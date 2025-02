Deea Maxer, în doliu. O persoană foarte importantă pentru a murit în urmă cu puțin timp: „Foarte bolnavă”

Deea Maxer traversează acum una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Vedeta a pierdut-o pe bunica sa, cu care avea o legătură foarte specială. În urmă cu câteva zile, dezvăluia că aceasta este grav bolnavă.

Deea Maxer este în doliu

. Bunica vedetei a încetat din viață după o luptă grea cu o boală cruntă, având grave probleme de sănătate și urmând un tratament dificil.

Cu câteva zile în urmă, cântăreața a împărtășit amintiri despre legătura strânsă cu această persoană dragă din viața ei. Deși nu a vrut să dezvăluie prea multe despre starea bunicii sale, relația lor era una extrem de apropiată. Deea Maxer a preluat de la ea trăsături de caracter și acum simte o mare tristețe din cauza pierderii.

„Bunica mea este foarte bolnavă, este mama mamei. Este singura bunică care mai es în viață și starea ei nu este deloc una bună. Nu o să vreau să intru în acest subiect. Știu că nu m-ar lăsat, știu că nu i-ar plăcea să vorbesc despre asta.

Vreau doar să spun că este o femeie extrem de puternică care a trecut prin toate în această viață. Nu cred că este ceva prin care bunica mea să nu fi trecut și în caracterul și tăria în care mă regăsesc fantastic”, a declarat Deea Maxer, conform

Fosta soție a lui Dinu Maxer a refuzat să mai apară la televizor

În ultimii doi ani, a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor. Principalul motiv a fost dorința de a evita discuțiile legate de viața sa personală, dar și de separarea intens mediatizată.

„Nu am dispărut, am fost activă în ultimii 2 ani în online, dar în platou am refuzat orice apariție de orice fel, pentru că toate se legau de povestea ce s-a încheiat acum doi ani de zile, și anume fosta căsătorie.

Nu mi-am dorit să vorbesc despre acest subiect, sau să dezgrop lucruri din trecut, așa că am preferat să nu mai fac acest lucru. Mai mult, este o lume în care nu mă mai regăsesc de foarte mult timp”, a explicat Deea Maxer la Viața fără filtru.