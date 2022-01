Deian Sorescu a semnat cu Rakow! Prezentare de gală pentru ex-fotbalistul de la Dinamo. Video

, pentru 800.000 de euro, de la Dinamo, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Deian Sorescu a semnat cu Rakow

Polonezii de la Rakow au pregătit un clip special de prezentare pentru Deian Sorescu. Fostul fotbalist de la Dinamo s-a declarat entuziasmat de transferul în prima ligă din Polonia și pentru că va evolua, pentru prima dată, în străinătate.

„Este o provocare interesantă pentru mine, pentru că voi juca pentru prima dată în străinătate. Mi-am petrecut ultimele zile călătorind și cercetând, așa că sunt puțin obosit, dar e în regulă.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc că Rakow, a fost fondat în 1921, pentru că primul meu club din România, Politehnica Timișoara, a fost înființat în același an. Am văzut filme despre club și fani. Această aventură va fi cu adevărat distractivă”, a declarat Deian Sorescu.

Deian Sorescu, mesaj emoționant pentru dinamoviști

După plecarea în Polonia, , pe contul personal de Facebook, pentru fanii lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Patru ani în această echipă, aici pot spune că m-am format ca fotbalist profesionist și mai ales ca persoană, atâția colegi, atâția oameni cu care am colaborat și sentimentul de nedescris atunci când îmi auzeam numele strigat pe stadion de mii de oameni, cei mai tari fani!!!

Am purtat cu mândrie tricoul alb-roșu în „Groapă” și am ținut capul sus chiar și in momentele dificile.

ADVERTISEMENT

Mulțumesc pentru tot … pentru tot ce am trăit în această echipă plină de istorie.

Mulțumesc pentru tot FC DINAMO BUCUREȘTI!”, a scris Deian Sorescu, pe contul personal de Facebook.

Deian Sorescu a evoluat timp de patru ani pentru Dinamo, în perioada 2018-2022.