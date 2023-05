Deea, gest neașteptat după ce Dinu Maxer s-a despărțit de Ada. Fanii vedetei au rămas surprinși

Deea Maxer pare tot mai fericită după divorțul de Dinu Maxer. Artista și-a surprins fanii, de curând, printr-o postare pe rețelele de socializare. Ce a publicat pe Instagram, la scurt timp după ce fostul soț s-a despărțit de iubita sa, pe nume Ada.

Cum s-a afișat Deea Maxer după ce Dinu Maxer s-a despărțit de noua parteneră

Dee Maxer stârnește noi suspiciuni cu privire la o nouă relație. Vedeta a dat de înțeles printr-un Instastory că face o declarație de dragoste unui bărbat misterios, cu care l-a înlocuit pe celebrul DJ. În urmă cu puțin timp, ea s-a filmat fredonând versuri despre iubire.

Dansatoarea, zâmbitoare și cu un vibe foarte bun, interpreta melodia Kosandra, a lui Miyagi & Andy Panda, ca și când i-ar dedica-o unei persoane speciale. Nu știm despre cine este vorba, mai ales că nu a specificat un nume în postare.

Totul are loc după ce în urmă cu o săptămână, La fel ca în momentul de față, ea era cu zâmbetul până la urechi, semn că are cine să-i facă zilele senine, în continuare.

”Am fost așteptată cu flori, dar nu o să-ți răspund mai mult de atât, de la cine le-am primit(…) Sunt deschisă să primesc și să ofer iubire.”, a specificat ea jurnaliștilor de la , fiind întrebată despre acest subiect.

De ce s-a despărțit Dinu Maxer de noua parteneră

Dacă în privința Deei Maxer lucrurile sunt un mister, atunci când vine vorba despre Dinu Maxer, lucrurile sunt mai clare. La scurt timp după ce , s-au despărțit la fel de rapid. Motivul: incompatibilitatea.

”Am decis să mergem pe căi diferite. Eu am declarat de la început, Cristi! Eu am spus clar! Este o relație la început! Nu am vrut această vâlvă, a fost o întâmplare, am fost la o petrecere a unei prietene, a făcut-o într-un club, în timpul săptămânii.

Am crezut că e ceva privat, n-am crezut că de acolo se vor inflama atât de mult lucrurile și evident, pentru un om, când se intră din exterior în lumea noastră și oamenii ajung prima știre într-o zi, sunt copleșiți. Nu neapărat de știre, de titlurile care se pun și de cuvintele scoase din context, cât de comentariile care vin. Așadar… prea mult!

(…) S-a spus despre ea că a fost căsătorită. Fals! A fost implicat și fostul ei prieten în acest circ mediatic, cum se spune. De ce? Cu multe date despre el, unele adevărate, unele false. De ce? N-avea niciun sens”, a explicat Din Maxer la Prima TV, în emisiunea Exclusiv VIP.