, vorbiseră din nou.

”Efectiv nu au mai răspuns la telefon, m-au supărat foarte tare, nu mă așteptam. Sunt foarte dezamăgită de ei… Când îți pui baza în unii oameni… Am tot așteptat, Corsicanuț mi-a confirmat, mi-a spus că sunt oameni de cuvânt, sunt oameni serioși… Că este o onoare. Când am văzut că se fac 11.30 și că nu vine nimeni, l-am sunat, nu mi-a răspuns. Mi-a trimis, după o oră, un mesaj, mi-a spus că a avut niște probleme în noaptea de dinainte și că nu s-a trezit… Foarte dezamăgită am fost”, a mai precizat Gabriela Lucuțar, organizatoarea evenimentului funebru.

Cât a costat parastasul lui Ion Dichiseanu?

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit Gabriela Lucuțar, organizatoarea parastasului lui Ion Dichiseanu, cheltuielile pentru un asemenea eveniment au fost pe măsură.

”Scena a fost o surpriză pentru familie, una plăcută, au fost foarte emoționați și le-a plăcut”, a povestit organizatoarea parastasului de 40 de zile făcut pentru Ion Dichiseanu, cu atât mai mult cu cât totul a fost amenajat ca și când, la mormânt, s-ar fi mutat, cu adevărat, un teatru.

”Familia nu s-a gândit niciodată la partea financiară”, a mai spus pentru FANATIK, organizatoarea evenimentului care, voalat, a recunoscut că totul a costat câteva mii de euro.

Ion Dichiseanu a murit după patru luni în spital

pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, el fiind decorat, în trecut, de președintele României, Klaus Johannis cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Ofițer”. Marele artist a fost condus pe ultimul drum de apropiații săi, dar și de o mulțime de colegi și de admiratori, fiind una tematică, totul fiind personalizat așa cum și-ar fi dorit actorul care a încetat din viață după patru luni petrecute în spital.

”Erau foarte emoționate de momentele pe care am reușit să le facem la mormânt. Erau atât de emoționate încât rămăseseră fără cuvinte, se îmbinase emoția cu durerea”, a mai precizat Gabriela Locuțar despre reacția pe care Ioana Dichiseanu, fiica actorului, și Simona Florescu, fosta soție a acestuia, au avut-o la parastasul de 40 de zile.