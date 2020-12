Deian Sorescu, atac la Pablo Cortacero: „Ne-a dus cu zăhărelu atâtea luni. A pierdut controlul!”. Interviu exclusiv

La sfârșit de 2020, Deian Sorescu îl atacă pe finanțatorul Pablo Cortacero, despre care spune că îi minte continuu pe jucători de patru luni și că a pierdut controlul din cauza promisiunilor neonorate. Mijlocașul dinamovist susține că, în locul spaniolului, i-ar fi fost rușine să se prezinte la ședința AGA și să dea ochii cu oamenii pe care îi păcălește non-stop.

Deian Sorescu (23 de ani) a acceptat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a spus ce are pe suflet, cât de greu a fost actualul sezon pentru el și pentru întreaga echipă, ce ar fi făcut în locul lui Pablo Cortacero, dar și ce spune despre interesul Universității Craiova pentru el.

Sorescu mai are contract cu Dinamo până în 2023, dar este neplătit de 3 luni și jumătate, la fel ca majoritatea colegilor săi.

Deian Sorescu: „De Sărbători, am încercat să mă detașez de problemele de la Dinamo”

Cum ai petrecut Sărbătorile de Iarnă?

– Ca de obicei. Acasă, cu familia, cu prietenii, de obicei așa le petrec. Ajung rar acasă, așa că profit din plin. Am fost la Timișoara, dar acum am venit și la bunica mea, la Moldova Nouă, unde am crescut și mă bucur cât pot de Sărbători.

Ce îți mai amintești din perioada în care erai copil și mergeai la Moldova Nouă? Bănuiesc că se respectau tradițiile…

– Da, mergeam cu colindul cât mă lăsa bunica, că eram mic și nu mă lăsa destul de târziu, era foarte frumos. Acum este din ce în ce mai puțină lume aici, pentru că nu au unde să lucreze, majoritatea sunt plecați ori în străinătate, ori la Timișoara, dar locul a rămas la fel.

Care era colindul tău preferat?

– Cred că „Domn, Domn, să-nălțăm”.

Cum erau sărbătorile în copilărie și cum sunt acum?

– În copilărie erau mai frumoase, pentru că erau altfel de tradiții, nu erau problemele care sunt acum, n-aveai nicio grijă, nicio restricție. Acum s-au adunat multe, am devenit mai maturi, mai responsabili și e mai greu.

Ai reușit puțin să te detașezi de problemele de la Dinamo?

– Nu în totalitate, dar asta am încercat să fac. Să vin acasă și să las puțin problemele departe, pentru că a fost un an greu din toate punctele de vedere și trebuia să mă liniștesc puțin.

Deian Sorescu: „Eu pot să cresc ca fotbalist, dar fotbalul se joacă în echipă. Noii acționari au pierdut controlul de tot”

A fost un an greu pentru echipă, dar în topuri ești considerat unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Te consolează asta?

– Am spus în momentul în care am venit la Dinamo că vreau să fiu în creștere, vreau ca de la an la an să nu rămân la același nivel, dar fotbalul se joacă în echipă și asta mă îngrijorează și mă sperie puțin, pentru că îmi doream și cu echipa să fim acolo sus, în top sau să câștigăm o cupă și să ne batem la campionat. Dar așa cum este situația acum, problemele ne apasă și este greu.

Sincer, mai crezi că pot reveni lucrurile la normal la Dinamo în acest sezon?

– Nu știu ce să spun, pentru că sunt de două ori mai mari problemele de cum au fost până acum și chiar dacă venirea acestor noi acționari dădea speranțe, până la ora actuală nu au schimbat nimic și încet, încet, au pierdut controlul de tot. Nu văd cum ar mai putea merge lucrurile bine.

Pe voi v-a anunțat cineva de când ați intrat în vacanță ce o să se întâmple la club, de ce nu au sunt banii în cont, deși s-au făcut atâtea promisiuni?

– Nu ne-a anunțat nimeni care a fost motivul, pur și simplu au spus că vor intra bani, ca de obicei. Am citit că vor să facă mărirea de capital, dar nouă nu ne-a spus nimeni nimic. Nouă ne-a transmis Jerry după ultimul meci că i-au spus cei din conducere că vor intra niște bani, dar așa cum am crezut până acum, așa credem și în continuare, că nu vor intra.

„Eu mă voi prezenta la reunire, orice jucător își dorește să se bată la campionat. Dacă Nistor mă așteaptă lângă el, mă bucur”

Tu te mai prezinți la reunire? Colegii tăi ce fac?

– Am vorbit cu colegii pe grup, dar n-am vorbit despre fotbal, doar ne-am făcut urări de Sărbători, n-am discutat despre reunire, cine se întoarce, cine nu se întoarce, pentru că fiecare discută personal cu agenții, avocații, cu cei din conducere și vor lua o decizie. Eu mă voi prezenta la reunire și vom vedea după.

Se zvonește că tu ai fi pe lista Universității Craiova. Ai merge acolo să te bați la titlu?

– Nu vreau să răspund pentru că sunt jucătorul lui Dinamo și mai am contract cu Dinamo, nu m-a contactat nimeni altcineva. Cred că orice jucător de fotbal își dorește să se bată la campionat și asta am sperat și eu cu venirea lui Contra. La asta mă așteptam, sincer. Dar dacă problemele au fost de sus și nu s-au putut rezolva, clar că s-a văzut și pe teren.

Cu Dan Nistor ai mai vorbit?

– Da, țin legătura, e și normal. Dacă mă așteaptă lângă el, mă bucur, m-am simțit bine cu Dan și este un jucător foarte bun.

Cosmin Contra a mai dat vreun semn după ce a plecat? V-a transmis ceva de Sărbători?

