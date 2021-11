Deian Sorescu a reacționat după „clinciurile” cu Mircea Rednic: „E greu, m-am simțit foarte abătut!”

Recent, Deian Sorescu a avut mai multe discuții în contradictoriu cu antrenorul Mircea Rednic. Astfel că a decis să-l excludă din lotul echipei pentru câteva zile.

Deian Sorescu a reacționat după „clinciurile” cu Mircea Rednic

Deian Sorescu a mărturisit faptul că s-a simțit foarte abătut în zilele în care a fost exclus din lot de Mircea Rednic.

Totodată, atrage atenția că Dinamo trebuie să muncească mult și să se redreseze în pauza impusă de jocurile echipei naționale.

„Am terminat turul negativ. Nu avem ce face. Nu avem timp să ne plângem. Trebuie să profităm de pauză. Trebuie să muncim mult mai mult și să căutăm rezultatele bune.

Trebuie să vedem prezentul. Nu avem ce face decât să muncim mult mai mult. Trebuie să profităm de pauză și să ne încărcăm bateriile.

E greu, m-am simțit foarte abătut zilele astea. M-am obișnuit. Nu am avut o zi liberă de când am venit. Mereu va fi presiune. Mereu este presiune în jurul colegilor și în jurul meu.

Trebuie să fim puternici și să trecem mai departe. Turul acesta nu am reușit. Am avut și niște jocuri foarte bune, dar am pierdut pe final”, a declarat Deian Sorescu, la finalul partidei cu CFR Cluj.

Deian Sorescu: „Chiar dacă nu sunt convocat, o să le țin pumnii!”

În încheiere, a spus că, în ciuda faptului că nu a fost convocat la echipa națională, le va ține pumnii „tricolorilor”, care vor avea două meciuri importante, cu Islanda și Liechtenstein, în preliminariile Campionatului Mondial 2022.

„Cu siguranță cred în șansa naționalei. Sunt alături de băieți, chiar dacă nu sunt convocat. O să le țin pumnii”, a încheiat Deian Sorescu.

În prezent, Dinamo se află pe locul 15 din Liga 1, cu opt puncte obținute după 15 meciuri jucate.

Formația din „Ștefan cel Mare” o va întâlni, în deplasare, pe FC Voluntari, în următoarea etapă de campionat. Partida va avea loc sâmbătă, 20 noiembrie.