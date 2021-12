Deea Codrea de la Bravo, ai stil, probleme de sănătate după ce a născut în cadă: „Nimeni nu spune lucrurile astea”

Deea Codrea, fostă concurentă la Bravo, ai stil, a povestit despre experiența nașterii copilului ei, spunând că viața unei mămici nu este atât de ideală pe cât se scrie sau se afirmă pe rețelele de socializare.

În urma nașterii primului ei copil, Deea a s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate. Anemia pe care o avea s-a înrăutățit atât de tare după ce a născut încât blondina a ajuns să amețească până și în momentele în care alăpta.

Deea a povestit la Teo Show că nu este ușor să fii mămică și că ea își asumă să vorbească și despre părțile mai neplăcute, din moment ce multă lume idealizează foarte mult acest subiect.

Deea Codrea de la Bravo, ai stil a născut un băiețel în apă

Codrea a știut de la bun început că va naște natural. de la Bravo, ai stil a spus că a luat decizia de a naște în apă după ce s-a consultat cu medici și a citit mai multe cărți despre ce înseamnă o astfel de naștere.

Deea a spus că nu este împotriva nașterii prin cezariană și că dacă doctorii i-ar fi recomandat-o, ar fi acceptat orice variantă pentru sănătatea ei și a bebelușului.

„Toată lumea mi-a zis că sunt inconștientă. Dacă era nevoie de o cezariană, o făceam. Și cu nașterea naturală e o tendință de a ne speria.

Eu de când am rămas însărcinată am știut că voi naște natural. Am citit niște cărți în care se spune că venim cu niște traume de la nașterea noastră.

Am ales nașterea în apă pentru că era mai bine pentru copil. Clinica la care am născut a venit în preîntâmpinarea la ce îmi doream eu. Nu exista lumină puternică de spital. Nu am avut anestezie, nu am avut nevoie de medicamente. Simțeam că-s pregătită să o duc așa”, a declarat Deea Codrea la .

Cu ce probleme s-a confruntat după ce a devenit mămică

Travaliul a început de acasă, durând aproximativ 5 ore. Deea a ajuns repede la clinica privată unde a născut, iar momentul a decurs fără probleme. Vedeta a născut în cadă, însoțită de moașă și partenerul ei, Andrei. Chiar ea a fost cea care a tăiat cordonul ombilical al copilului, întrucât iubitul ei nu voia să audă de așa ceva.

Deea a povestit și despre lucrurile mai puțin roz cu care s-a confruntat de când a devenit mămică.

„Asta cu alăptatul… Că e minunat să alăptezi. Nimeni nu spune lucrurile astea. E dureros, nu ai cantitatea suficientă. Uneori mai pompez ca să pot pleca de acasă.

Cantitatea de lapte e afectată de anemie. Când alăptez, amețesc foarte tare. Se învârte toată casa cu mine. Eu încă din sarcină am avut o oarecare anemie”, a completat Deea.