– Da, Mister Contra, chiar dacă a plecat și îl înțelegem pentru că a avut probleme de sănătate și e normal pentru că are o familie dânsul și este normal să pună problemele de sănătate mai întâi, a fost alături de noi, după fiecare meci ne-a felicitat, ne-a transmis gânduri bune și a fost mereu alături de noi.

„Ne-am simțit foarte bine cu Jerry, era păcat să nu rămână”

Este bine că Jerry Gane a anunțat că se prezintă la reunire? Că măcar din punctul ăsta de vedere nu mai există o nouă schimbare?

– Da. Chiar ne bucurăm pentru că ne-am simțit foarte bine cu Jerry și asta s-a văzut și în rezultate. Nu știu dacă are ceva special, dar cred că s-a pus în locul nostru și a reușit să ne mobilizeze, deși nu prea era nimic de mobilizat decât să joci pentru suporterii care au dat bani pentru că ei au făcut un efort foarte mare. V-am spus, cu Jerry ne-am simțit foarte bine și era păcat să nu rămână dânsul, pentru că a avut și rezultate bune.

Cum ți se pare gestul suporterilor? Au reușit să strângă o sumă fabuloasă dacă ne gândim la situația din țară cu acest coronavirus și la problemele care ne afectează pe toți…

– N-am cuvinte. Cuvintele sunt prea mici pentru un astfel de gest, pentru că eu mă pun și în situația lor, au și ei familii, copii, problemele lor de acasă și să dea din venitul lor pentru noi este un gest enorm. Ne bucurăm pentru că suporterii au fost singurii în ultimii ani care au fost în situația asta grea alături de noi.

Tu de cât timp nu ți-ai primit salariu? Ai primit vreun salariu mărit?

– Sincer, mă întreb dacă mi-au mărit salariul sau nu. Pentru că nu am primit niciun ban. De atunci n-am mai primit salariu. Toți băieții suntem cam cu aceleași restanțe. Se fac 4 luni de când nu suntem plătiți.

5.000 de euro lunar, dublu față de cât primea în perioada Ionuț Negoiță, este noul salariu

„Nu știam sigur dacă Cortacero se va prezenta la AGA, mie mi-ar fi fost rușine să mai dau ochii cu oamenii”

Cum ai văzut tu această venire a lui Pablo Cortacero în România?

– Cum să o văd? Știam că va fi o ședință cu cei din Consiliu și cu dânsul, dar nu știam sigur dacă dânsul se va prezenta pentru că, așa cum ne-a dus cu zăhărelul atâtea luni, ca să nu zic mințit, că e prea urât, să mai dai ochii cu oamenii de acolo, mie unul personal îmi era rușine. Dar dânșii au fost acolo, au discutat, am înțeles că a fost și un scandal, dar mai departe ce s-a discutat nu am vrut să aflu, pentru că mă amăgesc din nou.

Tu mai ai încredere în cineva de la Dinamo în momentul de față?

– Sunt unii la Dinamo care merită multe aprecieri, dar unii lasă de dorit.

Cum vezi tu anul 2021? Ce ți-ai dori să se întâmple?

– Cel mai mult îmi doresc să scăpăm de acest virus, pentru că eu unul personal nu am fost infectat, dar am avut prieteni, rude, care au avut acest virus și am înțeles că sunt simptome destul de grave, mulțumesc lui Dumnezeu că n-a pățit nimeni nimic, a fost doar o răceală puțin mai gravă. Și cel mai mult îmi doresc e să-mi ating și eu unul din vise, să câștig și eu un campionat sau să mă bat la campionat. Să se regleze puțin lucrurile.

„E greu să fie salvat clubul Dinamo în acest moment”

Tu mai vezi acum o salvare pentru Dinamo. Și dacă da, care ar fi aceea?

– Grea întrebare. Nu știu, nu văd niciun lucru să meargă spre bine în afara suporterilor care se implică. Cred că s-ar găsi soluții dacă Pablo Cortacero ar renunța la acțiuni, dar dacă este așa cum se aude, că sunt datorii foarte mari, nu cred că ar putea suporterii să achite sumele care sunt din urmă. Mă gândesc că poate ajunge și în faliment, nu știu care sunt demersurile, dar v-am spus, dacă sunt datoriile care se aud, e greu să fie clubul salvat. Mai există și varianta insolvenței, da, eu m-aș bucura să vină cineva să regleze lucrurile, un om de afaceri. Nu se poate pe o perioadă scurtă, dar pe un termen mai lung s-ar regla și s-ar mai achita din datorii. Dar, la ora actuală, mi-e greu să cred că se va întâmpla ceva bun.

Ai un mesaj pentru suporterii dinamoviști?

– Vreau să le urez Sărbători Fericite, un An Nou cu vești mult mai bune decât ce a fost până acum.

Dacă ai avea o putere supranaturală, ce ai face pentru Dinamo?

– Depinde de putere. Dacă aș avea o putere supranaturală, aș face-o pe Dinamo cum era înainte, respectată și apreciată din toate punctele de vedere.

Crezi că vom vedea un nou stadion în Ștefan cel Mare sau sunt doar promisiuni și acolo?

– Eu unul nu cred, mi-e greu să cred că se poate ajunge să se facă un stadion la problemele care sunt, dar totodată m-aș și bucura, pentru că sunt aici și știu ce înseamnă să joci la Dinamo, să fii apreciat, să fii certat sau criticat. Cu siguranță, dacă Dinamo ar avea un stadion ar fi un spectacol și în teren și în afara lui. Pentru că băieții noștri știu să facă spectacol.

O ultimă întrebare, ai un mesaj pentru Pablo Cortacero?

– N-aș mai vrea să-i transmit niciun mesaj. Sărbători fericite.