Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB: „Nu credeam că o să-l regret pe Dawa”. Șumi îl laudă însă pe Târnovanu!

Marius Șumudică, Florin Gardoș și Adrian Ilie au analizat defensiva celor de la FCSB. Ce au spus aceștia despre problemele campioanei României și despre lipsa lui Dawa.
Sebastian Coleasa
25.09.2025 | 18:58
Defensiva cea mai mare problema a campioanei FCSB Nu credeam ca o sal regret pe Dawa Sumi il lauda insa pe Tarnovanu
EXCLUSIV FANATIK
Florin Gardoș, Adrian Ilie și Marius Șumudică au analizat-o pe FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Analiștii FANATIK au vorbit despre problema din defensivă celor de la FCSB. Marius Șumudică, Florin Gardoș și Adrian Ilie s-au completat în analize și au reușit să descopere motivele pentru care campioana României suferă în apărare.

ADVERTISEMENT

Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB

La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică este primul analist care a adus în discuție problema din defensiva celor de la FCSB. Șumi a prezentat o statistică interesantă și a scos în evidență lipsa unor fundași importanți. Șumudică a discutat și despre impactul lui Târnovanu în statistica prezentată.

„FCSB a primit 18 goluri în 10 meciuri, suferă enorm defensiv. Sunt aproape 2 goluri pe meci. Ok, FCSB înscrie, dar ia foarte multe goluri. Nu se poate să ai această medie de goluri primite pe meci în campionat.

ADVERTISEMENT

Se vede că lipsesc Dawa, Crețu și Radunovic. Pentru mine e un semn de întrebare în contextul în care adversarii își creează atâtea ocazii de gol. Când joci cu 2 număr 6, trebuie să protejezi un pic. Eu la FCSB aș juca cu un singur închizător și cu 2 interi, pentru că au calitate foarte mari și le-ar fi greu celorlalte echipe.

FCSB nu este o echipă care să se apere. Dar au această problemă și trebuie să își canalizeze atenția pe faza defensivă. Ei au jucători care pot marca în orice moment. Au jucători care au sclipiri. 

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

L-am văzut pe Târnovanu cum vorbea, era descumpănit total. Nu putem să îi reproșăm multe goluri din cele pe care le-a primit. Târnovanu a făcut minuni la FCSB și puteau să primească și mai multe goluri. Uitați-vă câte parade are Târnovanu în cele 10 meciuri. Nu doar apărătorii sunt de vină, toată echipa este vinovată. Toți trebuie să știe să se apere și să atace. Ei au problemele astea”, a fost analiza lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții! 20 de ani, după ce și-a filmat pe ascuns partenera
Digisport.ro
Surpriză de proporții! 20 de ani, după ce și-a filmat pe ascuns partenera

Gardoș a analizat apărarea FCSB-ului: „Nu credeam că o să-l regret pe Dawa”

„Nu credeam că o să-l regret pe Dawa. Se simte lipsa lui. Și când erau Crețu și Radunovic, sau Popescu, nu mi s-a părut că a fost ca în sezonul trecut. Până în ianuarie am înțeles că nu sunt șanse să joace. Înainte era cu mâinile pe adversar, lua cartonașe roșii, pe urmă, brusc, altceva. Acum se simte lipsa lui, dar și a celorlalți din linia de fund. Nu mai e la fel. Fundașii fac greșeli monumentale”, a declarat Florin Gardoș.

Elias Charalambous, luat în vizor după problemele tactice

„Eu zic că FCSB nu joacă la fel de bine defensiv față de anul trecut, din punct de vedere tactic. Toate echipele care joacă împotriva lor ajung foarte ușor la poartă și nu cred că e de la fundași. Cred că este o problemă de antrenor. Lăsând la o parte că Gigi face echipa. Tactic, ei nu joacă ce jucau anul trecut. Înainte ajungeau greu la poarta lor. Eu cred că pleacă din organizarea tactică. Spre exemplu, Bîrligea nu poate nici să se apere ca extremă dreaptă”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Analiza problemelor din defensiva celor de la FCSB

Gigi Becali și-a făcut calculele în direct înainte de Go Ahead Eagles –...
Fanatik
Gigi Becali și-a făcut calculele în direct înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Miză de milioane de euro!
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman. „Dani a fost la...
Fanatik
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman. „Dani a fost la el dimineața, era bine, iar seara a făcut un AVC”. Președintele trebuia să meargă la Arsenal – City!
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Politicianul care l-a surprins plăcut pe Gigi Becali: 'Poate să vorbească chiar și...
iamsport.ro
Politicianul care l-a surprins plăcut pe Gigi Becali: 'Poate să vorbească chiar și oră fără să citească. Știe toate datele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!