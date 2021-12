Deian Sorescu, atacat dur după ce Dinamo e pe ultimul loc în Liga 1: „A ajuns să facă o mie și una de figuri”

Ajuns doar o umbră a fotbalistului care marca nu mai puțin de 5 goluri în startul acestui sezon și părea să devină noua vedetă a lui Dinamo, Deian Sorescu . Fost atacant al lui Dinamo în perioada 1988-1990, Claudiu Vaișcovici nu doar că nu-l menajează deloc pentru atitudinea din ultima perioadă, dar îndeamnă conducerea să-l vândă în iarnă, alături de toți ceilalți „rebeli” ai vestiarului.

Cu atât mai mult cu cât elevii au doar 9 puncte după 18 etape și ocupă ultima poziție în clasament. Ultima victorie datează din 2 august, din runda a treia, când au reușit să o învingă pe Academica Clinceni, scor 3-1.

De atunci s-au înregistrat nu mai puțin de 12 înfrângeri și trei rezultate de egalitate. În runda cu numărul 19 – contra Chindiei Târgoviște, vor avea parte din nou, însă, de sprijinul fanilor. Aceasta este programată luni, 13 decembrie, la 20:30, pe stadionul din Ștefan cel Mare.

Deian Sorescu, pus la zid după ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc în clasament

„Cu cât trec etape și nu se acumulează puncte și ecartul crește, cu atât e mai rea situația. De la etapă la etapă. Sper să prindem un loc de baraj, asta mai sper. E foarte gravă situația. E o mare bulibășeală în club, vrea toată lumea să conducă, să ia hotărâri, să aibă influență, să fie mai șef decât șefii.



Și cu jucătorii ăștia, și fără jucătorii ăștia, ce rezultate a avut Dinamo? Nimic! Cred că sunt acolo niște jucători care se cred mai fotbaliști decât sunt. Au mai plecat de pe la Dinamo, plângeau că nu li se dă drumul ca să joace în străinătate și nu au realizat cam nimic pe afară, au ajuns înapoi cu coada între picioare. Au jucat, pe unde s-au dus, tot ce joacă și la Dinamo, aproape nimic.

Sorescu, când a venit nu atingea terenul de ce fugea, am zis că o să fie jucător foarte bun. Dar a ajuns să facă o mie și una de figuri. Trebuia lăsat să se transfere. Dați-le drumul la toți, ca să nu mai avem scandaluri. Restul, dacă pot să joace, bine. Dacă nu pot să joace, aduceți alții. ‘Afară cu Rednic! Afară cu Rednic!’.

Cum să-l dai pe Rednic, că e antrenorul, scouterul, avocatul, sponsorul echipei… S-au tot schimbat antrenorii și rezultatele tot proaste sunt. Mulțescu, Uhrin, Bonetti, Rednic nu au fost buni, dar jucătorii au fost excelenți! E clar și o problemă la nivel de jucători, la nivel de profesionalism, de dăruire”, a declarat Claudiu Vaișcovici pentru .

15 jucători vor părăsi echipa în iarnă: „Domnul Rednic are un buget alocat, urmează să ia decizii”

În altă ordine de idei, administratorul judiciar al clubului a dezvăluit că Dinamo în pauza competițională din vară. Mai precis, nu mai puțin de 15 jucători se vor vedea nevoiți să plece, iar decizia finală îi va aparține lui Mircea Rednic.

„Am convocat ședința pentru a prezenta demersurile noastre, dar și pentru a vorbi despre provocările financiare și sportive pe care clubul le întâmpină. De la DDB a fost Elias Bucurică, domnul Iuhas și domnul Nițu, domnul Badea nu a putut să vină la întâlnire.

Am discutat despre relațiile dintre jucători, relațiile cu antrenorul, e foarte important pentru că au apărut multe informații prin presă zilele acestea. Am aflat opinia domnului Rednic și am ajuns la concluzia că nu trebuie să dăm curs unor lucruri, pentru că nu s-a pus niciodată problema să renunțăm la dânsul.

Urmează să reducem lotul la 25 de jucători, noi avem acum un lot de 40, iar domnul Rednic are un buget alocat, urmează să ia decizii. Putem renunța la Steliano Filip doar cu acordul său, altfel nu.

Nu știu deocamdată, nu au existat discuții concrete despre jucătorii care urmează să plece, pentru că mai avem trei meciuri până la pauză și ar trebui toți să se înhame pentru a începe să facă puncte.

Nu ținem cont de salariul jucătorului, în momentul în care un antrenor vrea să folosească un jucător sau altul. Putem să spunem că au fost anumite lucruri pe care domnul Rednic nu le-a putut accepta în privința unor jucători. Sunt de acord cu tot ce hotărăște domnul Rednic pe parte sportivă”, a explicat Răzvan Zăvăleanu la .