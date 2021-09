Deian Sorescu, bucuros doar pe jumătate pentru victoria din Cupa României: ”Nu avem scuze”

”Câinii” pe terenul Ripensiei Timișoara printr-un gol reușit de Cosmin Matei.

Este o victorie de moral pentru , care avea șase înfrângeri la rând în campionat.

ADVERTISEMENT

Ce l-a dezamăgit pe Deian Sorescu în meciul din Cupa României

La finalul întâlnirii din Cupa României, căpitanul Deian Sorescu s-a arătat mulțumit de calificarea în optimi, dar este de părere că jucătorii de la Dinamo trebuie să fie mai concentrați la finalizare.

”Ne-am dorit la fiecare meci să câștigăm. M-am bucurat că am căzut cu o echipă din Timișoara, m-am întors acasă, pe stadionul unde am crescut. Știu ce înseamnă rivalitatea dintre Dinamo și Timișoara. Nu am venbit deloc relxați, aveam nevoie de victorie pentru încredere.

ADVERTISEMENT

Nu avem scuze pentru scorul mic, trebuie să fim mai atenți pe fază ofensivă. Sper ca jucătorii care au venit să ajungă cât mai repede în formă și să ne ajute. Nu mai vreau să vorbesc despre viitor, am vorbit în anii trecuți și nu a fost bine. Mă gândesc doar la prezent”, a declarat Sorescu.

Eșanu speră ca echipa să iasă din pasa neagră

Portarul Mihai Eșanu speră că acest succes să fie un nou restart pentru formația dinamovistă: ”Trecem printr-o perioadă puțin mai fastă, dar sperăm că acest meci ne va scoate din pasa neagră.

Este dificil în astfel de meciuri, pentru echipele mici au ambiție mare, iar terenurile sunt mai proaste. Îmi doresc ca acest succes și cele 70 de minute bune din partida cu Botoșani să ne scoată din perioada grea. Concurența este bună și nu poate decât să mă ajute”.

ADVERTISEMENT

Matei a anunțat când va fi în formă maximă

Mijlocașul Cosmin Matei, autorul singurului gol al întâlnirii cu Ripensia Timișoara, a recunoscut că nu este la capacitate maximă, dar speră să ajungă în cea mai bună formă după pauza pentru echipa națională din luna octombrie.

”Important e că echipa merge mai departe, mă bucur că am înscris, dar încerc sa ajung la ritmul potrivit. Avem nevoie de continuitate și rezultate pozitive pentru a căpăta încredere pentru că sunt mulți jucători tineri.

Aceste meciuri sunt dificile, deoarece echipele din Liga 2 se motivează foarte bine, pentru ele sunt meciurile sezonului. După următoarea pauză o să fiu într-o formă bună. Important e să ajungem cât mai deparete și poate chiar să câștigăm Cupa României”, a spus Matei.

ADVERTISEMENT

Cosmin Matei a fost lovit de Stephan Coulibaly în minutul 80 al partidei și . În cele din urmă, mijlocașul și-a revenit și nu numai, el și-a dorit să continue meciul, fiind lăsat să joace și finalul confruntării, deși intrase ambulanța pe teren pentru a-i acorda primul ajutor.