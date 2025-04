„Defilarea cu el de Paște îl va face președintele României”. Ultima profeție a lui Mitică Dragomir despre alegeri și ce va face Trump

În cadrul emisiunii Profețiile lui don Mitică, Dumitru Dragomir a vorbit despre ultima apariție a lui Călin Georgescu alături de George Simion. Cei doi au fost fotografiați în noaptea de Înviere, alături de soțiile lor, după ce au luat Lumina Sfântă.

George Simion, trimis direct la Cotroceni după întâlnirea cu Călin Georgescu

Mitică Dragomir este de părere, după imaginile făcute publice de reprezentanți suveraniști, că acest lucru îl poate propulsa pe George Simion direct pe scaunul de la Cotroceni. După mai multe săptămâni de controverse, în care pe șeful AUR în cursa electorală, imaginea devenită virală a confirmat că cei doi sunt în relații bune.

Fostul șef al LPF a vorbit despre strategiile candidaților la prezidențiale. Inițial, acesta . În urma prestației sale, nu mai este atât de sigur, iar locul primarului a fost luat de candidatul coaliției, Crin Antonescu, despre care spune că a avut o prestație publică impecabilă.

„Știu sigur unul care va fi în finală. George Simion va fi în finală. Dacă a defilat cu el aseară (n.r. Călin Georgescu cu George Simion), nu îi mai trebuie nimic. A defilat în ziua de Paști cu el. Poate să îl facă președinte. Aici s-au făcut niște greșeli impardonabile. Eu mă așteptam ca Nicușor Dan să fie în finală. Și s-ar putea să fie în finală. Strategia lui George Simion care a fost? A fost cea mai tare. Nu s-a dus la nicio televiziune, s-a dus o dată, a vorbit puțin și nu a mai vrut. A plecat prin străinătate, n-a mai venit la televizor. Și a crescut văzând cu ochii. Ăia care s-au dus la televizor au picat.

Cea mai bună prestație la televizor a avut-o Crin, numai că, datorită partidelor care sunt la guvernare bineînțeles că se erodează. Și se răsfrânge asupra candidatului, asupra lui Crin. Dar mai sunt două săptămâni. Pentru președinție nu poți să fii sigur pentru turul doi 100%. Asta este o însemnătate nemaipomenită. Categoric a fost o strategie. Ce poți să bârfești în ziua de Paști, când te duci la biserică? Ce poți să zici? Și-a pus ștampila pe fruntea lui. Și ponta avea mare atu dacă nu făcea greșeala pe care a făcut-o. Toată lumea caută ca să i-o acopere. A făcut o gafă. A vrut să se dea mai rotund decât este”, a afirmat Mitică Dragomir la emisiunea Profețiile lui DON Mitică, de pe FANATIK.ro.

Ultima profeție a lui Mitică Dragomir despre alegeri și ce va face Trump

Fostul om de fotbal a mai declarat că a fost o strategie tot ce s-a întâmplat în USR, scopul fiind eliminarea Elenei Lasconi și a lui Nicușor Dan din cursa pentru președinția țării. Ceea ce s-a crezut că îi va aduce voturi în plus edilului Capitalei s-a dovedit a fi, de fapt, un deserviciu.

Mai mult, Dumitru Dragomir a spus că până și americanii sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat cu alegerile din decembrie 2024 a fost o nedreptate, citând declarațiile făcute de Tulsi Gabbard, directoarea al SUA.

„Eu zic că au vrut să-i curețe și pe Nicușor Dan și pe doamna Lasconi. În momentul când s-a făcut răzmeriță în partid, am fost sigur că suferă și doamna Lasconi, și Nicușor. L-a lovit partidul puternic. Aici a fost manevră mare din partea altora, că Nicușor jucase bine de tot. (…) Înseamnă că e un tip deștept și ar trebui apreciat. Ce s-a întâmplat cu Georgescu a fost lovitură de stat, este clar. Ai văzut ce a dat distinsa doamnă șefă a spionajului american? A spus că e o nedreptate ce s-a întâmplat în România, anularea alegerilor. În democrație așa ceva este fără precedent și vă spun că vor fi urmări grave de tot. S-ar putea să nu ne recunoască alegerile și s-ar putea, mai ales că Trump este an froid cu Macron și Europa, nu știi ce se poate întâmpla. Iar dacă partenerul nostru strategic nu ne recunoaște alegerile, e deranjul de pe lume, suntem nimeni. (…)

Simion o are pe Meloni, Meloni îl are pe Trump. Și aici e lanțul puterii și lanțul slăbiciunilor pentru ceilalți. S-ar putea să fie chiar și președinte. Am crezut că poate să ajungă ca Vadim în turul doi. Toată diaspora e cu el. Eu mă așteptam ca diaspora să fie și cu Nicușor Dan, dar nu se înghesuie. L-au lovit în moalele capului fără să știe. Pe Georgescu nu l-au întrebat de bani, căutau motive. Pe Nicușor nu îl întreabă că nu e periculos. Ce i-au făcut acum a fost ca să nu prindă turul doi. După Crin, el a avut o prestație bună. Îi doresc succes lui Ponta, dar nu are anvergura necesară. Lui Simion nu mai are nimeni ce să-i facă, nu mai e timp să-l contracareze, numai dacă face vreun accident, dă cu mașina peste ceva. (…) Vine un Trump în România, se întâmplă lucruri. Și dacă îl repune pe Georgescu în turul doi? Încă mai cred după declarația șefei spionajului american. Toate serviciile la ea se varsă, ea coagulează tot”, a mai spus Dragomir.