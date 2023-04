Deea Maxer, detalii tulburătoare din relația cu Dinu. „Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că ești apropiat”

Deea și Dinu Maxer au divorțat recent, după mai bine de 14 ani de mariaj, iar bruneta a postat recent un mesaj prin care a dezvăluit detalii despre relația cu artistul. Care ar fi fost, de fapt, problemele în căsnicia lor?

Deea Maxer, detalii din relația cu Dinu, după ce au anunțat divorțul

Cei doi au avut o relație de 18 ani și o căsnicie de 14, însă au decis să-i pună capăt. , pe conturile de socializare ale celor doi foști soți.

Deși povestea lor de iubire a ajuns la final, Dinu și Deea Maxer au rămas în relații bune de dragul copiilor. Mai mult, vedeta chiar și-a cumpărat un apartament în complexul în care trăiește și fostul soț, pentru ca totul să fie bine și pentru cei mici.

La puțin timp după anunțul divorțului, bruneta a postat pe rețelele sociale un mesaj despre căsnicia cu Dinu Maxer. Deea a vrut să pună accent pe faptul că ea și fostul soț trăiau împreună, însă lucrurile nu erau tocmai roz. Vedeta a dat de înțeles că au existat probleme de comunicare.

“Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că ești apropiat. Să trăiești în aceeași casă cu cineva nu înseamnă că ești apropiat. Singurul lucru care ajută să fii aproape de cineva este atunci când te simți în siguranță și poți să te deschizi atunci când te simți văzut, apreciat și înțeles în momentele cele mai vulnerabile.

Dacă poți să faci asta, atunci lucrurile vor merge. Dacă nu, nu poți schimba asta într-un moment, pentru că ați fost meniți să fiți împreună”, a fost mesajul transmis de fosta soție a cântărețului, notează .

Dinu Maxer, dezvăluiri despre motivul divorțului

Invitat în cadrul unei emisiuni, Dinu Maxer a vorbit despre divorțul de cea care i-a fost soție aproape 15 ani. Cei doi au început să aibă probleme încă de anul trecut. Cu toate acestea, amândoi au sperat că lucrurile se vor rezolva.

Dinu Maxer a dezvăluit că Deea a fost cea care și-a dat prima verigheta jos de pe deget. În plus, vedeta nu mai posta poze cu soțul ei atât de des. Tensiunile au început să apară atunci când fiica lor, Maysa, a venit pe lume.

“Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună”, a povestit cântărețul la , de la Prima TV.

Dinu și Deea Maxer s-au căsătorit în 2008. Nunta a avut loc la malul mării, în stațiunea Jupier. Evenimentul a fost unul pentru care mirii s-au pregătit intens, iar mireasa a schimbat două rochii. La vremea respectivă, nunta a fost transmisă și la TV. , petrecerea nu a fost întreruptă.