Deian Sorescu anunță revenirea lui Dinamo: „Pentru noi a început un campionat nou!”

Deian Sorescu e foarte optimist și consideră că echipa s-a resetat ca pentru debutul unui campionat, odată cu starul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo a reușit doar un rezultat de egalitate în prima etapă a playout-ului cu Astra Giurgiu și poate ajunge pe ultimul loc.

Dusan Uhrin a fost însă mulțumit de rezultat și consideră că echipa putea câștiga. Antrenorul ceh are de asemenea un plan clar pentru a salva echipa de la retrogradare, așa cum a declarat și în primul interviu de la întoarcerea în Ștefan cel Mare pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paul Anton, afectat de schimbările de antrenori de la Dinamo: „E greu pentru noi!”

„Un rezultat corect. Am avut șansa de a marca. Un joc tacticizat și sper să începem să câștigăm. Nu am primit gol și sper de aici să îmbunătățim lucrurile și să începem să câștigăm. Nu mai e timp de lamentări și de gândit prea mult. Trebuie să strângem rândurile și să salvăm echipa, să luăm puncte. Fiecare antrenor e cu filosofia lui, e greu și pentru noi cu toate aceste schimbări.

Cred că nici nu mai are importanță cine e vinovat. Trebuie să rămânem în Liga 1 și la vară vedem ce se întâmplă. Un aspect important e că nu am primit, dar avem multe meciuri fără gol marcat. Eu cred că o să reușim să spargem gheața, pentru că ocazii ne creem.

ADVERTISEMENT

Trebuie să muncim și să atacăm cu mai mulți oameni careul. După ce vom reuși să urcăm în clasament nu se va mai vorbi de retrogradare. Am mare încredere și nu vom da satisfacție celor care ne doresc să retrogradăm”, a spus Paul Anton după remiza de la Giurgiu.

Deian Sorescu e îngrijorat că Dinamo nu marchează: „Nu simțim golul încă!”

„Suntem mulțumiți. A fost un meci greu. Am știut să îi blocăm pe cei de la Astra. Puteam să scoatem mult mai mult, chiar dacă au avut si ei ocazii. Pentru noi începe un alt campionat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am început mai prost, nu am avut șut pe poartă, nu simțim golul încă, dar va veni. Dacă așa a fost decizia celor din club… Noi suntem aici să ne facem treaba. Noi suntem singuri, am fost doar noi. E foarte greu.

Am vorbit mult cu Dusan Uhrin și am lucrat mult, dar nu știu ce poate schimba așa repede. Sper să ne dea sfaturi și să ne ajute să înscriem. Nu suntem în măsură să căutăm vinovații. Luăm în calcul retrogradarea. Dacă nu ne trezim. Mă refeream că noi suntem singuri aici. Fanii fac toate eforturile”, a spus și Deian Sorescu.

ADVERTISEMENT