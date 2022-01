Deian Sorescu a făcut bilanțul celui mai slab sezon al lui Dinamo: „S-a terminat totul. Pentru mine a fost îngrozitor”

Golgeterul lui Dinamo din prima parte a campionatului, Deian Sorescu, autor a 8 dintre cele 15 reușite ale „câinilor” în primele 21 de etape din Liga 1, a vorbit, la rece, despre tot ceea ce s-a întâmplat la echipă în prima parte a sezonului.

Deian Sorescu a simțit de multe ori că a ajuns la limita puterilor

Sorescu, dorit în vară de echipa poloneză Legia Varșovia, după cum , a recunoscut că are momente în care vorbește singur și nu-i vine să creadă în ce situație a ajuns echipa.

„A fost un an greu, foarte greu. Cel mai dificil, chiar dacă la fiecare interviu am spus că anul care a trecut a fost dificil și speram ca anul următor să nu mai fie la fel.

Sunt unele momente în care mă satur și vorbesc singur și zic: ‘Gata, nu mai pot. Renunț, pentru că nu mai am putere!’. Încerc să mă agăț și să mă prind de orice speranță, ca să lupt în continuare.

De foarte multe ori am simțit că am ajuns la limita puterilor, sunt foarte multe situații în care stăteam acasă și mă gândeam: ‘Băi, eu de ce merit asta…?’. Așa e stilul meu, ăsta sunt, să mă implic și să ajut lumea de lângă mine”, a declarat Sorescu pentru .

Deian Sorescu a marcat cinci goluri pentru Dinamo în două meciuri

Deian Sorescu a avut un început excelent de sezon, marcând cinci goluri în două meciuri. Dinamo a debutat în actuala ediție de campionat pe teren propriu, cu CS Voluntari, pe care a învins-o cu cu 3-2. , în minutele 44, 58 și 72.

După două etape, „câinii” au primit replica celeilalte echipe ilfovene din Liga 1, Academica Clinceni. Gazdele s-au impus cu 3-1, iar . A fost ultima victorie a alb-roșilor până în etapa a 19-a, când au învins, tot acasă, Chindia, cu 1-0.

Forma slabă a echipei l-a tras în jos și pe Deian Sorescu. Acesta a fost criticat pentru prestațiile modeste pe care le-a avut, dar a ținut să se apere. „Nu te poți aștepta ca un singur jucător să îți dea 2-3 goluri pe meci sau să îți decidă meciul de fiecare dată”, a mai declarat el.

Deian Sorescu a fost dezbrăcat de suporterii lui Dinamo după meciul cu CS Mioveni

Cel mai dur moment s-a consumat după , pierdut de Dinamo cu 2-1, cu goluri primite în minutele 90+2 și 90+5. La finalul partidei, Sorescu s-a dus să discute cu fanii dinamoviști care au făcut deplasarea la meci.

Numai că jucătorul . „Dă-l jos, nu-l meriți!”, i-au spus suporterii, care au aruncat tricoul pe gazon, conform imaginilor surprinse de Digi Sport.

„Am venit la clubul Dinamo cu brațele deschise, am venit pentru tata. El mi-a spus niște cuvinte, lucruri bune, nu mă așteptam de la el.

A pus și el în balanță lucrurile: ‘Bă, stai, e clubul la care-mi doream să joace, dar până să îți bați joc de copilul meu! Totuși, are și el o limită!’”, a dezvăluit fotbalistul.

„Acolo a fost momentul critic, pentru mine s-a terminat absolut totul. Pentru mine a fost ceva îngrozitor. Eu nu am dormit 36 de ore, până la antrenamentul de a doua zi, cred că am dormit o oră și un pic.

Mulți nu știu ce se întâmplă cu adevărat la club. Ăsta e adevărul și asta susțin în continuare. Nu, nu se va schimba. Dacă nu s-a schimbat până acum, eu sper să se schimbe, dar nu mai am nicio încredere”, a mărturisit Sorescu.

Deian Sorescu susține că nu a schimbat niciodată antrenorii lui Dinamo

Mijlocașul dinamovist, dorit de Universitatea Craiova, informație funizată , a vorbit și despre pe care a avut-o cu antrenorul Mircea Rednic, care l-a criticat, public, de multe ori.

„Da, au fost neînțelegeri între mine și nea Mircea. Tot se spunea că eram unul dinte jucătorii care schimbam antrenorii, unul dintre jucătorii care puneam presiune pe antrenori, unul dintre jucătorii care schimbam antrenamentele, nu e nimic adevărat.

Toți antrenorii care au fost la Dinamo pot să confirme lucrul ăsta. Nu m-am băgat niciodată, nu o să mă bag niciodată”, a precizat Deian Sorescu.

Deian Sorescu, despre debutul la națională: „Am simțit că iau o armură de luptător”

Jucătorul s-a referit și unul dintre puținele momente plăcute de care a avut parte în 2021, . Evenimentul a avut loc pe 2 iunie, când România a fost învinsă de Goergia, la Ploiești, pe Stadionul Ilie Oană cu 2-1.

Deian Sorescu a fost integralist și a dat pasa decisivă la golul marcat de Andrei Ivan în minutul 78. „Senzația este de nedescris. Prima dată când am luat tricoul de antrenament am simțit că iau o armură de luptător și am o țară în spate, care mă susține și mă sprijină mereu!”, a descris fotbalistul.