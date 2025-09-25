Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB: „Nu credeam că o să-l regret pe Dawa”. Șumi îl laudă însă pe Târnovanu!

Analiștii FANATIK au vorbit despre problema din defensivă celor de la FCSB. Marius Șumudică, Florin Gardoș și Adrian Ilie s-au completat în analize și au reușit să descopere motivele pentru care campioana României suferă în apărare.

Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB

La FANATIK SUPERLIGA, analist care a adus în discuție problema din defensiva celor de la FCSB. Șumi a prezentat o statistică interesantă și a scos în evidență lipsa unor fundași importanți. Șumudică a discutat și despre impactul lui Târnovanu în statistica prezentată.

„FCSB a primit 18 goluri în 10 meciuri, suferă enorm defensiv. Sunt aproape 2 goluri pe meci. Ok, FCSB înscrie, dar ia foarte multe goluri. Nu se poate să ai această medie de goluri primite pe meci în campionat.

Se vede că lipsesc Dawa, Crețu și Radunovic. Pentru mine e un semn de întrebare în contextul în care adversarii își creează atâtea ocazii de gol. Când joci cu 2 număr 6, trebuie să protejezi un pic. Eu la FCSB aș juca cu un singur închizător și cu 2 interi, pentru că au calitate foarte mari și le-ar fi greu celorlalte echipe.

FCSB nu este o echipă care să se apere. Dar au această problemă și trebuie să își canalizeze atenția pe faza defensivă. Ei au jucători care pot marca în orice moment. Au jucători care au sclipiri.

L-am văzut pe Târnovanu cum vorbea, era descumpănit total. Nu putem să îi reproșăm multe goluri din cele pe care le-a primit. Târnovanu a făcut minuni la FCSB și puteau să primească și mai multe goluri. Uitați-vă câte parade are Târnovanu în cele 10 meciuri. Nu doar apărătorii sunt de vină, toată echipa este vinovată. Toți trebuie să știe să se apere și să atace. Ei au problemele astea”, a fost analiza lui Marius Șumudică.

Gardoș a analizat apărarea FCSB-ului: „Nu credeam că o să-l regret pe Dawa”

„Nu credeam că o să-l regret pe Dawa. Se simte lipsa lui. Și când erau Crețu și Radunovic, sau Popescu, nu mi s-a părut că a fost ca în sezonul trecut. Până în ianuarie am înțeles că nu sunt șanse să joace. Înainte era cu mâinile pe adversar, lua cartonașe roșii, pe urmă, brusc, altceva. Acum se simte lipsa lui, dar și a celorlalți din linia de fund. Nu mai e la fel. Fundașii fac greșeli monumentale”, a declarat Florin Gardoș.

Elias Charalambous, luat în vizor după problemele tactice

„Eu zic că FCSB nu joacă la fel de bine defensiv față de anul trecut, din punct de vedere tactic. Toate echipele care joacă împotriva lor ajung foarte ușor la poartă și nu cred că e de la fundași. Cred că . Lăsând la o parte că Gigi face echipa. Tactic, ei nu joacă ce jucau anul trecut. Înainte ajungeau greu la poarta lor. Eu cred că pleacă din organizarea tactică. Spre exemplu, Bîrligea nu poate nici să se apere ca extremă dreaptă”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

